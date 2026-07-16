جزایر فالکلند، قلمرو فرادریایی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، همچنان موضوع اختلاف حاکمیتی میان بریتانیا و آرژانتین است.

به گزارش بی‌بی‌سی اسپرت، سخنگوی فیفا در بیانیه‌ای گفت: «مطابق روال معمول، کمیته مستقل انضباطی فیفا در حال بررسی گزارش‌های مسابقه و ارزیابی شرایط مرتبط است تا بر اساس آیین‌نامه انضباطی فیفا درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیم‌گیری کند.»

شب گذشته و پس از مسابقه نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در آتلانتا، تعدادی از بازیکنان تیم ملی آرژانتین، از جمله جیووانی لو سلسو همراه با نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشتند و سپس آن را روی چمن ورزشگاه مرسدس بنز پهن کرد. این بنر در جریان بازی در دست گروهی از تماشاگران دیده شد.

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شعار «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است» به جنگ ۷۴ روزه فالکلند در ۴۴ سال پیش (۱۹۸۲) میان بریتانیا و آرژانتین اشاره دارد؛ نبردی سرزمینی که در آن بیش از ۹۰۰ نفر جان باختند.

فدراسیون فوتبال آرژانتین پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل نمایش بنری با همین پیام پیش از دیدار دوستانه مقابل اسلوونی، ۲۰ هزار پوند از سوی فیفا جریمه شده بود. فیفا آن زمان اعلام کرد این اقدام، قوانین مربوط به فعالیت‌های سیاسی و رفتار تیمی را نقض کرده است.

واکنش بریتانیا و آرژانتین

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا از درخواست‌ها برای تحقیق فیفا حمایت کرد. سخنگوی رسمی نخست‌وزیر روز پنجشنبه گفت: «شاید جام جهانی متعلق به ما نباشد، اما جزایر فالکلند قطعا متعلق به ما هستند. تعهد ما به فالکلند هرگز تغییر نخواهد کرد.»

در مقابل، خاویر میلی، رییس‌جمهوری آرژانتین، اقدام بازیکنان را «قابل درک» و «موجه» توصیف کرد، اما تاکید کرد مسائل داخل زمین فوتبال نباید بخشی از دیپلماسی باشد.

او به رادیو ال اوبسروادور گفت: «مالویناس متعلق به آرژانتین است و ما آن را از راه دیپلماتیک و با هوشمندی بازپس خواهیم گرفت.»

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آرژانتین در سال ۱۹۸۲، در دوران حکومت نظامی ژنرال لئوپولدو گالتیری، به جزایر فالکلند حمله کرد. این جنگ ۷۴ روز به طول انجامید و با تسلیم آرژانتین پایان یافت. در این درگیری، ۶۴۹ نظامی آرژانتینی، ۲۵۵ نظامی بریتانیایی و سه نفر از ساکنان جزایر کشته شدند.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۳ نیز ساکنان جزایر فالکلند با اکثریتی قاطع به ادامه حاکمیت بریتانیا رای دادند؛ از مجموع یک‌هزار و ۵۱۷ رای، یک‌هزار و ۵۱۳ نفر با باقی ماندن این جزایر به‌عنوان قلمرو فرادریایی بریتانیا موافقت کردند.

چه مجازاتی ممکن است در انتظار آرژانتین باشد؟

فیفا معمولا تخلفات بازیکنان یا هواداران را چند هفته پس از پایان تورنمنت بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کند، اما به دلیل حساسیت سیاسی این موضوع و برگزاری مسابقه میان دو کشور، احتمال بررسی جدی‌تر وجود دارد.

با این حال، هیچ احتمالی برای محروم شدن آرژانتین از حضور در فینال وجود ندارد.

اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا، خواستار محرومیت بازیکنانی شد که بنر را در دست داشتند تا دیدار فینال مقابل اسپانیا را از دست بدهند.

او به محرومیت یک جلسه‌ای آلوارو موراتا و رودری پس از سر دادن شعار «جبل‌الطارق متعلق به اسپانیاست» در جشن قهرمانی یورو ۲۰۲۴ اشاره کرد.

همچنین سابقه مشابهی در سال ۲۰۱۲ وجود دارد؛ زمانی که پارک جونگ وو، هافبک کره جنوبی، پس از نمایش پلاکاردی با مضمون «دوکدو متعلق به ماست» از سوی فیفا دو جلسه محروم شد.

واکنش‌ها به بنر

به گزارش بی‌بی‌سی، دولت جزایر فالکلند اعلام کرد از این اقدام «ناامید» شده و ابراز امیدواری کرد فیفا مطابق مقررات خود با چنین رفتارهایی برخورد کند.

در بیانیه دولت فالکلند آمده است: «مایل نیستیم سیاست وارد ورزش شود.»

خاویر میلی نیز در گفت‌وگو با شبکه آرژانتینی TN گفت طبیعی است که بازیکنان بخواهند نظر خود را بیان کنند، اما تاکید کرد نباید از این اقدام «برداشت‌های نادرست» شود و افزود: «این فقط یک مسابقه فوتبال است.»

پیتر کایل، وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا، نیز گفت سیاست باید از جام جهانی دور نگه داشته شود و از فیفا خواست این موضوع را به‌طور کامل بررسی کند.

او افزود: «به تیم انگلیس، حرفه‌ای‌گری و وقاری که از خود نشان داد افتخار می‌کنم. این رفتار کاملا در تضاد با آن چیزی بود که از تیم آرژانتین دیدیم.»

کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا، نیز گفت فیفا «قطعا باید این موضوع را بررسی کند.»