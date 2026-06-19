وال‌استریت ژورنال گزارش داد وزارت جنگ آمریکا از قانونگذاران خواسته است برای تامین هزینه‌های جنگ علیه جمهوری اسلامی و برخی تعهدات دیگر، ۸۰ میلیارد دلار بودجه تکمیلی اختصاص دهند؛ درخواستی که احتمالا به‌زودی به کنگره ارائه خواهد شد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد استیون فاینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا، در تماس‌های تلفنی این هفته با اعضای کنگره اعلام کرده است پنتاگون برای پوشش هزینه‌های جنگ با ایران و همچنین برخی هزینه‌های غیرمرتبط با جنگ، به ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز دارد. به گزارش رویترز، دولت ترامپ ممکن است طی روزهای آینده درخواست بودجه تکمیلی خود را برای بررسی به کنگره ارسال کند.

بر اساس این گزارش، این بسته مالی تنها به بودجه وزارت جنگ محدود نمی‌شود و منابعی برای اولویت‌های غیرنظامی، از جمله حمایت از بخش کشاورزی و جبران خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی را نیز در بر خواهد گرفت. رویترز اعلام کرد تاکنون موفق به تایید مستقل این گزارش نشده و کاخ سفید و پنتاگون نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.

پنتاگون پیش‌تر در ماه آوریل برآورد کرده بود که جنگ با ایران تا آن زمان حدود ۲۵ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است که نخستین برآورد رسمی از هزینه‌های این جنگ بود. با این حال، هزینه نهایی درگیری که از ۲۸ فوریه [۹ اسفند] با مشارکت آمریکا و اسرائیل آغاز شد، همچنان محل بحث در کنگره است و درخواست اولیه دولت برای اختصاص ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه اضافی با مخالفت گسترده قانونگذاران روبه‌رو شد.

رویترز نوشت پیشنهاد جدید بودجه در شرایطی مطرح شده که جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر تلاش می‌کنند کنترل کنگره را حفظ کنند، اما هم‌زمان با افزایش نگرانی رای‌دهندگان از رشد هزینه‌های زندگی، بالا بودن قیمت انرژی و بار مالی جنگ با ایران مواجه هستند. همچنین راسل ووت، رییس دفتر بودجه کاخ سفید، پیش‌تر به قانونگذاران گفته بود دولت هنوز برآورد دقیقی از هزینه نهایی این جنگ در اختیار ندارد.