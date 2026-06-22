شهروندان: آمریکا برای توافق با جمهوری اسلامی از مردم ایران مایه نگذارد
در حالی که بازه ۶۰ روزه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده، پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد که آنها از تاثیر مثبت توافق بر زندگی و معیشتشان ناامیدند.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند آزادسازی داراییهای مسدود شده میتواند به رونق اقتصادی منجر شود.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال اما در پیامهای خود این نکته را یادآوری کردند که پولها در صورت آزادسازی به سفره مردم نمیرسد و صرف نیروهای نیابتی یا برنامههای نظامی حکومت میشود.
جمهوری اسلامی نماینده ما نیست
همزمان با مذاکرات برای توافق میان تهران و واشینگتن، شماری از مخاطبان از مواضع مقامهای آمریکایی درباره مردم ایران انتقاد کردند و گفتند در روند مذاکرات، تفاوت میان «جمهوری اسلامی» و «مردم ایران» نادیده گرفته شده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر با اشاره به مذاکرات گفت تمرکز گفتوگوها بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی و آتشبس لبنان خواهد بود.
او همچنین ابراز امیدواری کرد دو طرف بتوانند در این زمینهها به پیشرفت دست یابند.
شهروندان با اشاره به اظهارات اخیر او تاکید کردند که جمهوری اسلامی را نماینده خود نمیدانند و هرگونه توافق با این حکومت را به معنای نایده گرفتن مطالبات مردم ایران تلقی خواهند کرد.
یک شهروند در پیامی از مقامهای آمریکایی خواست از ملت ایران مایه نگذارند.
او نوشت: «مذاکره شما با جمهوری اسلامی، یعنی به دنبال مماشات با رژیم هستید.»
مخاطب دیگری هم در واکنش به سخنان ونس مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با مردم ایران، گفت: «چطور این کار را میکنید وقتی ما مردم ایران به هیچ عنوان این حکومت را به رسمیت نمیشناسیم و آنها را نماینده خود نمیدانیم؟»
یک مخاطب نوشت: «کاش صدایمان به ونس میرسید و به او میگفتیم ما مردم ایران با کل دنیا دوست هستیم، جز جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش و نمیخواهیم شما به این رژیم دست دوستی بدهید و توافق کنید.»
برخی مخاطبان نیز معتقدند اگر بناست مذاکراتی درباره آینده ایران انجام شود، مطالبات مردم و مسائل حقوق بشری باید بخشی از آن باشد.
یکی از آنان نوشت: «اگر ترامپ واقعا طرف مردم ایران بود، حداقل بندی را تحت عنوان حقوق بشر به جمهوری اسلامی تحمیل میکرد.»
سهم مردم از پولهای آزاد شده چیست؟
در کنار واکنشها به روند مذاکرات، آزادسازی احتمالی بخشی از داراییهای بلوکهشده نیز از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر مورد توجه مخاطبان ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
شماری از مخاطبان نسبت به نحوه هزینهکرد این منابع در صورت آزادسازی، ابراز تردید کردند.
آنها گفتند تجربه توافقهای گذشته همچون برجام، نشان داده است منابع مالی آزادشده در نهایت صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد شد؛ حتی اگر این منابع با هدف «کمکهای بشردوستانه» آزاد شود.
به گفته یک شهروند، جمهوریاسلامی قادر است این کالاهای بشردوستانه را هم به پول بدل کرده و از رسیدن آن به دست مردم ممانعت کند.
برخی شهروندان هم بر این باورند که منابع آزادشده، خارج از ایران و در راستای ماجراجوییهای منطقهای حکومت هزینه خواهد شد.
مخاطبی با ذکر همین نکته نوشت: «به عنوان یک شهروند ایرانی، مخالف آزادسازی پولهای بلوکهشده هستم، چرا که مطمئنم این پول برای بازسازی و کمک به لبنان و یمن هزینه میشود.»
شهروند دیگری در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت: «چرا اینقدر سنگ لبنان را به سینه میزنند؟ حتی پایان جنگ نیز منوط به مذاکره بر سر لبنان بود، در حالی که ما مردم ایران خودمان به سختی داریم زندگی میکنیم.»
به گفته شهروندی دیگر، اگر آزادسازی پولهای بلوکهشده بدون مدیریت انجام شود، قطعا نه در راه مقاصد بشردوستانه و بهبود وضعیت مالی مردم ایران، بلکه دوباره در راه موشک و نیروهای نیابتی و لبنان خرج خواهد شد.
مخاطبی هم با اشاره به روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت: «سالها ثروت مردم ایران را صرف ساخت موشک، نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوبگر کردند تا چند روز بیشتر در قدرت بمانند.»
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعهایی مقابل ادارههای آموزش و پرورش، خواستار تعویق امتحانات نهایی به پس از ایام اربعین شدند.
دانشآموزان معترض میگویند فشردگی برنامه امتحانات و فاصله کوتاه میان آزمونها، آنها را از فرصت کافی برای آمادگی و مطالعه محروم کرده است.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، دانشآموزان دوشنبه اول تیرماه در چندین شهر با تجمع مقابل ادارههای آموزش و پرورش خواستار تغییر زمانبندی امتحانات شدند.
دانشآموزان چه میخواهند؟
این دانشآموزان در روزهای گذشته با انتشار فراخوانها و راهاندازی پویشهایی از سایر همکلاسیهای خود خواسته بودند برای پیگیری این مطالبه به اعتراضات بپیوندند.
امتحانات نهایی دانشآموزان نخست بنا بود دوم خرداد آغاز شود، اما بهدلیل رخدادهای دیماه و پیامدهای جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تعویق افتاد.
۱۶ خرداد، حسین صادقی، رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خبر داد امتحانات نهایی بهگونهای تنظیم شده که پیش از اربعین به پایان برسد تا دانشآموزان امکان بهرهمندی از «فرصت معنوی و تربیتی اربعین» را داشته باشند.
در سوی دیگر، شماری از دانشآموزان نسبت به زمانبندی فعلی معترضاند و خواستار تعویق امتحانات به بعد از اربعین هستند.
در برخی استانها از جمله لرستان، برخی والدین نیز در کنار فرزندان خود در تجمعات حضور یافتند و با مسئولان آموزش و پرورش درباره درخواست دانشآموزان گفتوگو کردند.
همزمان با تجمعات امروز، برخی دانشآموزان از برخورد مسئولان با معترضان انتقاد کردند.
یکی از دانشآموزان در مشهد به ایراناینترنشنال گفت مسئولان برای جلوگیری از شکلگیری تجمع و انتشار تصاویر آن، دانشآموزان را تهدید کردهاند که تصاویرشان از طریق دوربینهای شهری ثبت خواهد شد و بعدتر باید درباره حضورشان در تجمع پاسخگو باشند.
دانشآموز دیگری در پیام خود نوشت تجمع دانشآموزان مقابل اداره آموزش و پرورش در تهران و کرج بهسرعت متفرق شد و مسئولان اجازه ادامه آن را ندادند.
به گفته او، شماری از دانشآموزان پس از آن مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند.
دانشآموزان میگویند فشرده شدن فاصله میان امتحانات نهایی و کنکور، در کنار تاثیر نمرات نهایی بر نتیجه آزمون سراسری، نگرانی آنان را افزایش داده است.
آنها معتقدند تغییرهای مکرر در زمانبندی آزمونها، فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات و کنکور را از آنان گرفته است.
اعتراض به تاثیر معدل در شرایط آموزش مجازی و بیثباتی آموزشی
این نخستین بار نیست که دانشآموزان نسبت به تصمیمهای آموزشی اعتراض میکنند.
آنان پیشتر نیز در شهرهای مختلف از جمله تهران، شهرکرد و خرمآباد در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور و نحوه برگزاری امتحانات نهایی تجمع کرده بودند.
۱۲ خرداد، شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند و با در دست داشتن بنرهایی خواستار لغو این مصوبه یا دستکم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.
طی ماههای گذشته، بسیاری از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال به انتقاد از تغییرات مکرر در برنامههای آموزشی، شیوه برگزاری امتحانات و مقررات کنکور اختصاص داشته است.
دانشآموزان هشدار میدهند بیثباتی در تصمیمگیریهای آموزشی، برنامهریزی تحصیلی آنان را مختل کرده و فشار روانی مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
اول تیرماه، شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری دانشگاه آزاد تهران نیز در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات، مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردهاند.
این رویداد نشان میدهد نحوه برگزاری آزمونها و تصمیمهای آموزشی به یکی از مطالبات مشترک دانشآموزان و دانشجویان تبدیل شده است.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد چهار نفتکش حامل گاز طبیعی مایع تحت کنترل قطر در حال ورود به تنگه هرمز بودهاند. این در حالی است که پس از اعلام دوباره بسته شدن این آبراه از سوی جمهوری اسلامی در آخر هفته، تردد کشتیها کاهش یافته است.
دادههای رهگیری کشتیها از شرکت تحلیل داده «کپلر» نشان میدهد نفتکشهای «وادی السیل»، «مکاینس»، «السد» و «مسیمیر» دوشنبه اول تیر، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از مسیر ایران وارد تنگه هرمز شدهاند.
شرکت «قطر انرژی» که صادرات گاز طبیعی مایع آن از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بهشدت محدود شده است، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
دادههای دیگری نیز نشان میدهد کشتی فلهبر «سامیت ساکسس» با پرچم جزایر مارشال نیز دوشنبه اول تیر، وارد خلیج فارس شده است.
بر اساس دادههای کپلر، ۳۱ خرداد تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک روز پیش از آن در ۳۰ خرداد، ۲۶ کشتی در این مسیر مشاهده شده بودند.
این کشتیها شامل سه نفتکش بسیار بزرگ بودند که هر یک دو میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره عربستان سعودی را حمل میکردند و یکی از آنها عازم ژاپن بود.
با این حال، ممکن است شمار بیشتری از کشتیها با خاموش کردن سامانههای شناسایی خود از این آبراه عبور کرده باشند.
تهران هفته گذشته پس از اعلام تفاهم با ایالات متحده بهمنظور تمدید ۶۰ روزه آتشبسی که در ۱۹ فروردین برقرار شد و با هدف فراهم کردن فرصت برای مذاکرات صلح صورت گرفت، عملا محاصره تنگه هرمز را لغو کرد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ خرداد در واکنش به حملات اسرائیل در لبنان، بار دیگر بسته شدن این آبراه را اعلام کرد.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد ۳۰ خرداد - در همان روز که سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز را دوباره بسته است - ۵۵ کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت را برای بازارهای جهانی حمل میکردند.
دادهها نشان میدهند در میان کشتیهایی که ۳۰ خرداد از تنگه هرمز خارج شدند، سه نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام از امارات متحده عربی، کویت و عراق حضور داشتند.
همچنین سه نفتکش دیگر نیز فرآوردههای مختلف نفتی حمل میکردند.
بر اساس همین دادهها، ۱۳ کشتی نیز ۳۰ خرداد وارد تنگه هرمز شدند که دو مورد از آنها نفتکشهای بسیار بزرگ بودند.
روزنامه گاردین در گزارشی به حاشیههای حضور تلویزیونی محمود نبویان، نماینده مجلس و افشای «نامههای محرمانه» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و آن را نشانه تنش در بالاترین سطوح حکومت ایران ارزیابی کرد.
گاردین دوشنبه اول تیر نوشت افشای آنچه «نامههای محرمانه» رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده، نبویان را با خطر پیگرد قضایی و حتی برکناری از مجلس روبهرو کرده است.
نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از اعضای پرشمار تیم مذاکرهکننده در اولین دور گفتوگوهای آتشبس در اسلامآباد بود.
او پیشتر در برنامهای تلویزیونی گفت مجتبی خامنهای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، «حق» غنیسازی، رفع تحریمها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها است.
به گفته نبویان، رهبر جمهوری اسلامی خواسته است اخذ عوارض از تنگه هرمز «از همین حالا» آغاز شود.
این نماینده مجلس با خواندن بخشهایی از نامههای «بهکلی سری» خامنهای افزود پس از گفتوگوهای اسلامآباد، رهبر جمهوری اسلامی برای تیم مذاکرهکننده نوشت: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»
به گزارش گاردین، «یک ساعت پس از پخش سانسورشده این برنامه، نسخه آرشیوی مصاحبه حذف شد» و یکی از مدیران ارشد صداوسیما نیز استعفا کرد.
سخنگوی تیم مذاکرهکننده اظهارات نبویان را «قدیمی و تحریفشده» توصیف و آن را رد کرد.
صداوسیما نیز اعلام کرد سخنان این نماینده مجلس «مصداق تخلف قانونی و مستحق پیگرد قضایی» است.
گاردین در ادامه گزارش داد اعضای نزدیک به محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگوهای جاری در سوئیس، از افشای اطلاعات محرمانه انتقاد کردند.
این رسانه افزود سیاستمداران موسوم به «میانهروها» و «اصلاحطلبان» مدتهاست استدلال میکنند که صداوسیما در عمل بهعنوان بازوی جریان تندرو جبهه پایداری عمل میکند؛ جریانی که نبویان از حامیان آن به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، حواشی اخیر نبویان افزون بر آنکه از وجود تنش در بالاترین سطوح حکومت پرده برمیدارد، نشان میدهد رهبر جدید جمهوری اسلامی نقشی بسیار پررنگتر از آنچه پیشتر تصور میشد، در روند مذاکرات ایفا کرده است.
خامنهای در هفتههای گذشته نه در انظار عمومی ظاهر شده و نه پیام صوتی یا تصویری منتشر کرده است. او مواضع خود را از طریق بیانیههای مکتوب اعلام میکند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که هیات مذاکرهکننده گاه تا دو هفته برای دریافت نظرات او درباره نحوه ادامه گفتوگوها منتظر میماند و او نیز پرسشهای مفصلی برای مذاکرهکنندگان ارسال میکرد.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مبلغ کالابرگ، متناسب با نرخ تورم، اصلاح میشود. پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم گفته بود که مساله اصلی، تامین منابع مالی آن است.
پزشکیان یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «بهعنوان مسئول دولت، نمیتوانم بپذیرم که کسی در این جامعه با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین باید به فکر تمام آحاد جامعه و معیشت آنان باشیم. مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد و باید توجه ویژه به معیشت مردم شود.»
او در این مورد از «اصلاح» مبلغ کالابرگ، «متناسب با نرخ تورم» سخن گفت، اما به زمان مشخصی برای انجام آن اشاره نکرد.
همزمان علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر که رفع محاصره صورت گرفته است، منابع نفتی کشور تامین میشود و امیدوارم منابع افزایش کالابرگ نیز تامین شود.»
در این ارتباط، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یکشنبه گفت نفتکشهای جمهوری اسلامی از روز دوشنبه با حمل ۲۵ میلیون بشکه نفت از «خط محاصره» عبور کردهاند و افزود بیش از نیمی از نفتی که پیشتر ذخیره شده بود، از حوزه خلیج فارس و دریای عمان به مقصد بنادری که برای فروش تعیین شدهاند، ارسال شده است.
به گزارش رسانهها، مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد: «میزان درصد افزایش مبلغ کالابرگ بستگی به تامین منابعی است که از محل فروش نفت به دست میآید.»
او با این همه گفت: «قرار است رقم کالابرگ افزایش پیدا کند اما فقط برای ۶ دهک پایین جامعه.»
کانال تلگرامی روزنامه هممیهن در این مورد نوشت که پیش از این، مدنیزاده پیشنهاد افزایش متناسب با تورم مبلغ کالابرگ را داده و این درخواست مورد موافقت پزشکیان قرار گرفته بود.
در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مورد سخنان پزشکیان و مدنیزاده ان پرسش را مطرح کرد: «افزایش اعتبار دقیقاً شامل کدام دهکها خواهد شد و منابع مالی اجرای این تصمیم از چه مسیری تامین میشود؟»
از طرف دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی مشخص نکردهاند که افزودن به مبلغ کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت افزایش مییابد، چگونه میتواند بحران معیشتی دهها میلیون نفر از مردم را کاهش دهد و یا راهحلی برای آن باشد.
پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴ خرداد گفته بود: «به دلیل محدودیتهای درآمدی ناشی از تبعات جنگ، هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمعبندی نهایی حاصل نشده است.»
او در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی افزود: «اگرچه همه دستگاههای مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، اما مساله اصلی تامین منابع مالی آن است. در حال حاضر این موضوع همچنان در دولت در دست بررسی است و درباره اینکه از چه محل و منبعی بتوان اعتبار کالابرگ را افزایش داد، گفتوگوها ادامه دارد.»
بحثها و گمانهزنیها در مورد آینده کالابرگ در شرایطی ادامه دارد که علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۲۷ اردیبهشت گفت که اعضای این کمیسیون به میدری پیشنهاد کردهاند که مبلغ کالابرگ «حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد و حتی ۱۰۰درصد افزایش داشته باشد.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو همین کمیسیون، نیز اشاره کرد که مشکل اصلی مردم در حال حاضر گرانی است، و گفت: «کالابرگی که در اختیار مردم قرار میگیرد با حساب گرانیهای اخیر بعضا فقط کفاف خرید بیش از یکی از اقلام اساسی را نمیدهد.»
در این مورد علیاصغر دهسنگی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت طرحهایی مانند کالابرگ تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نداشته است.
طرح کالابرگ الکترونیکی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، ۱۷ دیماه سال گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری اجرا شد. مقامهای جمهوری اسلامی هدف از اجرای این طرح را تقویت قدرت خرید خانوارها اعلام کردند و در این مورد گفته شد که به جای پرداخت یارانه نقدی ثابت، اعتبار خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوارها قرار گیرد. بر همین اساس، برای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص یافت و خانوارها میتوانند با آن کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
با این حال، این طرح نتوانسته است پاسخگوی نیازهای مردم باشد و افزایش قیمتها هم باعث شده است که این مبلغ تنها کفاف خرید کالاهای اندکی را بدهد.
در همین ارتباط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۳۰ خرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست» افزوده بود: «بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.»
در این بیانیه تاکید شده بود: «این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران ، بازنشستگان و پرستاران برابری میکند.»
در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا ۲۵ خرداد تاکید کرده بود که دستمزد یک روز کارگر ، پول خرید ۲۵۰گرم گوشت قرمز هم نیست.
این در شرایطی است که بر اساس برخی آمارهای منتشر شده در ایران، هزینه مسکن شامل ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه کارگران و مزدبگیران است. همچنین گزارش شماری از رسانهها حاکی از افزایش شدید هزینه درمان است.
در حال حاضر، پایه دستمزد (حداقل دستمزد ماهانه) کارگران مشمول قانون کار، بیش از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است که با در نظر گرفتن مزایایی مانند بن کارگری، حق مسکن و حق تاهل، برای یک کارگر مجرد به حدود ۲۱.۸ میلیون تومان و برای کارگر متاهل به ۲۲.۳ میلیون تومان میرسد.
یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، ۲۵ خرداد به سایت «قلمرو رفاه» گفته بود: «افزایش مبلغ کالابرگ باید بر اساس تورم خوراکیها و هزینه واقعی سبد غذایی پایه انجام شود، نه بر اساس تصمیمهای مقطعی.» او تاکید کرده بود: «اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما رقم کالابرگ ثابت بماند، این سیاست بهتدریج از درون تهی میشود.»
او پیشنهاد کرد که دولت یک سازوکار خودکار برای تعدیل مبلغ کالابرگ طراحی کند؛ بهگونهای که با افزایش قیمت سبد غذایی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب افزایش یابد، و گفت حمایت باید پلکانی و هدفمند باشد تا منابع بیشتر به دهکهای پایین و خانوارهای آسیبپذیر برسد.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در استانهای سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، زنجان و آذربایجان غربی، در مجموع از بیش از دو هزار و ۵۰۰ مورد رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه و جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر دادهاند.
این آمارها ابعاد تازهای از برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان دیماه، بازداشتشدگان مرتبط با جنگ آمریکا و اسرائیل، و متهمان پروندههای «جاسوسی» را آشکار میکند.
مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، اعلام کرد برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پس از صدور کیفرخواست و طی مراحل دادرسی، حکم صادر شده و بخشی از این احکام نیز به اجرا درآمده است.
شمسآبادی همچنین گفت برای متهمان پروندههای مرتبط با جنگ اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی در دادگاه در حال انجام است.
به گفته او، برخی پروندهها به صدور رای منجر شده و اجرای بخشی از احکام به دستگیری متهمان «متواری» موکول شده است. او جزئیاتی درباره تعداد متهمان، اتهامات، هویت افراد یا نوع احکام ارائه نکرد.
در قزوین نیز اصغر عسگری، دادستان این استان از رسیدگی به پروندههای شماری از شهروندان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد و گفت اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «قتل عمد» و «تخریب اموال با قصد مقابله با نظام» است.
او همچنین «مشارکت در اقدامات منجر به فوت برخی افراد» را از دیگر اتهامهای مطرحشده خواند و اعلام کرد در برخی پروندهها عنوان اتهامی «افساد فیالارض» نیز مطرح شده است.
عسگری با وجود اعلام ادامه رسیدگی قضایی، آماری از شمار بازداشتشدگان، هویت آنها یا محل نگهداریشان ارائه نکرد.
در مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات سال گذشته حدود ۷۰۰ پرونده قضایی تشکیل شده که از این میان ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند و برخی از آنها اتهامهایی از جمله «محاربه» را شامل میشوند.
او همچنین گفت با کمک سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی، ۱۳۹ مورد آنچه «وابستگی به دولتهای معاند» خواند، شناسایی شده است.
به گفته او، این افراد ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی هستند که علیه جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند و اموال آنها در حال شناسایی است.
عالیشاه با اشاره به قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تاکید کرد که برای برخی اتهامها، مجازاتهایی از جمله اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
در زنجان نیز علی فرجیبرحق، رییسکل دادگستری این استان، از تشکیل ۶۵ پرونده قضایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و گفت این پروندهها بهصورت جداگانه در حال رسیدگی هستند.
او همچنین اعلام کرد برای شناسایی و ضبط اموال افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدهاند، ۹۲ پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۴ پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است تا اموال این افراد به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شود.
فرجیبرحق همچنین از تشکیل بیش از هزار پرونده در دادسراهای استان در جریان اعتراضات دیماه خبر داد و گفت بخشی از این پروندهها به صدور رای قطعی منجر شده و برخی دیگر برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند.
در آذربایجان غربی نیز ناصر عتباتی، رییسکل دادگستری استان، از بازداشت ۴۸۰ نفر در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت ۱۰ نفر از آنان بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند و احکام قضایی آنها صادر شده است.
او همچنین گفت همزمان با جنگ اخیر، حکم اعدام سه نفر که آنان را «جاسوسان موساد» خواند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.
این اقدامات پس از آن اعلام میشود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پس از آغاز حملات نظامی به ایران، از صدور دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» خبر داد و آنها را به مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرد.
این آمارها در حالی منتشر میشود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۸ خرداد از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داده بود؛ پروندههایی که در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تشکیل شدهاند و برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.