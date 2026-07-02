خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه گزارش داد بحران سوخت در روسیه که در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌ها و انبارهای نفت این کشور تشدید شده، عرضه سوخت را در بسیاری از مناطق محدود کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، قرقیزستان در پی نگرانی از کمبود احتمالی سوخت، از روسیه، قزاقستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان خواسته تا برای تضمین تامین پایدار سوخت همکاری کنند.

وزارت انرژی قرقیزستان در بیانیه‌ای اعلام کرد این درخواست‌ها برای تضمین تامین پایدار سوخت به نهادهای مسئول در این کشورها ارسال شده است.

قرقیزستان با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر، بیش از ۹۰ درصد بنزین مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند. کشوری که خود پس از حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی، با کمبود شدید سوخت روبه‌روست.

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ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، هفتم تیر با اذعان به وجود مشکل در بازار سوخت روسیه، وعده داد دولت برای تثبیت شرایط اقدام کند.

او گفت مسکو ممکن است صادرات گازوئیل را ممنوع کند و تاکید کرد تامین سوخت بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا برداشت محصولات به آن وابسته است.

وزارت انرژی قرقیزستان اعلام کرد ذخایر سوخت این کشور همچنان کافی است و روند تامین طبق برنامه ادامه دارد.

با این حال، مقام‌های این کشور در خردادماه برای بخشی از فروش سوخت در جایگاه‌ها، کنترل قیمت اعمال کردند.

هم‌زمان، انجمن بازرگانان فرآورده‌های نفتی قرقیزستان اعلام کرد برخی جایگاه‌ها با کمبود بنزین «AI-95» مواجه شده‌اند، اما ذخایر بنزین پرمصرف‌تر «AI-92» برای ۳۰ تا ۴۵ روز آینده کافی است و گازوئیل مورد نیاز فصل برداشت محصولات نیز در دسترس است.

قرقیزستان مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی که اقتصادشان پیوند نزدیکی با روسیه دارد، از زمان آغاز جنگ اوکراین با موج‌های دوره‌ای تورم روبه‌رو بوده و هم‌زمان به یکی از مجراهای اصلی تجارت با روسیه تبدیل شده که در پی تحریم‌های غرب تغییر مسیر داده است.

پیامدهای حملات اوکراین بر بازار سوخت روسیه

رویترز سوم تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دست‌کم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.

۳۱ خرداد نیز در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبه‌جزیره کریمه، پنج نفر کشته شدند.

این حملات که زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی را هدف قرار داد، به تشدید بحران سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه منجر شد.

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بحران سوخت در روسیه زندگی روزمره شهروندان این کشور را مختل کرده است.

رویترز گزارش داد کشاورزان در مناطق اصلی تولید غلات نگرانند کمبود سوخت مانع برداشت محصولات شود و محدودیت عرضه سوخت در بیشتر مناطق، صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش، رانندگان در شبکه‌های اجتماعی نقشه جایگاه‌های دارای سوخت و اطلاعات مربوط به صف‌های کوتاه‌تر را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و ویدیوهایی نیز از درگیری رانندگان در صف‌های سوخت‌گیری منتشر شده است.

همچنین جست‌وجوی عبارت «چگونه سوخت را از باک بیرون بکشیم» در موتور جست‌وجوی یاندکس تا ۳۱ خرداد، از ۶۹۷ مورد در یک ماه پیش به بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ مورد رسید.

رویترز نوشت گسترش آثار حملات اوکراین برای مقام‌های روسیه که در ابتدا کمبود سوخت را مشکلی محدود و محلی توصیف می‌کردند، به موضوعی نگران‌کننده تبدیل شده است.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، چهارشنبه اعلام کرد دولت در حال مدیریت این بحران است.

رویترز پیش‌تر به‌طور اختصاصی گزارش داده بود روسیه واردات دریایی بنزین از هند را آغاز کرده و قزاقستان نیز پذیرفته است در ماه‌های تیر و مرداد، ۵۰ هزار تن بنزین به روسیه صادر کند.

در برخی مناطق روسیه، خدمات عمومی تحت تاثیر کمبود سوخت قرار گرفته است.

در منطقه زابایکالسکی، در مرز چین و مغولستان، شماری از خطوط اتوبوس‌رانی لغو شده و یک شرکت جمع‌آوری زباله نیز به دلیل محدودیت سوخت، خدمات خود را در چهار ناحیه متوقف کرده است.

رویترز نوشت در صورت تداوم حملات اوکراین و طولانی شدن کمبود سوخت، این بحران می‌تواند به کاهش حمایت افکار عمومی از جنگی منجر شود که با تهاجم روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون وارد پنجمین سال خود شده است.