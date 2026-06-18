بسیاری از پیام‌ها با انتقاد از نادیده گرفته شدن مطالبات مردم ایران در روند مذاکرات همراه شده و شماری از شهروندان نیز گفتند تجربه سال‌های گذشته باعث شده امیدی به بهبود وضعیت معیشتی در سایه این توافق نداشته باشند.

ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی

بخش قابل توجهی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال متوجه مواضع دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه‌های اخیر درباره جمهوری اسلامی است.

برخی از مخاطبان گفتند ترامپ با آغاز اعتراضات دی‌ماه و پس از آن، بارها از «کمک به مردم» صحبت کرده و از کشته‌شدگان اعتراضات و حمایت از مطالبات آنان سخن به میان آورده بود، اما در نهایت توافقی حاصل شد که به گفته این شهروندان، جایی برای حقوق بشر و خواسته‌های مردم ایران در آن دیده نمی‌شود.

یکی از مخاطبان نوشت: «ترامپ یک تاجر است که در درجه اول سود و منفعت خود و کشورش را می‌بیند و برایش اهمیتی ندارد در ایران چه اتفاقاتی افتاده یا در آینده خواهد افتاد.»

به گفته او، این تفاهم‌نامه با «پا گذاشتن بر خون هزاران فرزند ایران» امضا شده است.

شهروند دیگری نوشت: «آقای ترامپ، خیانت شما چنان در قلب و ذهنمان ماند که اگر روزی آمریکا به یاری مردم ایران نیاز داشته باشد، هرگز حتی یک نفر سمتتان نخواهد آمد.»

مخاطب دیگری هم گفت: «جاویدنام دادیم، قحطی و فقر بیشتر را تحمل کردیم، جنگ شد، بیشتر از آرزوهایمان دور شدیم، آسیب دیدیم، به ناحق کشته شدیم، اما اورانیوم هدف اصلی بود. در این چند بند توافق‌نامه، هیچ حرفی از مردم ایران به میان نیامد.»

یک مقام ارشد دولت آمریکا چهارشنبه ۲۷ خرداد متن سند ۱۴ ماده‌ای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی را قرائت کرد. سندی که مفاد مربوط به بازگشایی تنگه هرمز، کاهش برخی محدودیت‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتظارات مربوط به رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران در مذاکرات فنی آینده را مشخص می‌کند.

انتشار بخش‌هایی از این متن در رسانه‌ها بازتابی بسیار گسترده یافت و انتقادهایی از رییس‌جمهوری آمریکا را در پی داشت.

شهروندی با انتقاد از این سند، در پیامی گفت: «حقوق بشر در کدام بخش این توافق قرار می‌گیرد؟ آیا فقط منفعت غرب معیار بود؟»

برخی مخاطبان نیز گفتند این توافق نشان داد نباید به حمایت دولت‌های خارجی از مردم ایران دل بست.

در یکی از این پیام‌ها آمده است: «برای خودمان متاسفم که به ترامپ اعتماد کردیم. باید از این اشتباه درس گرفته و هرگز به هیچ کشور خارجی‌ای اعتماد نکنیم.»

قالیباف و نقش او در روند توافق

شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌های خود به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کردند.

نقش قالیباف به‌عنوان رییس هیات مذاکره کننده در دور پیشین مذاکرات به میانجی‌گری پاکستان، قبلا نیز واکنش‌برانگیز شده بود.

از جمله مواردی که طی ماه‌های اخیر در خصوص این چهره سیاسی مطرح می‌شود، نقش او در حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ است.

شماری از مخاطبان با یادآوری سابقه قالیباف در سرکوب اعتراضات دانشجویی، نسبت به قرار گرفتن او در جایگاه مذاکره و توافق، انتقاد کردند.

یکی از شهروندان خطاب به ترامپ نوشت: «قالیباف همان کسی است که دانشجویان را با چشم و دست بسته از بالای ساختمان به پایین پرت کرد.»

او ادامه داد ترامپ باید دست‌کم بداند با چه کسی عکس یادگاری می‌گیرد و توافق می‌کند.

مخاطبی هم قالیباف را به «معامله با آمریکا و اسرائیل» متهم کرد و گفت او تمام خاندان خامنه‌ای و سران مهم را «به کشتن داد تا کودتا کند».

او خطاب به حامیان حکومت یادآور شد پس از توافق نیز قالیباف حذف فیزیکی سران جریان پایداری و تندروها را آغاز می‌کند.

مخاطب دیگری با اشاره به سخنان قالیباف درباره اقتصاد ایران نوشت: «آقای قالیباف، در همین بخش سخنرانی که به معیشت مردم اختصاص داشت و به مردم وعده دادی، باز هم چندین برابر از لبنان حرف زدی و گفتی اولین بند توافق‌نامه، لبنان است.»

در پیام دیگری هم مخاطبی با اشاره به سخنان قالیباف در خصوص «آبادانی ایران» نوشت: «هرچه در ۴۷ سال گذشته ساختی، الان هم می‌سازی. در شهرداری هم پول‌هایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج می‌کردی، به نیروی قدس سپاه اختصاص دادی.»

پول‌ها آزاد می‌شود اما سهم مردم چیست؟

در کنار مباحث سیاسی، شماری از مخاطبان نیز نسبت به تاثیر توافق بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ابراز تردید کردند.

آنها معتقدند به‌دنبال دوران طولانی تحریم، جنگ و سپس آتش‌بسی که بیش از گذشته معیشت مردم را در تعلیق نگه داشته، در کنار تعطیلی کسب‌وکارها و تعدیل گسترده نیرو، به نظر نمی‌رسد گشایشی اقتصادی به نفع مردم رخ دهد.

یکی از مخاطبان نوشت تا زمانی که مردم حتی توان خرید اقلام ضروری زندگی‌شان را ندارند و گرانی بیداد می‌کند، اینکه توافق به سرانجام برسد یا نه، تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

شهروند دیگری هم این توافق را «برجام پرو» خواند و گفت امضای تفاهم‌نامه به اندازه‌ای غیرقابل باور است که گویی ترامپ ترکیبی از کارتر، اوباما و بایدن، روسای‌جمهوری پیشین آمریکا، بوده است.

یکی از مخاطبان نیز با اشاره به آزادسازی احتمالی منابع مالی ایران پرسید: «چه تضمینی وجود دارد آزادسازی پول بلوکه‌شده‌ای که ترامپ گفته، منجر به بهبود معیشت ۹۰ میلیون ایرانی شود؟»

امید به مردم، نه توافق

شماری از مخاطبان نیز در پیام‌هایشان بر ادامه مسیر تغییر و ناامید نشدن از آینده تاکید کردند.

شهروندی ساکن مشهد از مردم خواست صبور باشند، چرا که به باور او، با اتحاد می‌توان تغییر حکومت را میسر کرد.

برخی مخاطبان هم معتقدند توافق اخیر نباید باعث ناامیدی شود و سرنوشت ایران نه در توافق میان دولت‌ها، بلکه در تصمیم و اراده خود مردم رقم خواهد خورد.

مخاطبی در پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت مردم ایران برای آزادی کشورشان فقط باید بر اتحاد و همت خودشان حساب کنند، زیرا که هیچ کشور دیگری به فکر منافع آنها نیست.