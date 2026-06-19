اکسیوس: مواضع تهران درباره نقض آتشبس در لبنان، مذاکرات ایران و آمریکا را به تعویق انداخت
وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که مواضع جمهوری اسلامی درباره نقض آتشبس در لبنان از سوی اسرائیل، ممکن است دلیل برگزار نشدن مذاکرات برنامهریزیشده میان تهران و واشینگتن در روز جمعه در سوئیس باشد.
وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ادعاهای جمهوری اسلامی درباره نقض آتشبس در لبنان از سوی اسرائیل، ممکن است دلیل برگزار نشدن مذاکرات برنامهریزیشده میان تهران و واشینگتن در روز جمعه در سوئیس باشد.
به گفته این مقام آمریکایی، قرار بود دو طرف روز جمعه گفتوگوهایی را برای آغاز اجرای تفاهمنامه اخیر میان واشینگتن و تهران برگزار کنند، اما این مذاکرات در موعد مقرر انجام نخواهد شد.
پیشتر نیز کاخ سفید اعلام کرده بود جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، سفر برنامهریزیشده خود به ژنو را لغو کرده و دلیل این تصمیم را پیچیدگیهای لجستیکی و هماهنگیهای مربوط به مذاکرات عنوان کرده بود.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت توافق دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، برخلاف انتظار بنیامین نتانیاهو، نهتنها به تقویت موقعیت سیاسی او منجر نشد، بلکه شکاف بیسابقهای میان واشینگتن و تلآویو ایجاد کرده و نخستوزیر اسرائیل را در آستانه انتخابات با بحرانی تازه روبهرو کرده است.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت نتانیاهو امیدوار بود سفر ترامپ به اسرائیل و حمایت علنی رییسجمهوری آمریکا، مهمترین برگ برنده او در انتخابات پیشرو باشد. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو انتظار داشت این سفر پس از «پیروزی کامل» بر جمهوری اسلامی، سقوط حکومت ایران و انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده برگزار شود، اما اکنون نهتنها هیچیک از این اهداف محقق نشده، بلکه ترامپ تقریباً هر روز با اظهاراتی تحقیرآمیز از نخستوزیر اسرائیل انتقاد میکند.
هاآرتص مینویسد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی در اسرائیل بهطور گسترده «فاجعهبار» تلقی میشود، زیرا ترامپ برخلاف وعدههای اولیه خود، جنگ را بدون تحقق اهداف اعلامشده پایان داده است. به نوشته این روزنامه، رییسجمهوری آمریکا که پیشتر از «تسلیم بیقید و شرط» حکومت ایران سخن گفته بود، اکنون با توافقی موافقت کرده که کاهش تحریمها، آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران و صدور معافیت برای صادرات نفت این کشور را در بر میگیرد، در حالی که جمهوری اسلامی تنها بار دیگر اعلام کرده قصد ساخت سلاح هستهای ندارد و با رقیقسازی ذخایر اورانیوم در داخل ایران و ادامه بازرسیهای آژانس موافقت کرده است.
به باور نویسنده، این توافق جمهوری اسلامی را در موقعیت بهتری نسبت به پیش از جنگ قرار داده است. هاآرتص یادآور میشود که تهران نهتنها در برابر حملات آمریکا و اسرائیل دوام آورد، بلکه کنترل خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده، امتیازهای اقتصادی قابل توجهی به دست آورده و درخواست ترامپ برای انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده به خارج از ایران را نیز نپذیرفته است. این روزنامه همچنین به اظهارات اخیر ترامپ اشاره میکند که گفته بود اگر کشورهای دیگر موشکهای بالستیک دارند، «منصفانه نیست ایران از آن محروم باشد»؛ موضعی که در اسرائیل با نگرانی گسترده روبهرو شده است.
این تحلیل همچنین بر شکاف کمسابقه میان ترامپ و نتانیاهو تاکید دارد. هاآرتص مینویسد لحن رییسجمهوری آمریکا در قبال نخستوزیر اسرائیل از تمجیدهای گذشته به انتقادهای آشکار و گاه تحقیرآمیز تغییر کرده است. از نگاه نویسنده، ادامه حملات اسرائیل به لبنان نیز با مخالفت علنی ترامپ روبهرو شده و این اختلاف به یکی از عمیقترین تنشها میان دو متحد در دهههای اخیر تبدیل شده است.
هاآرتص در بخش دیگری از گزارش خود، پیامدهای داخلی این تحول را بررسی کرده و نوشته است که توافق با ایران، محبوبیت حزب لیکود را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. به گفته نویسنده، حتی رسانهها و چهرههای نزدیک به نتانیاهو نیز از توافق انتقاد کرده و در مواردی شخص ترامپ را هدف حملات لفظی قرار دادهاند؛ موضوعی که روایت دولت اسرائیل مبنی بر «پیروزی» در جنگ را تضعیف کرده است.
این روزنامه در پایان مینویسد در حالی که انتخابات اسرائیل احتمالاً در ماه اکتبر برگزار خواهد شد، ژنرال بازنشسته گادی آیزنکوت به رقیب اصلی نتانیاهو تبدیل شده و در نظرسنجیها روندی صعودی دارد. نویسنده معتقد است مجموعه عواملی مانند توافق با جمهوری اسلامی، انتقادهای علنی ترامپ از نتانیاهو و نارضایتی داخلی از عملکرد دولت، این هفته را به «بدترین هفته لیکود از زمان حملات هفتم اکتبر» تبدیل کرده است.
تیم ملی فوتبال مکزیک با تکگل لوئیز رومو، کره جنوبی را در گوادالاخارا شکست داد و با دومین پیروزی پیاپی، نخستین تیم گروه A شد که صعودش به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد.
تیم ملی فوتبال مکزیک در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی، با نتیجه یک بر صفر کره جنوبی را شکست داد و با کسب دومین پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.
این دیدار در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا برگزار شد؛ جایی که دو تیم با آگاهی از اهمیت مسابقه به میدان آمده بودند، زیرا برنده این دیدار میتوانست صعود خود به دور بعد را قطعی کند.
مکزیک، یکی از سه میزبان جام جهانی، رقابتها را با پیروزی ۲ بر صفر برابر آفریقای جنوبی آغاز کرده بود. کره جنوبی نیز در نخستین مسابقه خود، پس از عقب افتادن از جمهوری چک، با بازگشتی دیدنی ۲ بر یک به پیروزی رسیده بود.
کره جنوبی در نیمه نخست نمایش بهتری ارائه داد و مالکیت توپ را برای دقایق بیشتری در اختیار داشت. اگرچه کرهایها موقعیتهای خطرناک زیادی خلق نکردند، اما با گردش توپ و بازی صبورانه، جریان مسابقه را کنترل کردند و اجازه ندادند مکزیک بازی همیشگی خود را ارائه کند.
عملکرد نهچندان مطلوب میزبان در نیمه نخست، نارضایتی هواداران پرشمار حاضر در ورزشگاه را نیز به همراه داشت و با به صدا درآمدن سوت پایان نیمه اول، بخشی از تماشاگران مکزیکی با سوت و اعتراض، از نمایش تیمشان انتقاد کردند.
اما روند بازی در آغاز نیمه دوم تغییر کرد. در دقیقه ۵۰، اشتباه دروازهبان کره جنوبی فرصت طلایی را در اختیار لوئیز رومو قرار داد و مدافع پیشتاخته مکزیک با استفاده از این اشتباه، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.
پس از دریافت گل، کره جنوبی برای جبران نتیجه جلو آمد و در دقایق پایانی چندین موقعیت مناسب برای گلزنی به دست آورد، اما دروازهبان مکزیک با واکنشهای مؤثر خود مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا برتری میزبان حفظ شود.
مکزیک در نهایت با حفظ تکگل خود، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد و با دو پیروزی پیاپی، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد. این تیم با شش امتیاز، صدرنشین گروه A است؛ در حالی که جمهوری چک و آفریقای جنوبی از دو مسابقه تنها یک امتیاز کسب کردهاند و دیگر شانسی برای رسیدن به مکزیک ندارند. کره جنوبی نیز با سه امتیاز همچنان امیدوار است با کسب نتیجه در دیدار پایانی، دومین سهمیه صعود این گروه را به دست آورد.
جاش گاتهایمر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، تفاهمنامه واشینگتن و تهران را نشانه «ضعف و استیصال» دولت ترامپ توصیف کرد و گفت با وجود دههها اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده، هیچیک از اهداف اصلی آمریکا در این توافق به شکل معناداری محقق نشده است.
گاتهایمر در بیانیهای جمهوری اسلامی را دشمن آمریکا و بزرگترین حامی حکومتی تروریسم در جهان خواند و گفت در تفاهمنامه هیچ توافق روشنی درباره برنامه هستهای، موشکهای بالستیک، پهپادها یا حمایت جمهوری اسلامی از گروههای مسلح منطقهای وجود ندارد.
این نماینده دموکرات همچنین گفت دولت ترامپ در تلاش برای دستیابی به یک پیروزی سیاسی، متحدان آمریکا از جمله اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را نادیده گرفته است.
گاتهایمر با انتقاد از مفاد مرتبط با کاهش تحریمها، این توافق را مشابه یا حتی بدتر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ دولت باراک اوباما توصیف کرد. او همچنین نسبت به گزارشها درباره محدود شدن آزادی عمل اسرائیل در لبنان ابراز نگرانی کرد و آن را امتیازی به حزبالله دانست.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در پیامی خطاب به مجتبی خامنهای از آنچه «پیام» او درباره تفاهمنامه با آمریکا خواند، استقبال کرد و گفت این پیام نشان داده است که با نهایی شدن تفاهمنامه، «آغاز راهی سخت و پرپیچوخم» در پیش است.
رییس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود، مذاکرات را «یکی از میدانهای مبارزه» توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل به دنبال «زیادهخواهی» باشد، جمهوری اسلامی به آن پاسخ خواهد داد. او همچنین تاکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری «شروط و خطوط قرمز» تعیینشده در مذاکرات میدانند.
این سخنان پس از انتشار متنی منسوب به مجتبی خامنهای منتشر شده است. «پیام» مجتبی خامنهای در حالی منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست.
دفتر جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در اطلاعیهای خبر داد که سفر برنامهریزیشده او به ژنو برای آغاز مذاکرات اجرای تفاهم با جمهوری اسلامی لغو شده است؛ همزمان تهران درباره آغاز مذاکرات ابراز تردید کرده و حملات اسرائیل به لبنان نیز ادامه یافته است.
در همین رابطه رویترز هم نوشت که ونس سفر برنامهریزیشده خود به سوئیس را که قرار بود روز جمعه برای آغاز مذاکرات اجرای تفاهم ۱۴ مادهای میان واشینگتن و تهران انجام شود، لغو کرده است؛ اقدامی که بر ابهامها درباره آینده توافق موقت دو کشور افزوده است.
به گفته سخنگوی کاخ سفید، هیات آمریکایی آماده عزیمت به ژنو بود، اما به دلیل پیچیدگیهای لجستیکی مذاکرات، این سفر انجام نشد. او افزود برنامهریزی این گفتوگوها «هرگز ساده یا قابل پیشبینی نبوده است.»
این تحول در حالی رخ میدهد که مقامهای آمریکایی پیشتر از برگزاری مراسم رسمی امضای توافق در ژنو خبر داده بودند، اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این مراسم را «غیرضروری» دانست و اعلام کرد با امضای تفاهمنامه از سوی رؤسای جمهوری دو کشور در روز چهارشنبه، نیازی به برگزاری مراسم جداگانه نیست.
از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که مذاکرهکنندگان ایرانی پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات، خواهان مشاهده نشانههای عملی از اجرای تعهدات آمریکا هستند و هنوز سفر هیات ایرانی به ژنو نیز قطعی نشده است.
شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، نیز خبر داده بود که سفر هیات ایرانی به دلیل ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان لغو شده است.
رویترز مینویسد این رفتوآمدهای دیپلماتیک و اختلاف نظر درباره نحوه آغاز مذاکرات، تردیدها را درباره امکان دستیابی به آتشبسی پایدار در جنگی افزایش داده که طی نزدیک به چهار ماه گذشته دستکم هفت هزار کشته برجای گذاشته، قیمت انرژی را افزایش داده و بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.
در همین حال، اسرائیل که در مذاکرات صلح حضور نداشته و از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی فاصله گرفته است، حملات خود علیه حزبالله در لبنان را ادامه داده است. بامداد پنجشنبه نیز حملات هوایی تازهای به لبنان انجام شد؛ موضوعی که به نوشته رویترز، پرسشهایی درباره دوام توافق ایجاد کرده است.
بر اساس تفاهمنامه، جنگ در لبنان باید به طور دائمی پایان یابد و تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور تضمین شود، اما اسرائیل اعلام کرده قصد خروج از لبنان را ندارد و نقشه جدیدی از گسترش منطقه تحت کنترل خود منتشر کرده است.
رویترز همچنین گزارش داد که دونالد ترامپ در هفتههای اخیر بهطور علنی از ادامه عملیات اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و این موضوع به یکی از بزرگترین اختلافات میان واشینگتن و تلآویو در دهههای اخیر تبدیل شده است. ترامپ گفته است انتظار دارد آتشبس در همه جبههها به طور کامل اجرا شود.
ترامپ پیش از آغاز مذاکرات گفته بود تنها در صورت «تسلیم بیقید و شرط» حکومت ایران به جنگ پایان خواهد داد، اما تفاهمنامه امضاشده شامل کاهش تحریمها، آزادسازی دهها میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران و صدور معافیتهایی برای صادرات نفت ایران است.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در پیامی مکتوب اعلام کرد ترامپ این توافق را «از سر استیصال» امضا کرده و هشدار داد مذاکرات آینده درباره برنامه هستهای ایران آسان نخواهد بود. او گفت اگر آمریکا «خواستههای بیش از حد» مطرح کند، تهران آن را نخواهد پذیرفت.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، دو طرف ۶۰ روز فرصت دارند درباره آینده برنامه هستهای ایران به توافق نهایی برسند؛ مگر آنکه این مهلت با توافق طرفین تمدید شود. ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران و ارائه مشوقهای اقتصادی نیز از دیگر بخشهای این توافق است.
ونس پیشتر گفته بود واشینگتن در مذاکرات آینده تلاش خواهد کرد برنامه موشکهای دوربرد جمهوری اسلامی را نیز محدود کند.
با این حال، رویترز یادآور میشود که ترامپ جنگ را با اهدافی چون نابودی برنامه هستهای ایران، جلوگیری دائمی از دستیابی تهران به سلاح هستهای، پایان دادن به توان موشکی و نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی و حتی فراهم کردن زمینه تغییر حکومت آغاز کرده بود، اما هنگام امضای تفاهمنامه، هیچیک از این اهداف محقق نشده بود.
در متن تفاهمنامه، جمهوری اسلامی بار دیگر بر موضع دیرینه خود مبنی بر نساختن سلاح هستهای تاکید کرده و با رقیقسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران و ادامه بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی موافقت کرده، اما درخواست آمریکا برای خروج این مواد از خاک ایران را نپذیرفته است.
مقامهای آمریکایی همچنان ابراز امیدواری میکنند مذاکرات آینده به توافقی جامعتر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ منجر شود، اما منتقدان میگویند جمهوری اسلامی اکنون پس از مقاومت در برابر حملات آمریکا و اسرائیل، حفظ کنترل بر تنگه هرمز و دریافت امتیازهای اقتصادی، در موقعیت قویتری نسبت به پیش از آغاز جنگ قرار گرفته است.
تهران نیز اعلام کرده است که مدیریت تنگه هرمز را با همکاری عمان ادامه خواهد داد و پس از پایان دوره ۶۰ روزه مذاکرات، برای خدمات جدید دریایی ایجاد شده پس از جنگ از کشتیها عوارض دریافت خواهد کرد، هرچند در طول این دوره هیچ هزینهای از کشتیها دریافت نخواهد شد.