دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به جنگ اخیر با جمهوری اسلامی گفت از عملکرد ناتو «بسیار ناامید» شده است. او افزود: «به خاطر کاری که در ایران انجام دادیم، با ما رفتار خوبی نشد.»
ترامپ پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست ناتو، برگزاری این نشست را «اتفاقی مهم» توصیف کرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره میزان رضایتش از پیشرفت اعضای ناتو در افزایش هزینههای دفاعی گفت: «خواهیم دید. من از ناتو بسیار ناامید شدهام.»
رییسجمهوری آمریکا در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان همچنین گفت: «صادقانه بگویم، اگر نشست در ترکیه برگزار نمیشد، جایی که دوستم رهبری بسیار قدرتمند است، ممکن بود اصلا در این نشست شرکت نکنم.»
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، سلمان سلجوقی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شاهرود به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
بنا بر این گزارش، سلجوقی روز سوم اسفند ۱۴۰۴ پس از یورش ماموران لباسشخصی وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شد.
او در طول دوران بازداشت و روند رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» خواند و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان ریاست قوه قضاییه «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
در بیانیه هفته صدوبیستوهشتم این کارزار که ۱۶ تیر منتشر شد، آمده است: «اژهای کارنامهای سراسر نقض حقوق بشر دارد و در چهار سال گذشته، رکورد بیشترین احکام اعدام را در سه دهه اخیر از آن خود کرده است.»
بر اساس این بیانیه، «حکومت نامشروع ولایت فقیه» از ابتدای تیر دستکم ۱۵ نفر را به دار آویخته و برای تعدادی از زندانیان جرائم عمومی و سیاسی «حکم غیرانسانی اعدام» را صادر کرده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» صدور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، را «قرون وسطایی» توصیف کرد و افزود روند رسیدگی به این پرونده در شرایطی ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام شده است.
این کارزار همچنین از صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد و از کمال خانبابایی، زندانی زندان چوبیندر قزوین، وحید خانصنمی، محبوس در زندان تهران بزرگ، و مهدی ناظر و مهناز چاردولی بهعنوان افرادی نام برد که در روندی «ناعادلانه» و «ظالمانه» به اعدام محکوم شدهاند.
۱۰ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
فراخوان برای واکنش جهانی به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از نهادهای بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست نسبت به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران واکنش نشان دهند.
در این بیانیه آمده است: «احکام اعدام در اصل در پشت درهای بسته و با فشار و شکنجههای روحی و جسمی در اتاقهای بازجویی صادر میشود.»
این کارزار خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت اصول دادرسی عادلانه شد و تاکید کرد بهویژه پروندههایی که مجازات آنها اعدام است، باید در دادگاههای علنی رسیدگی شوند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین در آستانه ۱۸ تیر، سالروز کشته شدن شماری از دانشجویان در حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، یاد «جانباختگان راه آزادی و برابری» را گرامی داشت.
در هفتههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۷ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوبیستوهشتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام و زندان کرمان.
ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، با محکوم کردن حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «الرکیات» در نزدیکی تنگه هرمز، جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانست و اعلام کرد این اقدام، امنیت کشتیرانی بینالمللی و عرضه جهانی انرژی را به خطر انداخته و نقض آشکار حقوق بینالملل است.
دوحه در بیانیهای اعلام کرد هدف قرار گرفتن این نفتکش هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، حملهای غیرقابل قبول علیه امنیت و ایمنی کشتیرانی بینالمللی و آزادی تردد در آبراههای بینالمللی به شمار میرود.
قطر همچنین از جمهوری اسلامی خواست فورا به اقداماتی که امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی بینالمللی و عرضه جهانی انرژی را تهدید میکند، پایان دهد و از به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه خودداری کند.
دوحه در پایان تاکید کرد جمهوری اسلامی را از نظر حقوقی مسئول کامل این حمله و هرگونه خسارت و پیامد ناشی از آن میداند.
کریستیانو رونالدو برای پرتغال چیزی فراتر از یک بازیکن است؛ او به نمادی ملی و یکی از مهمترین ابزارهای «قدرت نرم» این کشور در جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که لوئیس مونتهنگرو، نخستوزیر پرتغال، پس از حذف تیم ملی کشورش برابر اسپانیا بار دیگر بر آن تاکید کرد.
نخستوزیر پرتغال که علاقه زیادی به تیم ملی کشورش دارد، پیش از آغاز جام جهانی به هر یک از اعضای کاروان پرتغال، دستبندی به رنگهای پرچم این کشور با حکاکی نام ۲۷ بازیکن، به همراه نام دیوگو ژوتا، هدیه داده بود.
مونتهنگرو درباره تاثیر برنده پنج توپ طلا گفت: «فکر میکنم کریستیانو رونالدو نقش بسیار مهمی برای فوتبال پرتغال و برای کل کشور ایفا میکند. او امروز بزرگترین الگو و نماد هویت پرتغالی در جهان است. او سرمایهای است که تحت هیچ شرایطی نباید فرصت استفاده از آن را برای معرفی آنچه هستیم و شیوه زندگیمان در سراسر جهان از دست بدهیم.
روح پرتغال در رونالدو متجلی است؛ در تمام کارهایی که انجام میدهد، در آنچه دیده میشود و در آنچه پنهان است. او مایه افتخار پرتغال است. با همه این ویژگیها، امیدوارم در آینده نیز نقشی برای او در نظر گرفته شود تا مشوق جامعهای عادلانهتر و مرفهتر باشد؛ جامعهای که هیچکس را نادیده نمیگیرد. همبستگی نیز یکی از ویژگیهای برجسته شخصیتی و اخلاقی اوست.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «الرکیات» قطر به دلیل آتشسوزی در اتاق موتور، در معرض خطر انفجار قرار دارد.
به گفته منابع، این شناور و یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان، پس از آنکه سپاه پاسداران شامگاه کشتیهای عبوری در تنگه هرمز را هدف حملات موشکی قرار داد، در نزدیکی این آبراه آسیب دیدند.
یکی از منابع به رویترز گفت نفتکش «الرکیات» که حامل گاز طبیعی مایع بود، پس از اصابت موشک به سمت چپ بدنه خود، پیام درخواست کمک اضطراری ارسال کرد.