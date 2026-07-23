پایگاه خبری ارم‌نیوز امارات متحده عربی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی مسیرهای نظامی و امکانات لجستیکی برای اجرای یک عملیات زمینی محدود علیه مناطق ساحلی و جزایر ایران است.

هدف از این عملیات، کنترل مواضع مشرف به تنگه هرمز و خارج کردن آن‌ها از کنترل تهران عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، نشست‌هایی در سطح مقام‌های وزارت جنگ و نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای بررسی جزئیات و آمادگی برای اجرای عملیات پس از صدور دستور و تعیین زمان آغاز برگزار می‌شود.

این منابع گفتند عملیات زمینی با پشتیبانی گسترده هوایی، آتش سنگین و حملاتی برای قطع خطوط اصلی جابه‌جایی و تدارکات همراه خواهد بود تا مناطق ساحلی و جزایری که تهران از طریق آن‌ها کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند، محاصره و از دیگر مناطق جدا شوند.

ارم‌نیوز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با نمایش آمادگی نظامی، در پی افزایش فشار بر تهران و کشاندن آن به مذاکراتی است که در آن، شرطی درباره نقش مستقل و تاثیرگذار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطرح نباشد.

یک دیپلمات نزدیک به کاخ سفید نیز به ارم‌نیوز گفت ترامپ با تهدید به اجرای این عملیات و تکمیل آمادگی‌ها، تهران را میان دو گزینه قرار داده است: از دست دادن نفوذ بر عبور و مرور در تنگه هرمز یا پذیرش بازگشت وضعیت کشتیرانی در این آبراه به پیش از آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴.

به گفته این دیپلمات، واشینگتن در تماس با میانجی‌ها بر ایجاد محدوده‌ای کاملا امن برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی سپاه پاسداران علیه کشتی‌ها و نفتکش‌ها تاکید دارد.

او افزود مقام‌های آمریکایی اجرای بخشی از طرح حضور زمینی در سواحل ایران را موثرتر از مذاکره با تهران درباره وعده‌ها و تضمین‌های امنیتی می‌دانند.