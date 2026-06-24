ترامپ برای جبران کاهش ذخایر ناشی از جنگ با حکومت ایران با تولیدکنندگان سلاح دیدار میکند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است در کاخ سفید با مدیران شرکتهای بزرگ تولیدکننده مهمات و تسلیحات دیدار کند؛ نشستی که با هدف افزایش تولید جنگافزارها پس از کاهش ذخایر آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی برگزار میشود.
به گزارش رویترز، دولت ترامپ در حال فشار بر پیمانکاران دفاعی برای افزایش سریع تولید موشکها و سامانههای پدافندی است. همزمان، وزارت دفاع آمریکا قراردادی تا سقف ۳۵ میلیارد دلار با شرکت لاکهید مارتین برای افزایش تولید رهگیرهای سامانه تاد (THAAD) امضا کرده است.
رویترز همچنین گزارش داد توافقهای اولیه دولت با شرکتهای دفاعی شامل سه برابر شدن تولید رهگیرهای پاتریوت، چهار برابر شدن تولید رهگیرهای تاد و افزایش تولید موشکهای تاماهاوک و امرام است. با این حال، اجرای این برنامهها همچنان به تصویب بودجه از سوی کنگره وابسته است.