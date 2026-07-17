گروه «دانشجویان متحد» اعلام کرد خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز تنها پس از حمله آمریکا به مکانی در نزدیکی آن تخلیه شده است.

این گروه به نقل از گزارش‌های دریافتی نوشت در جریان حملات چهارشنبه‌شب ۲۴ تیر به جنوب ایران، مکانی متعلق به اطلاعات سپاه در مجاورت این خوابگاه هدف قرار گرفت. به گفته دانشجویان متحد، این محل پیش‌تر نیز هدف حمله قرار گرفته و سابقه حضور در فهرست اهداف نظامی را داشته است.

براساس این گزارش، با وجود خطر حمله دوباره، دانشگاه پیش از آغاز حملات اقدامی برای تخلیه خوابگاه یا انتقال دانشجویان به محل امن انجام نداد.

دانشجویان متحد افزود دانشگاه پس از وقوع حمله، خوابگاه را تخلیه و امتحانات دانشجویان را به تعویق انداخت. این گروه با انتقاد از عملکرد سپاه و مسئولان دانشگاه، آنها را به بی‌توجهی به امنیت دانشجویان متهم کرد.

