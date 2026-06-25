گلوبال‌نیوز پنج‌شنبه چهارم تیر گزارش داد اسناد اطلاعاتی محرمانه‌ای که این رسانه به آن‌ها دست یافته، نشان می‌دهد سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) و سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA)، پاکتچیان، دانشجوی ۴۱ ساله دکتری مهندسی هوافضا در دانشگاه کارلتون، را تهدیدی امنیتی تشخیص داده‌اند.

بر اساس این اسناد، پاکتچیان برای شرکت مپنا که در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفته است، کار می‌کند.

سازمان اطلاعات امنیت کانادا می‌گوید او پس از پایان تحصیل در اتاوا قصد دارد به این شرکت بازگردد و آموخته‌های خود را در آنجا به کار گیرد.

این سازمان همچنین نوشته است او با یک استاد دانشگاه ایرانی در ارتباط است که پژوهش‌هایش بر موشک‌های بالستیک و دیگر فناوری‌های نظامی متمرکز است.

به گفته مقام‌های امنیتی و مهاجرتی کانادا، پاکتچیان مدرک کارشناسی ارشد خود را از یکی از دانشگاه‌های ایران دریافت کرده است. دانشگاهی که به‌دلیل فعالیت در زمینه پژوهش‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، فناوری‌های تسلیحات هسته‌ای و سامانه‌های هدایت موشکی شناخته می‌شود.

به گفته این مقام‌ها، حوزه‌های پژوهشی او نیز قابلیت استفاده در اهداف سوء را دارند.

در یادداشتی که مقام‌های مهاجرت کانادا در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تهیه کرده‌اند، آمده است تخصصی که پاکتچیان در کانادا به دست می‌آورد، «به احتمال زیاد» در پیشبرد برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی به کار گرفته خواهد شد.

سازمان اطلاعات امنیت کانادا، سازمان خدمات مرزی کانادا و دانشگاه کارلتون درباره این پرونده اظهار‌نظر نکردند.

پاکتچیان و وکیل او نیز پاسخی به درخواست‌ رسانه‌ها ندادند.

100 % محمدرضا پاکتچیان، دانشجوی دانشگاه کارلتون

ارتباط با مپنا و تحقیقات نظامی

بر اساس گزارش سازمان خدمات مرزی کانادا، پاکتچیان از سال ۱۳۸۸ در شرکت مپنا به‌عنوان طراح کمپرسورهای محوری فعالیت می‌کند. تجهیزاتی که در موتورهای جت کاربرد غیرنظامی و نظامی دارند.

اسناد امنیتی نشان می‌دهند او در زمان درخواست ویزای تحصیلی، محمود مانی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، را به‌عنوان معرف خود معرفی کرده است.

به گفته سازمان اطلاعات امنیت کانادا، فعالیت‌های پژوهشی مانی بر فناوری‌های دارای کاربرد نظامی، از جمله آیرودینامیک موشک‌ها، موتورهای راکتی و موشک‌های بالستیک، تمرکز دارد.

این سازمان همچنین اعلام کرده است پاکتچیان در دانشگاه کارلتون استادی را به‌عنوان راهنمای پژوهشی خود انتخاب کرده که حوزه تخصصی او جنگنده‌ها و پهپادهاست.

بر اساس این اسناد، پاکتچیان نیز در نامه‌ای به اداره مهاجرت کانادا نوشته است که پس از بازگشت به ایران، از دانش و تخصصی که در کانادا کسب می‌کند، برای پیشرفت حرفه‌ای خود استفاده خواهد کرد.

سازمان خدمات مرزی کانادا هشدار داده است ادامه تحصیل این فرد در این کشور می‌تواند به «انتقال نامحسوس فناوری» منجر شود و در نهایت به تقویت برنامه‌ها و توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی کمک کند.

بورسیه دانشگاه و پیگیری ویزا

اسناد مهاجرتی نشان می‌دهند دانشگاه کارلتون هنگام پذیرش پاکتچیان در سال ۱۴۰۱، هشت هزار دلار بورسیه به او اختصاص داده است.

همچنین دفتر یاسر نقوی، نماینده حزب لیبرال، درباره روند صدور ویزای تحصیلی او با مقام‌های وزارت مهاجرت کانادا تماس گرفته بوده.

دفتر نقوی اعلام کرد دفاتر نمایندگان حوزه‌های انتخابیه به‌طور معمول در امور مهاجرتی به ساکنان حوزه خود کمک می‌کنند، اما به اطلاعات محرمانه نهادهای امنیتی دسترسی ندارند.

این پیگیری‌ها در تیر ۱۴۰۲، حدود چهار ماه پس از شناسایی پاکتچیان به‌عنوان تهدید امنیتی، انجام شد.

ایران‌اینترنشنال ۲۷ خرداد در گزارشی به افزایش نگرانی نهادهای امنیتی کانادا درباره فعالیت‌ها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور پرداخت.

نگرانی از انتقال دانش به برنامه موشکی جمهوری اسلامی

پرونده مهاجرتی پاکتچیان نشان می‌دهد او در سال ۱۴۰۲ وارد کانادا شد و همان سال تحصیل در دانشگاه کارلتون را آغاز کرد.

او در اردیبهشت سال جاری با شکایت در دادگاه فدرال کانادا خواستار تصمیم‌گیری درباره درخواست ویزای دانشجویی و پرداخت ۱۰ هزار دلار غرامت به دلیل تاخیر در رسیدگی به پرونده شد، اما دادگاه ۱۹ خرداد درخواست او را رد کرد.

توماس ژونو، استاد دانشگاه اتاوا، گفت عملکرد برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه نسبت به گذشته بهبود یافته و در درگیری‌های خرداد ۱۴۰۴ نیز دقت و قابلیت اطمینان موشک‌های جمهوری اسلامی بیشتر از قبل بوده است.

متیو لویت، پژوهشگر موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، نیز گفت مقام‌ها مدت‌هاست نگرانند پژوهشگران ایرانی مشغول تحصیل در خارج از کشور در جبران کمبودهای دانش یا قطعات مورد نیاز برنامه موشکی جمهوری اسلامی نقش داشته باشند.

ژونو در عین حال گفت ممکن است پاکتچیان برای اهداف مشروع در کانادا تحصیل کند، اما احتمال بازگشت او به ایران و فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه موشکی یا پهپادی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد.

سازمان اطلاعات امنیت کانادا نیز در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود اعلام کرده است که به‌طور فعال تلاش‌های جمهوری اسلامی را برای دستیابی به فناوری کانادایی به منظور پیشبرد برنامه‌های تسلیحاتی، رصد و بررسی می‌کند.

ایران‌اینترنشنال ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ هویت یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در کانادا را افشا کرد و به حساسیت نهادهای امنیتی این کشور نسبت به فعالیت‌های وابسته به تهران پرداخت.

کانادا از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و در سال‌های بعد، پرونده‌هایی مانند سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲، تهدید مخالفان، فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، شکاف میان دو طرف را عمیق‌تر کرده است.