به گزارش خبرگزاری رویترز، این سامانه با نام «رهگیر مقابله با حملات انبوه» (Counter Mass Interceptor) قرار است دوشنبه ۲۹ تیر در نمایشگاه هوایی فارنبرو در انگلستان رونمایی شود.

این رهگیر می‌تواند قابلیت دفاعی تازه‌ای در اختیار ارتش‌های اروپایی و نیروهای ناتو قرار دهد تا با موج گسترده پهپادها و دیگر تسلیحات کم‌هزینه مقابله کنند.

یکی از نمایندگان ام‌بی‌دی‌ای به رویترز گفت: «در حال حاضر در اروپا هیچ سامانه بومی و مستقلی برای مقابله با حملات اشباعی وجود ندارد.»

او افزود اروپا برای مقابله با چنین تهدیدهایی ناچار است به سامانه‌های غیراروپایی، از جمله تجهیزات ساخت آمریکا و اسرائیل، متکی باشد.

در ادبیات نظامی، «حمله اشباعی» به حمله هم‌زمان شمار زیادی پهپاد، موشک یا دیگر تسلیحات گفته می‌شود که هدف آن فراتر رفتن از ظرفیت رهگیری سامانه‌های پدافندی و از کار انداختن یا کاهش کارایی آن‌هاست.

آمریکا برای مقابله با برخی از این تهدیدها از سامانه‌هایی مانند راکت هدایت‌شونده دقیق ای‌پی‌کی‌دابلیو‌اس (APKWS)، مخفف «سامانه پیشرفته تسلیحات کشتار دقیق»، بهره می‌گیرد که شرکت «بی‌اِی‌ای سیستمز» آن را با همکاری شرکت‌های آمریکایی «نورثروپ گرومن» و «جنرال داینامیکس» تولید می‌کند.

رویترز نوشت جنگ اوکراین و منازعه خاورمیانه محدودیت سامانه‌های دفاعی سنتی را در برابر حملات انبوه با تسلیحات ارزانی که در مقیاس گسترده تولید می‌شوند، آشکار کرده‌اند.

یکی از چالش‌های اصلی در جنگ‌های مدرن، هزینه نامتناسب دفاع در برابر چنین تهدیدهایی است. رهگیری یک پهپاد ارزان‌قیمت گاهی مستلزم شلیک موشکی است که چندین برابر هدف قیمت دارد.

این مساله علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، نگرانی درباره کاهش ذخایر مهمات را افزایش داده است.

استفاده گسترده روسیه از پهپادهای شاهد علیه اوکراین و به‌کارگیری آن‌ها از سوی جمهوری اسلامی در نبرد با آمریکا، ضرورت توسعه راهکارهایی ساده‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر را برای مقابله با حملات انبوه تسلیحات ارزان‌قیمت، بیش از پیش برجسته کرده است.

ام‌بی‌دی‌ای به‌دنبال افزایش برد و توان رهگیری

به گزارش رویترز، نخستین رهگیر این برنامه برای مقابله با پهپادهای کوچک‌تر طراحی شده و قرار است در مرحله بعد با رهگیر دیگری با برد بیشتر تکمیل شود.

رهگیر دوم علاوه بر پهپادها، قادر خواهد بود طیف گسترده‌تری از تهدیدها، از جمله راکت‌ها، بمب‌های سرشی و موشک‌های زیرصوت را هدف قرار دهد و در همه شرایط آب‌وهوایی عملیاتی باشد.

بمب‌های سرشی مهمات هدایت‌شونده‌ای هستند که بدون برخورداری از موتور، پس از رها شدن از هواپیما با استفاده از باله‌ها به سوی هدف حرکت می‌کنند و نسبت به بمب‌های معمولی از برد بیشتری برخوردارند.

رویترز نوشت توسعه این برنامه در حال حاضر تحت هدایت تیم‌های بریتانیایی ام‌بی‌دی‌ای انجام می‌شود، اما احتمالا هدایت یکی از نسخه‌های آینده آن به تیم‌های فرانسوی این شرکت واگذار خواهد شد.

ام‌بی‌دی‌ای در ایمیلی به رویترز اعلام کرد نسخه اولیه این رهگیر از سال ۲۰۲۸ در دسترس خواهد بود.

به گفته این شرکت، تولید رهگیر جدید می‌تواند هم از طریق شرکای صنعتی و هم مستقیما از سوی ام‌بی‌دی‌ای انجام شود.

در این فرایند، از تاسیسات موجود و خطوط تولیدی که برای ساخت انبوه این سامانه تغییر کاربری می‌یابند، استفاده خواهد شد.

نماینده ام‌بی‌دی‌ای با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش چشمگیر ظرفیت تولید گفت: «ما در حال نزدیک شدن به الگوی صنعت خودروسازی هستیم. هدف این است که بتوانیم در مقیاس انبوه تولید کنیم.»

ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، ۲۲ تیر هشدار داد توسعه پهپادهای ارزان‌قیمت و تولید انبوه آن‌ها، به تغییر معادلات جنگ‌های مدرن منجر شده و زیرساخت‌های حیاتی انرژی را به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.

پیش‌تر در ۱۰ خرداد، آمریکا یک سامانه دفاع هوایی را با موفقیت آزمایش کرد که ساقط کردن پهپادهای ارزان‌قیمت از جمله شاهد را بدون نیاز به موشک‌های میلیون دلاری ممکن می‌کند.