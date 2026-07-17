سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش هنگام عبور از یک مسیر مینگذاریشده در جنوب تنگه هرمز منفجر شدند و آتش گرفتند.
روابط عمومی سپاه در اطلاعیهای اعلام کرد این نفتکشها «با هدایت نهادهای اطلاعاتی آمریکا قصد عبور از مسیر مینگذاریشده» را داشتند. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره نام و پرچم کشتیها، وضعیت خدمه یا میزان خسارات منتشر نشده است.
نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد تنگه هرمز بهدلیل درگیری با آمریکا «بهشدت ناامن» و بهطور کامل بسته است و تا زمان توقف حملات آمریکا، اجازه صادرات نفت، گاز و کود شیمیایی از این مسیر را نخواهد داد.
سپاه به شناورها هشدار داد برای حفظ جان خدمه و جلوگیری از خسارت مالی، وارد مسیرهای مینگذاریشده نشوند.
منابع مستقل و مقامهای دریایی منطقه تاکنون وقوع این حادثه و جزئیات مطرحشده در اطلاعیه سپاه را تایید نکردهاند.
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در یزد و حمله به نقاطی در اطراف اهواز خبر دادند؛ همزمان، گزارشهای اولیه درباره وقوع انفجار در لار و فعالیت پدافند در نجفآباد تکذیب شد.
خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای پنج انفجار در یزد خبر داد. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد نیمهشب صدای پنج انفجار و پرواز جنگندهها در برخی مناطق حاشیهای این شهر شنیده شده است. تسنیم این رویداد را حمله جنگندههای آمریکایی به نقاطی در استان یزد توصیف کرد، اما نوشت محلهای احتمالی اصابت هنوز مشخص نشده است.
در خوزستان، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اعلام کرد نقاطی در اطراف اهواز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفتهاند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از معاون استانداری خوزستان این حمله را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت، خسارات یا تلفات احتمالی ارائه نداد. دقایقی بعد، خبرگزاری مهر اعلام کرد «انفجار در اهواز تا این لحظه مورد تایید نیست.»
خبرگزاریهای مهر، فارس و ایسنا ابتدا به نقل از منابع و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای یک یا چند انفجار در جنوب لارستان خبر دادند. با این حال، خبرگزاری مهر بعدتر به نقل از منابع محلی، وقوع هرگونه اصابت یا انفجار در شهر لار استان فارس را تکذیب کرد.
یک مقام استانداری اصفهان نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، گزارشها درباره فعالیت پدافندی در شهرستان نجفآباد را رد کرد. مقامهای امنیتی از شهروندان خواستهاند اخبار مربوط به این تحولات را از رسانههای رسمی دنبال کنند.
سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا به پلها و زیرساختهای حملونقل ایران، محل نگهداری شناورهای بدون سرنشین آمریکایی و یک مرکز هوش مصنوعی در بحرین را هدف قرار داده است.
سپاه در اطلاعیهای که بامداد شنبه ۲۷ تیر منتشر شد، تاکید کرد این حملات با مشارکت نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد انجام شده است.
براساس این اطلاعیه، محل نگهداری شناورهای بدون سرنشین آمریکایی هدف قرار گرفته و ادعا شده که «شمار زیادی از این شناورها آتش گرفتهاند.» سپاه همچنین اعلام کرد «مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین» را با چندین موشک بالستیک و دهها پهپاد «بهطور کامل تخریب» کرده است.
سپاه هشدار داد در صورت ادامه حملات آمریکا به زیرساختهای حملونقل ایران، تاسیسات صنعتی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شرکتهای دارای سهامدار آمریکایی را در کشورهای منطقه هدف قرار خواهد داد. این نهاد همچنین کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا را در حملات واشینگتن شریک دانست.
مقامهای بحرین و آمریکا تاکنون درباره این ادعاها یا میزان خسارات احتمالی اظهارنظر نکردهاند.
سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که برای هفتمین شب پیاپی، دور جدیدی از حملات را از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه جمعه در ایران آغاز کرده است.
سنتکام افزود که این حملات با هدف ادامه کاهش توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی انجام میشود.
سنتکام همچنین اعلام کرد که ایالات متحده به اجرای محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران ادامه میدهد. در سه روز نخست این عملیات، چهار کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند، یک کشتی از کار افتاد و یک کشتی دیگر مورد بازرسی قرار گرفت.
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد: «نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه موشکهای بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. در پی این تجاوز جنایتکارانه، شماری از تاسیسات و پادگانهای وابسته به ارتش کویت هدف حمله قرار گرفتند.»
سخنگوی وزارت دفاع کویت، افزود: «در این حملات شماری از نیروهای زمینی ارتش کویت مجروح شدند.»
سخنگوی وزارت دفاع، کویت همچنین اعلام کرد برخی تاسیسات حیاتی و غیرنظامی، از جمله نیروگاههای تولید برق و تاسیسات آبشیرینکن، هدف قرار گرفتند و سقوط قطعات ناشی از انفجارها نیز خسارات مالی به همراه داشته است.
همزمان با تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بالا گرفتن احتمال گسترش دامنه جنگ، تنگه هرمز به کانون اصلی تنشها تبدیل شده است. حمله به کشتیها و کاهش چشمگیر تردد شناورها در آبهای منطقه، از شدت گرفتن مخاطرات برای دریانوردی تجاری حکایت دارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، جمعه ۲۶ تیر از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز خبر داد.
این رسانه حکومتی نوشت این کشتی «بدون توجه به هشدارها و بدون اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه قصد داشت از تنگه هرمز عبور کند که با ممانعت نیروی دریایی سپاه مواجه شد و مورد هدف قرار گرفت».
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
۲۴ تیر، اداره کل کشتیرانی هند به مالکان شناورها و شرکتهای مدیریت کشتیرانی دستور داد با توجه به مخاطرات موجود، تا اطلاع ثانوی از اعزام دریانوردان هندی به تنگه هرمز خودداری کنند.
کاهش چشمگیر تردد کشتیها از تنگه هرمز
شبکه انبیسی نیوز جمعه ۲۶ تیر با اشاره به تشدید تنشهای منطقهای گزارش داد تردد کشتیها از تنگه هرمز به پایینترین سطح خود در سه هفته گذشته رسیده است.
بر پایه دادههای شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها هشت کشتی پنجشنبه ۲۵ تیر از این گذرگاه راهبردی عبور کردند.
هفت فروند از این هشت کشتی بهجای استفاده از مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان، مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی را در تنگه هرمز انتخاب کردند؛ اقدامی که به نوشته این رسانه، نشاندهنده نگرانی شرکتهای کشتیرانی از حملات پهپادی و موشکی حکومت ایران است.
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است.
جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند و به همین دلیل، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.
جمهوری اسلامی از حمله موشکی آمریکا به یک نفتکش در جزیره خارک خبر داد
احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر، ۲۶ تیر خبر داد دو موشک آمریکایی به نفتکش «بلما انآی ۲۲» که در جزیره خارک پهلو گرفته است، اصابت کردند.
جهانیان افزود این نفتکش دو روز پیش نیز از سوی «دشمن» هدف قرار گرفته بود تا «از پهلوگیری آن در این پایانه مهم صادراتی نفت جلوگیری شود».
بهگفته این مقام امنیتی جمهوری اسلامی، تانکر این شناور در حال حاضر خالی است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات سپاه پاسداران در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد.
این مجوز پیشتر در قالب معافیتی ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
ایالات متحده همچنین از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
لفاظی مقامهای حکومت و تشدید محدودیتهای رسانهای
مقامهای جمهوری اسلامی همزمان با ادامه درگیریها، به لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه آمریکا و اسرائیل ادامه میدهند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۲۶ تیر تهدید کرد پاسخ جمهوری اسلامی به حملات آمریکا «فراتر از کلیشههای معمول، پشیمانکننده و متحیرکننده» خواهد بود.
او اضافه کرد: «دشمن زمانی متوجه ابعاد این طراحی محاسباتی میشود که دیگر راه برگشتی ندارد.»
محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، نیز گفت: «اگر دشمن یک پل را هدف قرار دهد، ما دو پل از زیرساختهای آنها را هدف قرار خواهیم داد.»
این در حالی است که امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، از احتمال «اشغال» شماری از جزایر ایران خبر داد.
ثابتی گفت «اشغال» برخی جزیرهها و نقاط کلیدی کشور زمانی ممکن است که پیش از آن، زیرساختهای مواصلاتی آسیب دیده باشند، تا «دشمن» از طریق «گروههای تجزیهطلب» یا عملیات هلیبرن بتواند آسانتر به اهداف خود برسد و در جابهجایی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اخلال ایجاد کند.
ثابتی با اشاره به پایان جام جهانی فوتبال، روزهای پیشرو را «بسیار حساس» خواند و از کسانی که به گفته او، تصور میکردند توافق با آمریکا به پایان جنگ منجر میشود، انتقاد کرد.
پایگاه خبری اکسیوس جمعه ۲۶ تیر گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال بررسی اجرای حملهای گستردهتر علیه مواضع حکومت ایران است؛ عملیاتی که دامنه آن فراتر از حملات کنونی در مناطق پیرامون تنگه هرمز خواهد بود.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ۲۶ تیر در دستورالعملی تازه به رسانهها ابلاغ کرد از انتشار جزییات آسیبهای واردشده به زیرساختها خودداری کنند.
بر اساس این دستورالعمل که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، رسانهها از انتشار جزییات مربوط به آسیب زیرساختهای غیرنظامی، میزان تخریب و تاثیر حملات بر روند خدماترسانی منع شدهاند.
در این ابلاغیه با اشاره به «تداوم شرایط جنگی و احتمال گسترش دامنه آن» تاکید شده است رسانهها در پوشش اخبار حملات از انتشار «اطلاعات حیاتی»، «ایجاد رعب و وحشت در مردم» و پرداختن به جزییات میزان موفقیت حملات و آثار آن بر خدمات عمومی بپرهیزند.