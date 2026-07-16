او نوشت: «در هفت هفته گذشته، همه توانمان را گذاشتیم و پذیرفتن این که دست خالی مانده‌ایم، بسیار سخت است.»

کین نوشت: «می‌دانم که انتظارات بالا است و به حق هم همین‌طور است. ما ۸ سال است که پشت درِ [موفقیت] کوبیده‌ایم اما باز هم قطعه آخر پازل را کم داریم! این همان جایی است که باید مدتی کنار بکشیم، این اتفاق را هضم کنیم و راهی برای بهتر شدن پیدا کنیم.»

او با اشاره به پیروزهای انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «من خیلی به بچه‌ها و چیزی که در طول این تورنمنت نشان دادیم افتخار می‌کنم؛ بازی‌های سخت و شرایط دشواری که پشت سر گذاشتیم و بر آن‌ها غلبه کردیم. خاطراتی که برای ما بازیکنان و مطمئنم برای شما هواداران تا مدت‌های بسیار بسیار طولانی باقی خواهد ماند!»

کاپیتان تیم ملی انگلیس نوشت: «تلاش برای رسیدن به افتخار همیشه به این معنی نیست که به آن می‌رسید. باید برایش بجنگید، زمین بخورید، دوباره بلند شوید و حرکت کنید؛ و این دقیقاً همان کاری است که ما خواهیم کرد. راه دیگری وجود ندارد جز اینکه به باور داشتن ادامه دهیم و به جلو پیش برویم.»

او نوشت: «ممنون از تک‌تک هوادارانی که سفر کردند و حمایتشان را در ورزشگاه‌ها نشان دادند. از تمام کسانی که در خانه به ما ایمان داشتند هم ممنونم. ممنون از بچه‌ها و کادر فنی برای تمام تلاششان. مثل همیشه، چه در پیروزی و چه در شکست، درس می‌گیریم و دوباره بازمی‌گردیم.»