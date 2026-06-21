آبزرور شامگاه شنبه ۳۰ خرداد به نقل از منابع آگاه نوشت استارمر در اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر بریتانیا در چکرز، درباره آینده سیاسی‌ خود با همسرش گفت‌وگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، در حال ارزیابی شرایط و گزینه‌های پیش رو است.

بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این جمع‌بندی رسیده که ادامه حضورش در مقام نخست‌وزیری دیگر امکان‌پذیر نیست.

آبزرور افزود چهره‌های ارشد حزب کارگر انتظار دارند استارمر اول تیر «بیانیه‌ای روشن» درباره آینده سیاسی خود منتشر کند.

در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشت استارمر همچنان بر انجام مسئولیت‌هایش متمرکز است.

نخست‌وزیر بریتانیا ۲۹ خرداد گفته بود در برابر هرگونه تلاش برای به چالش کشیدن رهبری‌اش مقاومت خواهد ایستاد.

او از اعضای حزب کارگر خواسته بود با درگیری‌های داخلی، این حزب را دچار تفرقه نکنند.

فشارها بر استارمر برای کناره‌گیری از قدرت در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. این روند ۲۹ خرداد با راه‌یابی اندی برنهام ، رقیب و منتقد برجسته او، به پارلمان وارد مرحله‌ای جدید شد.

این رویداد به برنهام امکان می‌دهد به‌طور رسمی رهبری استارمر در حزب کارگر را به چالش بکشد.

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افت شدید محبوبیت استارمر

رویترز در ادامه گزارش داد استارمر که حزب کارگر را در انتخابات سال ۲۰۲۴ به یک پیروزی چشمگیر رساند، اکنون با افت شدید محبوبیت روبه‌رو شده است.

مجموعه‌ای از جنجال‌ها و تغییر مواضع سیاسی سبب شده بسیاری از رای‌دهندگان بریتانیایی نسبت به توانایی او برای تحقق وعده‌ها و بهبود سطح زندگی مردم تردید کنند.

در صورت استعفا یا برکناری استارمر، بریتانیا طی کمی بیش از ۱۰ سال صاحب هفتمین نخست‌وزیر خود خواهد شد؛ رخدادی بی‌سابقه در نزدیک به دو قرن گذشته که نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از عملکرد دولت‌های متوالی در حل مشکلاتی مانند ضعف خدمات عمومی و مهاجرت غیرقانونی است.

رویترز نوشت بیش از ۱۰۰ نماینده حزب کارگر، معادل حدود یک‌چهارم مجموع نمایندگان این حزب در مجلس عوام، به‌صورت علنی خواستار کناره‌گیری استارمر یا اعلام زمان‌بندی مشخص برای خروج او از قدرت شده‌اند.

ده‌ها نماینده حزب کارگر پیش‌تر او را مسئول شکست سنگین این حزب در انتخابات محلی اخیر دانسته بودند.

گزینه‌های جانشینی

برنهام، سیاستمدار ۵۶ ساله و شهردار منچستر بزرگ، از دید بسیاری از اعضای حزب کارگر جدی‌ترین گزینه برای جانشینی استارمر به شمار می‌رود؛ چه از طریق توافق درون‌حزبی برای انتقال قدرت و چه در قالب یک رقابت رسمی بر سر رهبری حزب.

برنهام که طی سال‌های اخیر نفوذ قابل توجهی در حزب کارگر کسب کرده، ۲۹ خرداد با شکست دادن حزب راست‌گرای نایجل فاراژ در انتخابات میان‌دوره‌ای موفق شد یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد.

اگرچه او پس از پیروزی در انتخابات به‌طور مستقیم استارمر را به چالش نکشید، اما در سخنرانی خود از ضرورت ترسیم «مسیری تازه» برای بریتانیا سخن گفت. در همین حال، برخی از نزدیکان برنهام از استارمر خواسته‌اند با کناره‌گیری داوطلبانه، زمینه انتقال قدرت را فراهم کند.

از سوی دیگر، وس استریتینگ، وزیر پیشین بهداشت، نیز اعلام کرده آماده رقابت برای رهبری حزب کارگر است.

روزنامه تایمز ۳۰ خرداد گزارش داد برنهام در صورت رسیدن به مقام نخست‌وزیری، ریچل ریوز، وزیر کنونی دارایی، را از سمت خود برکنار خواهد کرد.