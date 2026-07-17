رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در یزد و حمله به نقاطی در اطراف اهواز خبر دادند؛ هم‌زمان، گزارش‌های اولیه درباره وقوع انفجار در لار و فعالیت پدافند در نجف‌آباد تکذیب شد.

خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای پنج انفجار در یزد خبر داد. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد نیمه‌شب صدای پنج انفجار و پرواز جنگنده‌ها در برخی مناطق حاشیه‌ای این شهر شنیده شده است. تسنیم این رویداد را حمله جنگنده‌های آمریکایی به نقاطی در استان یزد توصیف کرد، اما نوشت محل‌های احتمالی اصابت هنوز مشخص نشده است.

در خوزستان، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اعلام کرد نقاطی در اطراف اهواز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفته‌اند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از معاون استانداری خوزستان این حمله را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت، خسارات یا تلفات احتمالی ارائه نداد. دقایقی بعد، خبرگزاری مهر اعلام کرد «انفجار در اهواز تا این لحظه مورد تایید نیست.»

خبرگزاری‌های مهر، فارس و ایسنا ابتدا به نقل از منابع و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای یک یا چند انفجار در جنوب لارستان خبر دادند. با این حال، خبرگزاری مهر بعدتر به نقل از منابع محلی، وقوع هرگونه اصابت یا انفجار در شهر لار استان فارس را تکذیب کرد.

یک مقام استانداری اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گزارش‌ها درباره فعالیت پدافندی در شهرستان نجف‌آباد را رد کرد. مقام‌های امنیتی از شهروندان خواسته‌اند اخبار مربوط به این تحولات را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

