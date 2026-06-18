بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، وزارت دادگستری تحقیقاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری یک شبکه گسترده سرمایه‌گذاری جهانی متعلق به مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده است.

این تحقیقات بر نقش احتمالی بانک‌های وال‌استریت در ایجاد و توسعه این سبد سرمایه‌گذاری متمرکز است.

این اقدام در چارچوب یک تحقیق گسترده درباره اتهامات پول‌شویی و فساد انجام می‌گیرد. در همین راستا، بازرسان بررسی نقش احتمالی برخی موسسات مالی آمریکایی، از جمله بانک‌های جی‌پی مورگان چیس و سیتی‌گروپ، را در دستور کار قرار داده‌اند.

پیش‌تر در ۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پول‌شویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقال‌هایی متهم شده‌اند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریم‌ها» مرتبط باشد.

در این پرونده به نام بانک‌های اچ‌اس‌بی‌سی، استاندارد چارتر، جی‌پی‌ مورگان چیس، سیتی و نیویورک مِلون اشاره شد.

مجتبی خامنه‌ای از زمان انتصاب به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیام‌های منتسب به او تنها به‌صورت مکتوب منتشر می‌شوند.

جابه‌جایی مبالغ کلان

سه منبع آگاه به بلومبرگ گفتند تحقیقات وزارت دادگستری بر این موضوع متمرکز است که آیا این موسسات در تسهیل جابه‌جایی مبالغ کلان پول میان شرکت‌های تحت نظارت مجتبی خامنه‌ای دست داشته‌اند یا خیر.

به گفته آنها، بازرسان می‌کوشند ابعاد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی را شناسایی کنند و خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی موسسات آمریکا را که امکان انجام این تراکنش‌ها را فراهم آورده، مورد بررسی قرار دهند.

این منابع به‌دلیل حساسیت موضوع و نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، خواستند هویتشان مخفی بماند.

هشتم اردیبهشت، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی خبر داد؛ شبکه‌ای از واسطه‌های مالی که با ایجاد شرکت‌های صوری در خارج، مسیر دسترسی پنهان بانک‌های ایرانی را به نظام مالی جهانی، برقرار می‌کنند.

بررسی پرداخت‌های مشکوک به برندهای جهانی

بلومبرگ در ادامه گزارش داد دامنه تحقیقات درباره شبکه مالی مجتبی خامنه‌ای تنها به آمریکا محدود نمی‌شود و برخی موسسات در اروپا و خاورمیانه نیز تحت بررسی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی پرداخت‌های مرتبط با املاک و مستغلات است که از سوی این شبکه به برخی برندهای بین‌المللی، از جمله هولدینگ هیلتون ورلدواید، انجام شده است.

جی‌پی مورگان چیس و سیتی‌گروپ از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند. نماینده وزارت دادگستری آمریکا نیز حاضر به پاسخ‌گویی در این خصوص نشد.

بلومبرگ پیش‌تر در بهمن‌ سال گذشته گزارش داده بود مجتبی خامنه‌ای که از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، «یک امپراتوری جهانی املاک» ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، دامنه این شبکه از فعالیت‌های کشتیرانی در خلیج فارس تا حساب‌های بانکی در سوئیس و املاک لوکس در بریتانیا را در بر می‌گیرد.

منابع مالی مرتبط با این معاملات نیز از طریق موسسات مالی مستقر در بریتانیا، سوئیس، لیختن‌اشتاین و امارات متحده عربی جابه‌جا شده‌اند.

بلومبرگ افزود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا به‌دلیل توافق اخیر میان واشینگتن و تهران، از حساسیت دیپلماتیک بالایی است.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفت‌وگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریم‌ها تمرکز داشته باشد.

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روابط نزدیک مجتبی خامنه‌ای و علی انصاری

بلومبرگ در ادامه گزارش داد مجتبی خامنه‌ای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با علی انصاری ، بنیان‌گذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، داشته است.

به نوشته بلومبرگ، گسترش فعالیت‌های انصاری در حوزه‌های بانکداری، ساخت‌وساز و تجارت طی سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال سرمایه به خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته است.

شبکه‌ای از شرکت‌های صوری که بسیاری از آن‌ها از سوی انصاری اداره می‌شوند، برای خرید املاک لوکس و هتل‌های پنج‌ستاره در کشورهای مختلف اروپایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ از جمله چند هتل که اکنون تحت مدیریت هولدینگ هیلتون فعالیت می‌کنند.

مولی موزر، رییس بخش مبارزه با پول‌شویی، مواد مخدر و مصادره اموال در وزارت دادگستری آمریکا، پیش‌تر هشدار داد جمهوری اسلامی به‌طور فعال در تلاش است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی پیدا کند.

ششم بهمن ۱۴۰۴، روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد انصاری طی سال‌های گذشته املاک لوکسی در اروپا به ارزش صدها میلیون دلار خریداری کرده است.

او به‌دلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارد.

یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت در ماه‌های اخیر مالکیت چند نهاد در امپراتوری املاک مجتبی خامنه‌ای «روی کاغذ» تغییر کرده و نام انصاری جایگزین نام دیگر افراد نزدیک به او شده است.

بر اساس این گزارش، بخشی از اقدامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر پایه اطلاعاتی انجام گرفته که از طریق تحریم‌های پیشین وزارت خزانه‌داری علیه برخی سرمایه‌داران ایرانی در امارات به دست آمده است.

ردیابی این شبکه‌های مالی و مسیرهای انتقال پول در برخی موارد می‌تواند بازرسان آمریکایی را به روابط بانکی کارگزاری در ایالات متحده برساند.