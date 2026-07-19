شبکه کان اسرائیل: بقایای موشک رهگیری شده جمهوری اسلامی در نزدیکی ایلات سقوط کرد
شبکه اسرائیلی کان، به نقل از ارتش اسرائیل اعلام کرد بقایای موشک رهگیریشده جمهوری اسلامی در نزدیکی ایلات اسرائیل، در منطقهای باز سقوط کرد و خسارتی به همراه نداشت.
شبکه اسرائیلی کان، به نقل از ارتش اسرائیل اعلام کرد بقایای موشک رهگیریشده جمهوری اسلامی در نزدیکی ایلات اسرائیل، در منطقهای باز سقوط کرد و خسارتی به همراه نداشت.
شهبانو فرح پهلوی، در گفتوگو با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا»، در پاسخ به این پرسش که چه کسی در حال پیروزی است؛ ترامپ، اسرائیل، آیتالله یا هیچکس، گفت: «میدانم که از ۴۷ سال پیش، بزرگترین بازنده همچنان مردم ایران هستند. جمهوری اسلامی تنها به دست مردم ایران و از داخل کشور سقوط خواهد کرد، اما ما به حمایت واقعی قدرتهای بزرگ نیاز داریم، نه همبستگی ظاهری.»
شهبانو فرح پهلوی همچنین در پاسخ به این پرسش که درباره حملات ترامپ چه فکر میکند، گفت: «امیدوار بودم که این بتواند به مبارزه مردم ایران برای آزادی کمک کند. همچنین احساس نگرانی عمیقی داشتم که با اندوهی بزرگ برای همه فرزندان ایران همراه بود؛ کسانی که جان خود را از دست میدادند.»
شهبانو فرح پهلوی درباره نقش شاهزاده رضا پهلوی بعد از جمهوری اسلامی، گفت: «شاهزاده رضا تصمیم گرفته است رهبری دوره انتقالی را برعهده بگیرد. او در پاسخ به درخواستهای بسیاری از ایرانیان که خواهان بازگشت او و رهبری او برای آزادسازی کشور هستند، مدتهاست در این مسیر فعالیت میکند، همواره خود را وقف هممیهنانش کرده و در صحنه بینالمللی نیز فعالیتی گسترده و خستگیناپذیر داشته است.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید دریایی در منطقه به ویژه دریای سرخ، همچنان بالا ارزیابی میشود.
این سازمان همچنین نوشت: «احتمال ادامه حملات و اختلال در فعالیتهای دریایی وجود دارد.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین اعلام کرد کشتیها باید هنگام عبور از منطقه، اقدامات احتیاطی امنیتی را رعایت کنند.
صفحه رسمی وزارت امور خارجه اردن در ایکس نوشت، ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در یک گفتوگوی تلفنی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند.
در این بیانیه همچنین بر اعلام همبستگی کامل برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی تاکید شده است.
وزرای خارجه اردن و بحرین همچنین بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند.
بنا بر گزارشها، موشک پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی به اردن در آسمان بندر عقبه از شهر مرزی ایلات در اسرائیل نیز دیده شده است. ارتش اسرائیل برآورد میکند که موشک توسط سامانههای دفاعی آمریکا رهگیری شدهاند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
حساب رسمی وزارت خارجه امارات متحده عربی در ایکس، با انتشار بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را محکوم کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است، حملات خصمانه جمهوری اسلامی، نقض آشکار حاکمیت کشورهای برادر و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها است.
در این بیانیه همچنین نوشته شده امارات متحده عربی، حمایت خود را از تمامی اقدامات معطوف به حفظ امنیت و ثبات این کشورها اعلام میکند.