وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار در این کشور به صدا درآمده است.
این وزارتخانه از شهروندان و افراد مقیم بحرین خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.
وزارت کشور بحرین همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به تحولات را تنها از طریق کانالهای رسمی دنبال کنند.
روزنامه واشینگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی آشنا با مباحث داخلی دولت دونالد ترامپ گزارش داد ایالات متحده در حال برنامهریزی برای یک جنگ گستردهتر است و پنتاگون همزمان شمار هواپیماهای نظامی خود را در منطقه افزایش میدهد.
این مقام، که به دلیل مجاز نبودن به گفتوگو با رسانهها خواست نامش فاش نشود، هشدار داد گسترش عملیات آمریکا به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد و همچنین محدودیت در اعزام نیرو و هواپیماهای بیشتر به منطقه، در پی خسارات ناشی از نبرد، با محدودیت روبهرو خواهد بود.
واشینگتن پست همچنین به نقل از کارشناسان نظامی نوشت آمریکا، علاوه بر خسارات واردشده به تجهیزات و ذخایر مهمات، برای عملیات زمینی احتمالی در داخل ایران نیز آمادگی ندارد؛ عملیاتی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته احتمال آن را رد نکرد.
ست جونز، رییس بخش دفاع و امنیت مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشینگتن به این روزنامه گفت: «استقرار نیروهای زمینی در جزایر اطراف تنگه هرمز یا در خاک ایران اشتباه خواهد بود. فکر نمیکنم نیروهای آمریکایی برای حملات متقابل از سوی ایران آماده باشند.»
بیژن مرتضوی، نوازنده و خواننده سرشناس ایرانی، در مراسمی که بین دو نیمه دیدار تیمهای اسپانیا و آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شده بود به اجرای برنامه پرداخت.
مرتضوی در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به همراه ارکستر فیلارمونیک نیویورک روی صحنه رفت و با ویولن، بخشی از مراسم پیش از فینال را برگزار کرد.
فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار در تاریخ این رقابتها با برگزاری یک شوی موسیقی در بین دو نیمه همراه شد. مراسمی که با حضور شماری از ستارههای موسیقی جهان برگزار شد.
در این اجرای ۱۱ دقیقهای که با الگوبرداری از شوی بین دو نیمه سوپربول برگزار شد، مدونا، شکیرا، جاستین بیبر، گروه BTS، برنا بوی و گوستاوو دودامل روی صحنه رفتند و در حضور دهها هزار تماشاگر ورزشگاه متلایف و میلیونها بیننده تلویزیونی برنامه اجرا کردند. هدایت هنری این مراسم نیز بر عهده کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، بود.
فیفا با برگزاری این مراسم، برای نخستین بار سنت همیشگی بین دو نیمه فینال جام جهانی را تغییر داد و الگویی مشابه سوپربول را به مهمترین مسابقه فوتبال جهان آورد.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، در گفتوگوی تلفنی با فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، بر لزوم پایبندی همه طرفها به گفتوگو، دیپلماسی و اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر همچنین بر ضرورت تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقهای، صیانت از دستاوردهای حاصلشده و تقویت ثبات منطقه تاکید کرد.
او همچنین گفت دولت قطر از همه تلاشها برای کاهش تنشها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود، حمایت کامل میکند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر تنگه هرمز، بابالمندب و «دهها نقطه راهبردی دیگر» را در اختیار دارد و در صورت تهدید منافع و زیرساختهای کشور، از این ظرفیتها استفاده خواهد کرد.
این عضو هیاترییسه مجلس، گفت: «اگر قرار باشد صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز با محدودیت مواجه شود، هیچ کشوری در منطقه نفت صادر نخواهد کرد و اگر در زیرساختهای انرژی ما مشکلی ایجاد شود، کل زیرساختهای انرژی منطقه و جهان دچار اختلال خواهد شد.»
سلیمی افزود اقدامات دونالد ترامپ، نمیتواند «حیثیت از دست رفته» او را احیا کند و اقدامات جدی جمهوری اسلامی، منجر به وارد آمدن «ضربات جبرانناپذیر» به اقتصاد آمریکا خواهد شد.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر اعلام کرد یک نظامی آمریکایی ۲۷ تیر در شمال عراق، هنگام انفجار کنترلشده مهمات منفجرنشده بهجا مانده از یک پهپاد سرنگونشده جمهوری اسلامی، کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.
سنتکام افزود نظامی زخمی دچار جراحتی جزیی شده و همچنان تحت درمان است.
این نهاد همچنین اعلام کرد نیروهای ارتش آمریکا پس از جستوجویی گسترده، یکشنبه بقایای انسانی ناشناس را در محل حمله ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به اردن پیدا کردند و بررسیها برای تایید هویت این بقایا ادامه دارد.
سنتکام پیشتر از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر در پی حمله ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به اردن خبر داده بود.
این نهاد اعلام کرد به احترام خانوادهها و تا زمان تکمیل روند اطلاعرسانی به خانوادهها، اطلاعات بیشتری، از جمله هویت نظامیان کشتهشده و مفقودشده، منتشر نخواهد کرد.