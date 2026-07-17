به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه چین و پاکستان در دیداری در حاشیه نشست شانگهای، خواستار برقراری آتشبس و ازسرگیری گفتوگوها میان تهران و واشینگتن شدند.
وزارت خارجه چین با اشاره به گفتوگوی پنجشنبه ۲۵ تیر میان وانگ یی، وزیر خارجه چین، و اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، اعلام کرد چین از همه طرفها خواست به تعهدات خود عمل کنند و به تفاهمنامه آتشبس پایبند باشند.
بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، با اشاره به اظهارات ترامپ درباره دستیابی به دستاوردهای بزرگ در ایران گفت آمریکا در پی محدود کردن توان هدایت آتش از خاک ایران به دریاست.
او افزود فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی هنگام محاصره نظامی وظیفه دارند سربازان را مرخص کنند تا جان آنها حفظ شود.
حساب رسمی وزارت خارجه اردن در ایکس نوشت، ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور، حملات جمهوری اسلامی به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد.
الصفدی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاههای آمریکا در اردن، صحت ندارد.
وزیر خارجه اردن گفت: «اردن و کشورهای عربی طرف جنگ نیستند و همواره برای روابط خوب با جمهوری اسلامی تلاش کردند، اما دستیابی به این روابط نیازمند رسیدگی به عوامل تنش است؛ مهمترین آنها دخالت در امور داخلی کشورهای عربی و تضمین این موضوع است که روابط بر اساس احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور آنها بنا شود.»
ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، بر ضرورت پایبندی به آتشبس میان تهران و واشینگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی به راهحلی جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد.
با بالا گرفتن تنشها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشتیها، قدرتهای آسیایی برای کاهش وابستگی به این آبراه در حال تقویت مسیرهای جایگزین انتقال نفت هستند.
گزارش توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تصاویری از بازرسی یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی از سوی تفنگداران دریایی آمریکا، از یگان اعزامی یازدهم تفنگداران دریایی، منتشر کرد.
سنتکام اعلام کرد نیروهای این نهاد در چارچوب محاصره دریایی، ۲۵ تیر نفتکش «ام/تی ون یائو» را در دریای عمان بازرسی کردند.
تانکرترکرز با بررسی دادهها نوشت این نفتکش هنگام تعقیب، نام خود را از «لان جینگ» به «آژین» تغییر داد و حدود یک ساعت بعد، پرچم خود را نیز از کوراسائو به ایران تغییر داد.
به گفته تانکرترکرز، این نفتکش بهطور کامل حامل نفت کوره ایران بود.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تصاویری از بازرسی یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی از سوی تفنگداران دریایی آمریکا، از یگان اعزامی یازدهم تفنگداران دریایی، منتشر کرد.
سنتکام اعلام کرد نیروهای این نهاد در چارچوب محاصره دریایی، ۲۵ تیر نفتکش «ام/تی ون یائو» را در دریای عمان بازرسی کردند.
تانکرترکرز با بررسی دادهها نوشت این نفتکش هنگام تعقیب، نام خود را از «لان جینگ» به «آژین» تغییر داد و حدود یک ساعت بعد، پرچم خود را نیز از کوراسائو به ایران تغییر داد.
به گفته تانکرترکرز، این نفتکش بهطور کامل حامل نفت کوره ایران بود.