ترامپ: اردوغان نمیخواهد تهران به سلاح هستهای دست پیدا کند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه در کنار رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت اردوغان نیز نمیخواهد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست یابد. او در عین حال درگیری آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را «جنگ» نخواند و آن را «خلع سلاح هستهای ایران» توصیف کرد.
ترامپ گفت ترکیه، جمهوری اسلامی را «بهخوبی میشناسد» و در تلاشها برای پایان دادن به این درگیری، همراه با چند کشور دیگر، «نقش بسیار مهمی» ایفا کرده است.
او افزود: «آنها ایران را خیلی خوب میشناسند و از مشکلات مربوط به ایران آگاه هستند. ترکیه، همراه با چند کشور دیگر، در کمک به پایان دادن به این درگیری نقش بسیار مهمی داشته است.»
رییسجمهوری آمریکا درباره روابط خود با ترکیه و تلاشها برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی گفت: «در مورد روابط ما، از جمله تلاش برای پایان دادن به جنگ با ایران، یا هر اسمی که میخواهید روی آن بگذارید؛ این حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامی است؛ خلع سلاح هستهای ایران است.»
ترامپ همچنین گفت ترکیه «میتوانست وارد این درگیری شود، اما این کار را نکرد» و از این کشور به عنوان «یک قدرت نظامی بسیار قوی» یاد کرد.
او درباره رجب طیب اردوغان گفت: «فکر نمیکنم او هم بخواهد ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند. از این بابت تقریبا مطمئنم؛ در واقع کاملا مطمئنم.»
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، سلمان سلجوقی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شاهرود به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
بنا بر این گزارش، سلجوقی روز سوم اسفند ۱۴۰۴ پس از یورش ماموران لباسشخصی وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شد.
او در طول دوران بازداشت و روند رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» خواند و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان ریاست قوه قضاییه «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
در بیانیه هفته صدوبیستوهشتم این کارزار که ۱۶ تیر منتشر شد، آمده است: «اژهای کارنامهای سراسر نقض حقوق بشر دارد و در چهار سال گذشته، رکورد بیشترین احکام اعدام را در سه دهه اخیر از آن خود کرده است.»
بر اساس این بیانیه، «حکومت نامشروع ولایت فقیه» از ابتدای تیر دستکم ۱۵ نفر را به دار آویخته و برای تعدادی از زندانیان جرائم عمومی و سیاسی «حکم غیرانسانی اعدام» را صادر کرده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» صدور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، را «قرون وسطایی» توصیف کرد و افزود روند رسیدگی به این پرونده در شرایطی ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام شده است.
این کارزار همچنین از صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد و از کمال خانبابایی، زندانی زندان چوبیندر قزوین، وحید خانصنمی، محبوس در زندان تهران بزرگ، و مهدی ناظر و مهناز چاردولی بهعنوان افرادی نام برد که در روندی «ناعادلانه» و «ظالمانه» به اعدام محکوم شدهاند.
۱۰ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
فراخوان برای واکنش جهانی به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از نهادهای بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست نسبت به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران واکنش نشان دهند.
در این بیانیه آمده است: «احکام اعدام در اصل در پشت درهای بسته و با فشار و شکنجههای روحی و جسمی در اتاقهای بازجویی صادر میشود.»
این کارزار خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت اصول دادرسی عادلانه شد و تاکید کرد بهویژه پروندههایی که مجازات آنها اعدام است، باید در دادگاههای علنی رسیدگی شوند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین در آستانه ۱۸ تیر، سالروز کشته شدن شماری از دانشجویان در حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، یاد «جانباختگان راه آزادی و برابری» را گرامی داشت.
ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، با محکوم کردن حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «الرکیات» در نزدیکی تنگه هرمز، جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانست و اعلام کرد این اقدام، امنیت کشتیرانی بینالمللی و عرضه جهانی انرژی را به خطر انداخته و نقض آشکار حقوق بینالملل است.
دوحه در بیانیهای اعلام کرد هدف قرار گرفتن این نفتکش هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، حملهای غیرقابل قبول علیه امنیت و ایمنی کشتیرانی بینالمللی و آزادی تردد در آبراههای بینالمللی به شمار میرود.
قطر همچنین از جمهوری اسلامی خواست فورا به اقداماتی که امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی بینالمللی و عرضه جهانی انرژی را تهدید میکند، پایان دهد و از به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه خودداری کند.
دوحه در پایان تاکید کرد جمهوری اسلامی را از نظر حقوقی مسئول کامل این حمله و هرگونه خسارت و پیامد ناشی از آن میداند.
کریستیانو رونالدو برای پرتغال چیزی فراتر از یک بازیکن است؛ او به نمادی ملی و یکی از مهمترین ابزارهای «قدرت نرم» این کشور در جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که لوئیس مونتهنگرو، نخستوزیر پرتغال، پس از حذف تیم ملی کشورش برابر اسپانیا بار دیگر بر آن تاکید کرد.
نخستوزیر پرتغال که علاقه زیادی به تیم ملی کشورش دارد، پیش از آغاز جام جهانی به هر یک از اعضای کاروان پرتغال، دستبندی به رنگهای پرچم این کشور با حکاکی نام ۲۷ بازیکن، به همراه نام دیوگو ژوتا، هدیه داده بود.
مونتهنگرو درباره تاثیر برنده پنج توپ طلا گفت: «فکر میکنم کریستیانو رونالدو نقش بسیار مهمی برای فوتبال پرتغال و برای کل کشور ایفا میکند. او امروز بزرگترین الگو و نماد هویت پرتغالی در جهان است. او سرمایهای است که تحت هیچ شرایطی نباید فرصت استفاده از آن را برای معرفی آنچه هستیم و شیوه زندگیمان در سراسر جهان از دست بدهیم.
روح پرتغال در رونالدو متجلی است؛ در تمام کارهایی که انجام میدهد، در آنچه دیده میشود و در آنچه پنهان است. او مایه افتخار پرتغال است. با همه این ویژگیها، امیدوارم در آینده نیز نقشی برای او در نظر گرفته شود تا مشوق جامعهای عادلانهتر و مرفهتر باشد؛ جامعهای که هیچکس را نادیده نمیگیرد. همبستگی نیز یکی از ویژگیهای برجسته شخصیتی و اخلاقی اوست.»