ونس: میفهمیم پول ایران برای تامین مالی تروریسم خرج خواهد شد یا تامین مالی زیرساختها
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا در گفت وگو با سیبیان نیوز گفت: «یکی از چیزهایی که باعث شده حزبالله، در چند ماه گذشته بسیار ضعیفتر شود — البته واضح است که بخشی از آن به خاطر اقدام نظامی اسرائیل است — این است که پولی که قبلا وجود داشت دیگر به آنها نمیرسد، چون رژیم ایران تحت فشار زیادی قرار گرفته است.»
او افزود: «بنابراین اگر ببینیم ایرانیها در حال ارسال پول به حزبالله هستند، این کاملا آشکار خواهد بود. این از آن چیزهایی است که ما اطلاعات بسیار خوبی از آنچه روی زمین در حال رخ دادن است داریم.»
ونس گفت: «کاملا مطمئن هستیم که میتوانیم تشخیص بدهیم آیا ایرانیها در حال تامین مالی تروریسم هستند یا در حال تامین مالی نیروگاهها و زیرساختها. ما در هر دو حالت خواهیم فهمید.»