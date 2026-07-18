خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع محلی گزارش داد دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی اداره بنادر و دریانوردی جزیره لارک هدف اصابت موشک قرار گرفته است.
براساس گزارش خبرنگار تسنیم در قشم، این حمله در جریان هدف قرار گرفتن جزیره لارک رخ داده است.
تاکنون مقامهای رسمی جزئیاتی درباره ابعاد حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نکردهاند.
ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به چند پایگاه و تاسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن حمله کرده است.
روابط عمومی ارتش گفت «انبار مهمات نیروهای آمریکایی» در اردوگاه العدیری و «ساختمانهای ستادی و انبارهای مهمات» پایگاه علیالسالم در کویت از جمله اهداف حمله بودند. براساس این اطلاعیه، به چند «پل ارتباطی در کویت» نیز حمله صورت گرفته است.
ارتش جمهوری اسلامی همچنین از حمله پهپادی به «مخازن سوخت نیروهای آمریکایی» در پایگاه هوایی الازرق اردن خبر داد.
در این اطلاعیه، اردوگاه العدیری «مرکز پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی» و پایگاه علیالسالم «یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در خلیج فارس» توصیف شده است.
مقامهای آمریکا، کویت و اردن تاکنون درباره این ادعاها و خسارات یا تلفات احتمالی اظهارنظر نکردهاند.
استانداری هرمزگان با اشاره به احتمال حملات دوباره، از شهروندان خواست تا اطلاع بعدی از تردد غیرضروری در جادهها و محورهای ارتباطی این استان خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی در حال بررسی وضعیت و ایجاد مسیرهای جایگزین هستند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد [حکومت] ایران یک موشک بالستیک بهسوی یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی شلیک کرده است.
به گفته راوید، این نخستین حمله مستقیم [حکومت] ایران به عربستان سعودی در حدود چهار ماه گذشته است.
تاکنون جزئیاتی درباره پایگاه هدف قرارگرفته، سرنوشت موشک و خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
خبرگزاری ایرنا گزارش داد بامداد شنبه صدای انفجار در بخشهایی از شهرستان امیدیه در استان خوزستان شنیده شده است.
تاکنون منابع رسمی درباره محل احتمالی اصابت و خسارات یا تلفات احتمالی اظهارنظر نکردهاند.
ایرنا اعلام کرد خبرنگاران این خبرگزاری در حال بررسی میدانی موضوع و پیگیری جزئیات هستند.