ونس دوشنبه اول تیر در نشستی خبری در محل برگزاری مذکرات در سوئیس گفت واشینگتن قصد استفاده از سازوکاری را دارد تا مطمئن شود منابع مالی حاصل از آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی، به مردم ایران کمک می‌کند و صرف حمایت از «فعالیت‌های تروریستی» نمی‌شود.

تعبیر «ملت ایران گرسنه‌اند» از سخنرانی ونس، هرچند احتمالا توصیفی از وضعیت اقتصادی ناشی از سوءمدیریت جمهوری اسلامی، تاثیر تحریم‌ها و فساد ساختاری حکومت است، اما برای بسیاری از ایرانیان «تحقیرآمیز» جلوه کرده است.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایی، چنین برداشتی از ایرانیان را نادیده گرفتن غرور ملی و آزادی‌خواهی معترضان ایرانی خواندند و برخی دیگر آن را توجیه معامله آمریکا با جمهوری اسلامی دیدند که در نهایت ممکن است به تقویت و بقای حکومت کمک کند.

پیام شهروندان:‌ ما گرسنه نیستیم ... تحقیر شده‌ایم

پرتکرارترین واکنش، اعتراض به واژه «گرسنه» و تاکید بر «سیر کردن ایرانیان» است.

شهروندی به منابع غنی گاز و نفت در ایران اشاره و تاکید کرد این جمهوری اسلامی است که جایگاه مردم خود را تا این حد پایین آورده.

مخاطبی گفت: «مقامات آمریکایی طوری در مورد گرسنگی مردم ایران صحبت می‌کنند که انگار ما مشکلمان کمبود مواد غذایی است. این‌جا همه‌چیز هست. سیاست‌های حکومت باعث شده دسترسی به مواد غذایی موجود در بازار کم شود. فرستادن غلات هم طبیعتا دردی از ما دوا نمی‌کند.»

شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت وقتی به خاطر سیاست‌های حکومت، پول دست مردم نیست، نه می‌توانند گندم و برنج آمریکا را بخرند و نه می‌توانند از سوپر مارکت سر کوچه‌شان که اتفاقا در آن همه‌جور کالایی پیدا می‌شود، خریدی انجام دهند.

در ماه‌های اخیر شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال تاکید کرده بودند سفره‌هایشان به سطح بقا و «سیر شدن برای زنده ماندن» تقلیل یافته و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی، دیگر جایی در سبد خریدشان ندارد.

تصویری که این پیام‌ها ارائه می‌دهند، شکلی از قحطی است که در آن مواد غذایی در بازار وجود دارد اما دسترسی به غذا برای بخشی از جامعه غیر‌ممکن شده است.

قحطی بزرگ سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ ایران و مرگ صدها هزار نفر، عمدتا به دلیل کمبود کالا و غذا رخ داد، اما این‌بار به نظر می‌رسد تورم و مشکلات لجستیکی، عامل شکل جدید قحطی در کشور هستند.

در قحطی قرن پیش، سیاستمدارانی مانند ارباب کیخسرو شاهرخ، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی، و حسن مستوفی‌الممالک، رییس‌الوزرای دوره احمدشاه قاجار، در خلأ دولت ملی، بخشی از مردم را از مرگ نجات دادند، اما در بحرانی که امروز گریبان ایرانیان را گرفته، چنین افرادی نیز غایب هستند.

در سال‌های گذشته بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به گسترش فقری که نتیجه چهار دهه سوءمدیریت، فساد ساختاری و سیاست خارجی ماجراجویانه حکومت بوده، مردم را به «مقاومت» و «صرفه‌جویی» دعوت کرده‌اند.

با این‌حال شهروندان بارها در پیام‌هایی تاکید کرده‌اند که خود را شایسته این فقر و مهم‌تر از آن، چنین «تحقیری» نمی‌دانند.

«برنج‌پاشی» در آبدانان نماد شرافت بود

مخاطبان ایران‌اینترنشنال در واکنش به سخنان ونس، به انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ اشاره کردند و گفتند ماهیت این اعتراضات «سیاسی» و با هدف «آزادی» و تغییر ساختار حکومت بوده است.

شهروندی خطاب به معاون رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «مردم ایران گرسنه نیستند، آن‌ها برای آزادی از جان گذشتند و خون دادند! وای بر شما.»

ارجاع مکرر به صحنه پاشیدن برنج به هوا در آبدانان یک نماد مهم در این پیام‌هاست.

شهروندی از خرم‌آباد لرستان گفت: «آقای ونس شما حق ندارید به ما مردم ایران بگویید گرسنه و توهین کنید؛ آن شب‌های دی نبودید و ندیدید که در آبدانان، دانه‌های برنج از آسمان مثل برف بر زمین می‌باریدند.»

مخاطبی دیگر به کنایه گفت یک نفر باید فیلم اعتراضات آبدانان و صحنه برنج به هوا پاشیدن را به ونس نشان دهد تا دیگر به مردم ایران توهین نکند و نگوید «توافق، مردم گرسنه را سیر می‌کند».

شهروندی دیگر نیز با انتقاد از تقلیل مساله ایران به نیاز غذایی و نادیده گرفتن خواسته‌های سیاسی جامعه، گفت: «آقای ونس! مردم ایران گرسنه نیستند که برایشان ذرت بفرستید. به تصاویر آبدانان و ملکشاهی مراجعه کنید. ما برای آزادی می‌جنگیم و پیروز هم خواهیم شد.»

برخی نیز به سروده مونا برزویی ارجاع دادند که درباره تصویر نمادین اعتراضات آبدانان نوشت: «بگو که خیل دلیران اگر چه محروم‌اند/ به هیکل خفقانت برنج پاشیدند ...»

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مردم: ایران فقیر نیست؛ حکومت منابع را هدر داده است

بخش مهمی از پیام‌ها بر ثروتمند بودن ایران از نظر نفت، گاز و منابع طبیعی تاکید دارند.

مخاطبان یادآوری کردند مشکل کمبود منابع نیست، بلکه سوءمدیریت، فساد و اولویت دادن حکومت به پروژه‌های منطقه‌ای و ایدئولوژیک و آن چیزی است که «محور مقاومت » می‌خواند.

مخاطبی در همین زمینه گفت: «مشکل ما با حکومت جمهوری اسلامی فقط اقتصادی نیست. حکومتی که با کرامت انسانی، آزادی‌های فردی و فرهنگ ملی و کهن ایران مشکل دارد و بر پایه ایدئولوژی اداره می‌شود، راه آن جدا از مردم ایران است.»

شهروندی دیگر گفت: «یک نفر به آقای ونس بگوید جمهوری اسلامی آب و برق ما را قطع می‌کند و انرژی رایگان به عراق می‌دهد؛ آن‌وقت فکر می‌کنی این پول آزاد شده را به‌جای نیابتی‌هایش، خرج مردم ایران می‌کند؟»

ده‌ها شهروند دیگر نیز در پیام‌هایی مشابه با لحنی خشمگین یا کنایه‌آمیز به صرف هزینه‌های سنگین جمهوری اسلامی برای حزب‌الله، حشد شعبی، حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی حکومت در منطقه اشاره کردند.

مخاطبی نوشت جمهوری اسلامی الان دارد فکر می‌کند چطور آن گندم‌ها را به دست لبنان و عراق برساند.

شهروندی دیگر با همین لحن کنایه‌آمیز گفت: «آقای ونس! ایران کشور ثروتمندی است. باور نداری از حزب‌الله و حماس و حشدشعبی و حوثی‌ها بپرس.»

برخی نیز به «خوش‌خیالی» مقام‌های آمریکایی اشاره کردند و نوشتند ظاهرا افرادی مانند ونس فکر می‌کنند اگر به‌جای پول نقد، به جمهوری اسلامی غذا و دارو بدهند، حکومت این کالاها را راهی بازار عراق و لبنان نمی‌کند، یا آن را چند برابر قیمت اصلی به مردم خودش نمی‌فروشد تا با پولش، موشک بیشتری درست کند و بر سر آمریکا و اسرائیل بریزد.

مخاطبی نوشت: «آزادی این چند میلیارد دلار پول بلوکه شده که قرار است خرج ساخت موشک و حزب‌الله شود که هیچ؛ اگر همه پول‌های دنیا در اختیار جمهوری اسلامی باشد هم، حتی یک ریالش برای مردم ایران خرج نخواهد شد، چرا که بدبختی و گرسنگی مردم، اصل بقای این فرقه ظالم و جنایتکار است.»