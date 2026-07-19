او گفت: «احساس می‌کنم همه توانم را برای این تیم گذاشتم و واقعا از انجام این کار لذت بردم. می‌خواهم الگو باشم. بسیار مهم است که برای نسل بعدی الگو باشی و آن‌ها از موفقیت‌های تو الهام بگیرند.»

دشان که فرانسه را در چهار جام جهانی هدایت کرد، پس از دو حضور متوالی در فینال و کسب قهرمانی و نایب‌قهرمانی در جام جهانی، در این دوره از مسابقات ۶ پیروزی پیاپی ثبت کرد اما در نهایت دو مسابقه نیمه‌نهایی و رده‌بندی را واگذار کرد.

او در این باره گفت: «پس از شکست در نیمه‌نهایی واقعا ناراحت بودیم، اما نمی‌خواهم تمام دوران مربیگری‌ام با این دو بازی خلاصه شود. گاهی خوش‌شانس هستید، همه چیز به سود شما پیش می‌رود و گاهی هم حریف بهتر است. فوتبال علم دقیق نیست، اما ما احساسات زیادی خلق کردیم و آن‌ها را با مردم فرانسه شریک شدیم.»

دشان بدون اشاره به نام زیدان که قرار است جانشین او روی نیمکت تیم ملی فرانسه شود، گفت: «در این تیم استعداد و توانایی فراوانی وجود دارد. همه شرایط فراهم است تا تیم ملی فرانسه در بالاترین سطح باقی بماند و قهرمانی‌های بیشتری به دست آورد. برای تیم ملی فرانسه و سرمربی جدید بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. پس از این نشست خبری، فقط یک هوادار خاموش خواهم بود.»

سرمربی آبی‌ها در انتهای نشست خبری درباره این جام جهانی گفت: «از نظر شخصی، این واقعا سفری فوق‌العاده در کنار آن‌ها بود. از آغاز اردوهای آماده‌سازی، هشت هفته را در کنار هم گذراندیم و این تجربه فوق‌العاده بود. ناامیدی ما به نتیجه ورزشی مربوط می‌شود، اما این فرصت را داشتیم که احساسات مردم را برانگیزیم و میلیون‌ها فرانسوی این احساسات را تجربه کردند. این جام جهانی است؛ هیچ چیز زیباتر از آن نیست.»