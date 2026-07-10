وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کرد این تحریم‌ها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعمال شده است.

این وزارتخانه علی انصاری را «تسهیل‌گر مالی» جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت او بر شبکه‌ای گسترده از دارایی‌های جهانی به سود مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های حکومت نظارت دارد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، انصاری با نهادینه کردن اختلاس در ساختار جمهوری اسلامی و انتقال ثروت‌های عمومی به مجموعه‌ای از املاک و دارایی‌های تجاری در خارج از کشور، خود، مقام‌های حکومت و مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را ثروتمند کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شماری از صرافی‌های کلیدی وابسته به حکومت ایران را تحریم کرد؛ نهادهایی که سالانه میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانک‌های تحریم‌شده ایران جابه‌جا می‌کنند و با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی، فعالیت‌های مالی حکومت را پنهان می‌سازند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از وضع تحریم‌های جدید گفت مجتبی خامنه‌ای «در حالی در انزوا پنهان شده که حکومتش در حال فروپاشی است».

او ادامه داد: «وزارت خزانه‌داری همچنان از همه ابزارهای خود برای جدا کردن او و دیگر مقام‌های ارشد حکومت از نظام مالی جهانی بهره خواهد گرفت. ما این دارایی‌ها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»

هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقام‌های جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتش‌بس با تهران خبر داد.

در بند ۹ یادداشت تفاهم آمده بود جمهوری اسلامی وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا نیز تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد.

با این حال، تحریم‌های تازه آمریکا نشان می‌دهد ادامه مذاکرات دو طرف برای دستیابی به توافقی جامع با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

جزییات فساد علی انصاری

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود نوشت انصاری که ساکن دبی است، با بهره‌گیری از روابط نزدیک خود با مقام‌های جمهوری اسلامی، شبکه‌ای جهانی از سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های مالی ایجاد کرده و هم به نمایندگی از مجتبی خامنه‌ای و هم برای منافع شخصی خود به ثروت‌اندوزی پرداخته است.

بر اساس این بیانیه، انصاری از جایگاه خود به‌عنوان مالک و مدیر بانک آینده برای اعطای وام‌های کلان و اختلاس میلیاردها دلار از دارایی‌های مردم ایران استفاده کرده است.

وزارت خزانه‌داری افزود اعطای وام به شرکت‌ها و پروژه‌های تجاری متعلق به انصاری که با پشتوانه بانک مرکزی ایران تامین مالی شده بودند، میلیاردها دلار بدهی انباشته ایجاد کرده و خسارت‌های گسترده‌ای به اقتصاد ایران و نرخ تورم وارد آورده است.

آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی بانک آینده، از انحلال آن خبر داد.

انصاری به‌دلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های بریتانیا نیز قرار دارد.

شبکه مالی انصاری در خارج از کشور

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد انصاری با استفاده از شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی متعدد، میلیون‌ها دلار دارایی را تحت مالکیت شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد»، مستقر در سنت کیتس و نویس، انباشته است.

این شرکت در سال ۲۰۱۱ با نام «زیبا لژر لیمیتد» تاسیس شده بود.

بر اساس این بیانیه، انصاری از طریق این شرکت سرمایه‌های مردم ایران را در املاک و دارایی‌های تجاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود اگرچه این دارایی‌ها به نام انصاری ثبت شده‌اند، اما در نهایت به سود مجتبی خامنه‌ای، اعضای خانواده او، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند.

۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانک‌های وال‌استریت در شکل‌گیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنه‌ای است.

بر اساس این گزارش، مجتبی خامنه‌ای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با انصاری داشته است.

تحریم صرافی‌های وابسته به حکومت

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد بخش عمده فعالیت‌های بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی به صرافی‌های مستقر در ایران متکی است که معمولا به‌صورت شرکت‌های تضامنی خانوادگی اداره می‌شوند.

در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا، اسامی محمد دربانی، شکوفه رستم‌آبادی و زهرا سرشاری، شرکای اصلی صرافی «محمد دربانی و شرکا»، احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی، شرکای اصلی صرافی «لواسانی و شرکا»، و محسن خندان و علی‌اصغر خندان، شرکای اصلی صرافی «محسن خندان و شرکا»، دیده می‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد شرکت «سی‌دی‌ام تریدینگ لیمیتد» مستقر در هنگ‌کنگ، یک شرکت پوششی است که چندین صرافی ایرانی، از جمله صرافی «محسن خندان و شرکا»، از آن برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کرده‌اند.

همچنین شرکت «نبا الزکی» مستقر در امارات از سوی صرافی «محسن خندان و شرکا» به‌عنوان بخشی از شبکه مالی جمهوری اسلامی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

نام این دو شرکت نیز به فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده است.