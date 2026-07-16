استانداری هرمزگان: حملات آمریکا به پلهای شهرستان خمیر دو کشته و چهار زخمی بر جا گذاشت
در پی انتشار خبرهای غیر رسمی که شهروندان، ساعتی پیش در فضای مجازی منتشر کرده بودند، استانداری هرمزگان نیز تایید کرد که پلهای کهورستان و گریوه در شهرستان خمیر هدف قرار گرفتهاند. به گفته این نهاد، در این حملات دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدهاند.
همزمان، «باشگاه خبرنگاران» گزارش داد «ایستگاه انشعاب راهآهن» بندرعباس نیز هدف حمله آمریکا قرار گرفته و دو نفر در این حمله زخمی شدهاند.
استانداری هرمزگان همچنین اعلام کرد محور بندرعباس–خمیر–لار و جاده کشار–کهورستان تا اطلاع ثانوی مسدود شده و از شهروندان خواست از تردد در این مسیرها خودداری کنند.