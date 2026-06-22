مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آزادسازی دارایی‌های مسدود شده می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود.

شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال اما در پیام‌های خود این نکته را یادآوری کردند که پول‌ها در صورت آزادسازی به سفره مردم نمی‌رسد و صرف نیروهای نیابتی یا برنامه‌های نظامی حکومت می‌شود.

جمهوری اسلامی نماینده ما نیست

همزمان با مذاکرات برای توافق میان تهران و واشینگتن، شماری از مخاطبان از مواضع مقام‌های آمریکایی درباره مردم ایران انتقاد کردند و گفتند در روند مذاکرات، تفاوت میان «جمهوری اسلامی» و «مردم ایران» نادیده گرفته شده است.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر با اشاره به مذاکرات گفت تمرکز گفت‌وگوها بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش‌بس لبنان خواهد بود.

او همچنین ابراز امیدواری کرد دو طرف بتوانند در این زمینه‌ها به پیشرفت دست یابند.

شهروندان با اشاره به اظهارات اخیر او تاکید کردند که جمهوری اسلامی را نماینده خود نمی‌دانند و هرگونه توافق با این حکومت را به معنای نایده گرفتن مطالبات مردم ایران تلقی خواهند کرد.

یک شهروند در پیامی از مقام‌های آمریکایی خواست از ملت ایران مایه نگذارند.

او نوشت: «مذاکره شما با جمهوری اسلامی، یعنی به دنبال مماشات با رژیم هستید.»

مخاطب دیگری هم در واکنش به سخنان ونس مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با مردم ایران، گفت: «چطور این کار را می‌کنید وقتی ما مردم ایران به هیچ عنوان این حکومت را به رسمیت نمی‌شناسیم و آنها را نماینده خود نمی‌دانیم؟»

یک مخاطب نوشت: «کاش صدایمان به ونس می‌رسید و به او می‌گفتیم ما مردم ایران با کل دنیا دوست هستیم، جز جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش و نمی‌خواهیم شما به این رژیم دست دوستی بدهید و توافق کنید.»

برخی مخاطبان نیز معتقدند اگر بناست مذاکراتی درباره آینده ایران انجام شود، مطالبات مردم و مسائل حقوق بشری باید بخشی از آن باشد.

یکی از آنان نوشت: «اگر ترامپ واقعا طرف مردم ایران بود، حداقل بندی را تحت عنوان حقوق بشر به جمهوری اسلامی تحمیل می‌کرد.»

سهم مردم از پول‌های آزاد شده چیست؟

در کنار واکنش‌ها به روند مذاکرات، آزادسازی احتمالی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده نیز از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر مورد توجه مخاطبان ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است.

شماری از مخاطبان نسبت به نحوه هزینه‌کرد این منابع در صورت آزاد‌سازی، ابراز تردید کردند.

آنها گفتند تجربه توافق‌های گذشته همچون برجام، نشان داده است منابع مالی آزادشده در نهایت صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد شد؛ حتی اگر این منابع با هدف «کمک‌های بشردوستانه» آزاد شود.

به گفته یک شهروند، جمهوری‌اسلامی قادر است این کالاهای بشردوستانه را هم به پول بدل کرده و از رسیدن آن به دست مردم ممانعت کند.

برخی شهروندان هم بر این باورند که منابع آزادشده، خارج از ایران و در راستای ماجراجویی‌های منطقه‌ای حکومت هزینه خواهد شد.

مخاطبی با ذکر همین نکته نوشت: «به عنوان یک شهروند ایرانی، مخالف آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده هستم، چرا که مطمئنم این پول برای بازسازی و کمک به لبنان و یمن هزینه می‌شود.»

شهروند دیگری در پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت: «چرا این‌قدر سنگ لبنان را به سینه می‌زنند؟ حتی پایان جنگ نیز منوط به مذاکره بر سر لبنان بود، در حالی که ما مردم ایران خودمان به سختی داریم زندگی می‌کنیم.»

به گفته شهروندی دیگر، اگر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده بدون مدیریت انجام شود، قطعا نه در راه مقاصد بشردوستانه و بهبود وضعیت مالی مردم ایران، بلکه دوباره در راه موشک و نیروهای نیابتی و لبنان خرج خواهد شد.

مخاطبی هم با اشاره به روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت: «سال‌ها ثروت مردم ایران را صرف ساخت موشک، نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوبگر کردند تا چند روز بیشتر در قدرت بمانند.»