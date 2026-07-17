خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد در جریان ششمین موج حملات آمریکا به مواضعی در ایران، بامداد جمعه در استان هرمزگان، شش پل در شهرستان خمیر هدف گرفته شده است.
بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، پل گریوه در محور بندرعباس–خمیر–لار، پل پس از روستای لاتیدان (کلمتلی)، دو پل در محور کهورستان–لار، پل نیمهکاره محور بندر خمیر–کشار–بندرعباس و پل روستای مارو آسیب دیدهاند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد تردد در این محورها برقرار است، اما با کندی انجام میشود.
دونالد ترامپ با انتشار اسناد محرمانهای که به گفته او از دخالت چین در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ حکایت دارد، بار دیگر اظهارات خود درباره امنیت انتخابات آمریکا را تکرار کرد؛ اظهاراتی که به نوشته رویترز با ارزیابی رسمی جامعه اطلاعاتی آمریکا در تضاد است.
به گزارش رویترز، رییسجمهوری آمریکا پنجشنبه شب (به وقت شرق آمریکا) در یک سخنرانی ۲۵ دقیقهای اعلام کرد اسناد اطلاعاتی محرمانهای را از طبقهبندی خارج کرده است که به گفته او نشان میدهد چین در انتخابات آمریکا مداخله کرده و به اطلاعات ۲۲۰ میلیون پرونده ثبتنام رایدهندگان آمریکایی، شامل نام، نشانی و سایر اطلاعات مورد استفاده در ثبتنام، دست یافته است.
ترامپ همچنین گفت برخی اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا عمدا اطلاعات مربوط به فعالیتهای چین را پنهان کردهاند و مانع اطلاعرسانی درباره ابعاد این اقدامات شدهاند.
رییسجمهوری آمریکا با این اقدام تلاش کرد موضوع امنیت انتخابات را بار دیگر به یکی از محورهای اصلی کارزار سیاسی خود در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر تبدیل کند؛ انتخاباتی که جمهوریخواهان برای حفظ اکثریت خود در کنگره با رقابت دشواری روبهرو هستند.
اما به نوشته رویترز، اظهارات ترامپ با گزارش رسمی جامعه اطلاعاتی آمریکا که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، مغایرت دارد. در آن گزارش تصریح شده بود هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد هیچ دولت یا بازیگر خارجی توانسته یا حتی تلاش کرده باشد جنبههای فنی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰، از جمله ثبتنام رایدهندگان، برگههای رای، شمارش آرا یا نتایج نهایی را تغییر دهد.
این ارزیابی در دوره مدیریت جان رتکلیف بر اداره اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده بود؛ فردی که در آن زمان از منصوبان ترامپ بود و اکنون ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را بر عهده دارد.
نگرانی در کاخ سفید و واکنش چین
منابع آگاه به رویترز گفتند پیش از سخنرانی ترامپ، شماری از مقامهای کاخ سفید نسبت به انتشار این اسناد ابراز نگرانی کرده بودند، زیرا معتقد بودند اطلاعات ارائهشده میتواند برداشتهای نادرستی ایجاد کند.
به گزارش رویترز، موضع تند ترامپ علیه چین همچنین میتواند روابط دو کشور را که پس از جنگ پرهزینه تجاری سال گذشته تا حدی به ثبات رسیده، بار دیگر دچار تنش کند؛ آن هم در شرایطی که ترامپ امیدوار است در ماه سپتامبر با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، برای گفتوگو درباره روابط تجاری دیدار کند.
سفارت چین در واشینگتن نیز پیش از آغاز سخنرانی ترامپ، این ادعاها را رد کرد. لیو چانگ، سخنگوی سفارت چین، گفت: «چین هرگز در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا دخالت نکرده و هرگز نیز چنین کاری نخواهد کرد.»
اسناد منتشرشده با اظهارات ترامپ همخوانی ندارند
ترامپ همچنین اعلام کرد اسناد دیگری را منتشر میکند که به گفته او «آسیبپذیریهای تکاندهنده زیرساخت انتخاباتی آمریکا» را نشان میدهد.
اما رویترز گزارش داد بررسی اسناد منتشرشده نشان میدهد بسیاری از آنها نهتنها از «ادعاهای رییسجمهوری حمایت نمیکنند، بلکه برخی دقیقا نتیجهای خلاف گفتههای او دارند.»
یکی از اسناد سازمان سیا که ماه گذشته میلادی تهیه شده، درباره انتخابات ونزوئلاست و ارتباطی با انتخابات آمریکا ندارد. در سند دیگری نیز تصریح شده است که دستکاری سامانههای شمارش آرا در مقیاسی که بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد، بسیار دشوار است.
سند دیگری که توسط سازمان سیا تهیه شده، به فعالیتهای اطلاعاتی چین علیه کارزار انتخاباتی جو بایدن اشاره میکند، اما در همان حال تاکید دارد که پکن در آن زمان قصد نداشت بهصورت مخفیانه برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا دخالت کند، هرچند احتمال داده شده بود ممکن است بعدا تصمیم خود را تغییر دهد.
دموکراتها: «ادعاهای ترامپ ساختگی است»
مارک وارنر، نایبرییس دموکرات کمیته اطلاعات سنا، در واکنش به سخنان ترامپ گفت «ادعاهای او» درباره چین «کاملا ساختگی» است.
او تاکید کرد همه نهادهای اطلاعاتی آمریکا اتفاقنظر داشتهاند که چین حتی برای تغییر یک رای در انتخابات ۲۰۲۰ نیز تلاشی نکرده است.
پیش از سخنرانی ترامپ نیز اعضای دموکرات کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان در نامهای به سرپرست اداره اطلاعات ملی و مدیران افبیآی، سیا و آژانس امنیت ملی هشدار دادند اجازه ندهند رییسجمهوری از دستگاههای اطلاعاتی برای پیشبرد «ادعاهای نادرست درباره امنیت انتخابات» استفاده کند.
در اقدامی کمسابقه، دو شبکه از سه شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا به همراه شبکه سیانان تصمیم گرفتند سخنرانی زنده ترامپ را در ساعات پربیننده از شبکه اصلی خود پخش نکنند.
اختلاف نظر حتی در میان جمهوریخواهان
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ تلاش کرده است نقش دولت فدرال در مدیریت انتخابات را افزایش دهد؛ موضوعی که طبق قانون اساسی آمریکا عمدتا در اختیار دولتهای ایالتی است.
او همچنین جمهوریخواهان کنگره را برای تصویب لایحه «SAVE America Act» تحت فشار قرار داده است؛ طرحی که ارائه کارت شناسایی عکسدار برای رای دادن، اثبات تابعیت آمریکا هنگام ثبتنام و اشتراکگذاری اطلاعات ثبتنام رایدهندگان با دولت فدرال را الزامی میکند.
دموکراتها و گروههای مدافع حق رای میگویند تقلب انتخاباتی در آمریکا بسیار نادر است و این قانون میتواند مشارکت رایدهندگان واجد شرایط را محدود کند.
در عین حال، برخی رهبران جمهوریخواه نیز از ترامپ خواستهاند به جای بازگشت مداوم به انتخابات ۲۰۲۰، بر مسائل اقتصادی و دغدغههای روزمره آمریکاییها، از جمله افزایش هزینههای زندگی، تمرکز کند.
جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، گفت تمرکز او و بیشتر همکارانش بر انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۶ است، نه بازنگری در شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰.
نگرانی دموکراتها از انتخابات پیشرو
به گزارش رویترز، جمهوریخواهان در حالی به استقبال انتخابات میاندورهای میروند که محبوبیت ترامپ کاهش یافته و نارضایتی عمومی از جنگ با ایران و افزایش قیمت انرژی بر فضای سیاسی آمریکا سایه انداخته است.
دموکراتها برای بازپسگیری اکثریت مجلس نمایندگان تنها به کسب سه کرسی جمهوریخواهان نیاز دارند، هرچند رقابت برای تصاحب اکثریت سنا در ایالتهای متمایل به جمهوریخواهان دشوارتر خواهد بود.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، نیز اعلام کرد حزب دموکرات خود را برای احتمال تلاش کاخ سفید جهت تاثیرگذاری بر انتخابات نوامبر آماده میکند.
او گفت: «آنها میدانند که نمیتوانند در یک انتخابات منصفانه پیروز شوند، بنابراین بعید نمیدانیم برای رسیدن به هدف خود هر کاری انجام دهند.»
سنتکام اعلام کرد ساعت ۹:۴۰ شب به وقت شرق آمریکا، ششمین موج حملات این کشور به ایران پایان یافت. به گفته این فرماندهی، جنگندهها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق، دهها هدف نظامی از جمله سامانههای دیدهبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساختهای لجستیکی نظامی و توانمندیهای دریایی ایران را هدف قرار دادند.
سنتکام افزود این ششمین شب پیاپی حملات آمریکا به ایران بوده و این عملیات با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای تضعیف بیشتر توان نظامی ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال حملات اخیر به کشتیهای تجاری انجام شده است. این فرماندهی همچنین اعلام کرد بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و در آمادگی کامل قرار دارند.
دولت بریتانیا از برنامهای رونمایی کرده است که بر اساس آن، استفاده نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله از شبکههای اجتماعی بهطور پیشفرض از نیمهشب تا ساعت ۶ صبح محدود میشود.
این طرح که بخشی از برنامه گستردهتر لندن برای کاهش آسیبهای فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیرفعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم میکند، اما دولت میگوید تجربههای آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ میکنند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه ۲۴ تیر ماه اعلام کرد در تازهترین اقدام خود برای مقابله با آسیبهای ناشی از شبکههای اجتماعی، برای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله یک «محدودیت زمانی شبانه» را بهصورت پیشفرض فعال خواهد کرد؛ بهگونهای که از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح دسترسی آنها به شبکههای اجتماعی محدود میشود، هرچند کاربران در صورت تمایل میتوانند این تنظیمات را غیرفعال کنند.
بر اساس این طرح، قابلیتهایی که باعث میشوند کاربران زمان بیشتری را در شبکههای اجتماعی سپری کنند نیز بهطور پیشفرض برای این گروه سنی غیرفعال خواهد شد. از جمله این قابلیتها میتوان به پخش خودکار ویدیوها اشاره کرد که باعث میشود ویدیوها بدون دخالت کاربر یکی پس از دیگری اجرا شوند.
این پیشنهاد تنها یک ماه پس از آن مطرح شده است که دولت بریتانیا از برنامه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد؛ طرحی که قرار است از بهار سال آینده شبکههایی مانند اسنپچت، تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس را در بر بگیرد، اما پیامرسانهایی مانند واتساپ و سیگنال را شامل نمیشود.
این محدودیتهای جدید از آخرین اقدامات دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، پیش از پایان کار دولت او به شمار میرود و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب پارلمان است. با این حال، بسیاری انتظار دارند اندی برنهام، که از او به عنوان جانشین احتمالی استارمر یاد میشود، این سیاستها را دنبال کند.
کانیشکا نارایان، وزیر ایمنی آنلاین بریتانیا، انتقادها مبنی بر اینکه نوجوانان بهسادگی محدودیت اختیاری را غیرفعال خواهند کرد، رد کرد و گفت چنین برداشتی «بیانصافی» در حق نوجوانان است.
او به نتایج یک برنامه آزمایشی اشاره کرد که با مشارکت بیش از ۳۰۰ نوجوان و والدین آنها در سراسر بریتانیا اجرا شد. به گفته او، این طرح باعث کاهش چشمگیر استفاده از شبکههای اجتماعی در ساعات شب شده و در عین حال کیفیت خواب و میزان تمرکز نوجوانان را نیز بهبود بخشیده است.
نارایان همچنین گفت برخی شبکههای اجتماعی از ماه اکتبر چنین تنظیمات پیشفرضی را بهصورت آزمایشی اجرا کردهاند و بیش از ۹۰ درصد نوجوانان شرکتکننده تصمیم گرفتهاند این محدودیتها را غیرفعال نکنند؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد بسیاری از نوجوانان خود نیز از کاهش استفاده شبانه از شبکههای اجتماعی استقبال میکنند.
اما این طرح با انتقاد احزاب مخالف روبهرو شده است. لورا تروت، سخنگوی آموزش حزب محافظهکار، گفت این پیشنهادها «هیچ منطقی ندارد.»
او افزود: «یا دولت معتقد است نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله باید از شبکههای اجتماعی استفاده کنند یا نباید. محدودیتی که کاربران بتوانند بهراحتی آن را خاموش کنند، هیچ نتیجهای نخواهد داشت.»
سازمان حمایت از کودکان بریتانیا (NSPCC) نیز ضمن استقبال محتاطانه از این تصمیم اعلام کرد که این اقدامات میتواند تا حدی تجربه نوجوانان در شبکههای اجتماعی را بهبود دهد، اما بهتنهایی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی کافی نیست.
کریس شروود، مدیر اجرایی این سازمان، گفت اگر این سیاستها با اقدامات قویتر همراه نشود، تنها راهکاری موقت خواهد بود و نمیتواند ویژگیهای اعتیادآور طراحی شبکههای اجتماعی را که موجب افزایش زمان استفاده از صفحهنمایش و آسیب به سلامت روان و رفاه کودکان میشود، از میان بردارد.
ریچل دِ سوزا، کمیسر کودکان در انگلستان، نیز این تصمیم را «گامی مثبت» توصیف کرد و گفت بسیاری از نوجوانان تمایل دارند زمان حضور خود در شبکههای اجتماعی را کاهش دهند، اما انجام این کار برای آنها آسان نیست.
او افزود که نحوه اجرای این سیاستها و میزان اثربخشی آنها را با دقت دنبال خواهد کرد تا مشخص شود محدودیتهای پیشنهادی تا چه اندازه در حفاظت از سلامت و رفاه نوجوانان موفق خواهند بود.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گزارشها درباره دریافت پیامی از جمهوری اسلامی که در آن استیو ویتکاف و جرد کوشنر به سوءاستفاده از مذاکرات و کسب سود از اطلاعات محرمانه متهم شده بودند را تکذیب کرد و گفت هرگز چنین پیامی دریافت نکرده است.
این واکنش پس از انتشار گزارشی مطرح شد که مدعی بود جمهوری اسلامی در پی مذاکرات سوئیس، ویتکاف و کوشنر را متهم کرده بود از نوسانات بازار ۹ میلیارد دلار سود بردهاند و خواستار اختصاص نیمی از این مبلغ، معادل ۴.۵ میلیارد دلار، به حکومت ایران شده است.
ونس این ادعاها را «کاملا بیاساس» خواند و گفت ویتکاف و کوشنر از اعضای مورد اعتماد تیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هستند و ادعای سوءاستفاده آنها از اطلاعات محرمانه «مضحک» است.
گزارش اکسیوس نشان میدهد همزمان با اختلاف واشینگتن و تلآویو بر سر ادامه جنگ ایران، تلاش بیش از دو هفتهای بنیامین نتانیاهو برای دیدار با دونالد ترامپ بینتیجه مانده و نارضایتی رییسجمهوری آمریکا از نخستوزیر اسرائیل افزایش یافته است.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، در گزارشی از پشت پرده تلاش نتانیاهو برای دیدار با ترامپ نوشت که برخلاف گزارشهای منتشرشده در رسانههای اسرائیلی، هیچ ملاقاتی میان نخستوزیر اسرائیل و رییسجمهوری آمریکا برای روز دوشنبه برنامهریزی یا تایید نشده بود.
به نوشته اکسیوس، انتشار گزارشهایی در رسانههای اسرائیلی مبنی بر اینکه ترامپ قرار است روز دوشنبه در کاخ سفید میزبان نتانیاهو باشد، مقامهای کاخ سفید را شگفتزده کرد؛ زیرا این دیدار هرگز در برنامه رسمی رییسجمهوری آمریکا قرار نگرفته بود.
نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در یک سال و نیم گذشته، شش بار با او در دفتر بیضی دیدار کرده است؛ رقمی بیش از دیدارهای هر رهبر خارجی دیگری با رییسجمهوری آمریکا. دیدارهای قبلی معمولاً ظرف چند ساعت یا چند روز هماهنگ میشد، اما نتانیاهو این بار بیش از دو هفته برای گرفتن وقت ملاقات تلاش کرده بود.
اکسیوس نوشت خودداری ترامپ از شتاب برای نشستن مقابل دوربینها در کنار نتانیاهو، تنها نشانه اختلاف منافع دو طرف نیست، بلکه از سرخوردگی فزاینده کاخ سفید از نخستوزیر اسرائیل، پنج ماه پس از آغاز مشترک جنگ با حکومت ایران، حکایت دارد.
ترامپ اوایل ژوئیه [نیمه اول تیر] به اکسیوس گفته بود نتانیاهو در تماس تلفنی برای تبریک دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، خواستار سفر به واشینگتن و دیدار با او شده است. رییسجمهوری آمریکا نیز گفته بود نخستوزیر اسرائیل میتواند پس از بازگشت او از نشست ناتو در آنکارا، که روزهای هفتم و هشتم ژوئیه [۱۶ و ۱۷ تیر] برگزار شد، به کاخ سفید بیاید.
با این حال، پس از بازگشت ترامپ از ترکیه نیز هیچ ملاقاتی در برنامه او ثبت نشد.
پس از انتشار خبر درگذشت لیندزی گراهام، سناتور پیشین جمهوریخواه، دفتر نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرد نخستوزیر اسرائیل قصد دارد برای شرکت در مراسم خاکسپاری او به آمریکا سفر کند. دستیاران نتانیاهو در روزهای بعد به خبرنگاران گفتند او آخر هفته راهی واشینگتن میشود و روز دوشنبه با ترامپ دیدار خواهد کرد.
دفتر نتانیاهو حتی از نیروی هوایی اسرائیل خواست هواپیمای دولتی نخستوزیر را آماده کند و گروهی از مقامهای امنیتی و تشریفاتی را نیز پیشاپیش به واشینگتن فرستاد.
با این حال، دفتر نخستوزیر اسرائیل صبح پنجشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد این سفر به دلیل به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری گراهام لغو شده است.
دو مقام کاخ سفید به اکسیوس گفتند با وجود تمایل نتانیاهو به ملاقات با ترامپ، چنین دیداری هرگز تایید نشده و در برنامه رییسجمهوری آمریکا قرار نگرفته بود.
یکی از این مقامها گفت: «برداشت ما این بود که بیبی تلاش میکرد با اصرار و مطرح کردن مداوم موضوع، دیداری را که وجود نداشت به واقعیت تبدیل کند.»
مشخص نیست کاخ سفید درخواست نتانیاهو را صریحا رد کرده یا نه، اما به نوشته اکسیوس، روشن است که نخستوزیر اسرائیل پاسخ مثبتی دریافت نکرده بود.
مقامهای کاخ سفید با این حال احتمال دیدار ترامپ و نتانیاهو را در اواخر ماه جاری میلادی، زمانی که نخستوزیر اسرائیل برای شرکت در مراسم یادبود گراهام در کلیسای جامع ملی واشینگتن به آمریکا سفر کند، رد نکردهاند.
برخی مقامهای اسرائیلی نیز گفتهاند لغو سفر نتانیاهو ممکن است به ارزیابی او از احتمال تشدید حملات آمریکا علیه [حکومت] ایران مربوط باشد. بر اساس این ارزیابی، نخستوزیر اسرائیل ترجیح داده است در صورت واکنش تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، در داخل کشور حضور داشته باشد.
انتقاد نتانیاهو از سیاست ترامپ در قبال ترکیه
کشمکش بر سر دیدار احتمالی نتانیاهو و ترامپ اندکی پس از آن رخ داد که نخستوزیر اسرائیل، درست پیش از سفر رییسجمهوری آمریکا به آنکارا، در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز از قصد ترامپ برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه انتقاد کرد.
یکی از مقامهای کاخ سفید به اکسیوس گفت ترامپ از این مصاحبه «بهشدت عصبانی» شده بود. مقام دوم نیز گفت رییسجمهوری آمریکا معتقد بود «بیبی هیچ حقی نداشت» درباره فروش این جنگندهها اظهارنظر کند.
اطلاعات اسرائیل درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه ترامپ
در جریان سفر ترامپ به ترکیه، اسرائیل اطلاعاتی در اختیار آمریکا قرار داد که بر اساس آن، یک مقام ارشد ایرانی به یکی از همکارانش گفته بود تهران باید هنگام حضور رییسجمهوری آمریکا در آنکارا برای کشتن او تلاش کند.
مقامهای آمریکایی و اسرائیلی به اکسیوس گفتند این اطلاعات جدید باعث شد سرویس مخفی آمریکا تدابیر احتیاطی بیشتری اتخاذ کند؛ از جمله اینکه هواپیمای مورد استفاده ترامپ تغییر داده شود و او با مدل قدیمی «ایرفورس وان» پرواز کند.
با این حال، چند مقام آمریکایی گفتند این اطلاعات تنها بر یک منبع استوار بود و منابع مستقل دیگری آن را تایید نکرده بودند.
یکی از این مقامها گفت تهدید مطرحشده «بیشتر جنبه آرزومندانه داشت تا عملیاتی»؛ به این معنا که نشانهای از وجود یک برنامه مشخص و قابل اجرا برای ترور ترامپ در دست نبود.
دو منبع آگاه نیز گفتند سرویسهای امنیتی ترکیه این موضوع را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هیچ طرح مشخصی برای ترور رییسجمهوری آمریکا در آنکارا وجود نداشته است.
اختلاف بر سر جنگ ایران
به گزارش اکسیوس، نتانیاهو این روزها نهتنها در میان دموکراتهای واشینگتن، بلکه در حلقه نزدیکان ترامپ و بخشی از پایگاه سیاسی جنبش «ماگا» نیز بهشدت نامحبوب شده است.
شماری از مقامهای آمریکایی، از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، نتانیاهو را متهم کردهاند که پیش از آغاز یا در جریان جنگ با ایران، پیشبینیهای بیش از حد خوشبینانهای ارائه کرده که در عمل تحقق نیافته است.
ونس روز چهارشنبه در پادکست جو روگان، برخی اعضای دولت نتانیاهو را متهم کرد که برای طولانیتر کردن جنگ، تلاش کردهاند سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را تضعیف کنند.
این اظهارات نشاندهنده شکاف فزاینده میان واشینگتن و تلآویو درباره اهداف و مدت جنگ با حکومت ایران است. به نوشته اکسیوس، مقامهای نزدیک به ترامپ معتقدند برخی اعضای دولت اسرائیل خواهان ادامه جنگ هستند، در حالی که دولت آمریکا در پی اجرای سیاستی متفاوت در برابر تهران است.
همزمان، روز چهارشنبه ۱۰۳ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به کاهش سه میلیارد دلار از کمکهای ایالات متحده به اسرائیل رای دادند؛ اقدامی که اکسیوس آن را اعتراضی کمسابقه به دولت نتانیاهو توصیف کرد.
یک رهبر یهودی نزدیک به حزب دموکرات به اکسیوس گفت این رایگیری کمتر درباره اصل کمکهای آمریکا به اسرائیل و بیشتر راهی برای ابراز مخالفت شمار زیادی از دموکراتها با نتانیاهو و دولت او بود.
اکسیوس در جمعبندی گزارش خود نوشت ماجرای دیدار برنامهریزینشده در کاخ سفید فراتر از اختلاف بر سر یک ملاقات بود و نشانه دیگری از متزلزلتر شدن موقعیت نتانیاهو در واشینگتن به شمار میرود؛ موقعیتی که بهویژه در پی اختلافها درباره جنگ ایران، پیشبینیهای تحققنیافته دولت اسرائیل و تلاش برخی مقامهای آن برای تاثیرگذاری بر سیاست تهران دولت ترامپ، بیش از گذشته تضعیف شده است.