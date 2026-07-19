آژیر خطر در بحرین بهصدا درآمد
منابع رسمی از بهصدا درآمدن آژیر خطر در بحرین خبر دادند. شنبه ۲۷ تیر نیز آژیر خطر در بحرین، در پی حملات جمهوری اسلامی به این کشور، بارها بهصدا درآمد.
تلویزیون بحرین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات را دفع کرده است. کویت و بحرین، از شنبه، هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
ستاد کل نیروهای مسلح بحرین، حملات جمهوری اسلامی را «خصمانه» و «برنامهریزی شده» توصیف کرد و در بیانهای اعلام کرد: «استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.»