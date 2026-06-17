در بیانیه مشترک رهبران گروه هفت که چهارشنبه ۲۷ خرداد منتشر شد، آمده است: «در این چارچوب، تحریم‌های خود علیه روسیه، از جمله در بخش‌های نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد.»

رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه هفت در شهر اویان-له-بن فرانسه گرد هم آمدند، همچنین از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردند و گفتند آماده‌اند به اجرای آن کمک کنند.

آن‌ها افزودند برای متنوع‌سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی، تلاش خواهند کرد.

کارنی: نگاه ترامپ به جنگ اوکراین واقع‌بینانه‌تر شده است

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، ۲۸ خرداد گفت آمریکا و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری این کشور، در نگاه خود به جنگ اوکراین تغییر موضع داده‌اند و اکنون رویکردی را در پیش گرفته‌اند که دیگر رهبران گروه هفت آن را نسبت به این جنگ «واقع‌بینانه‌تر» می‌دانند.

کارنی که در جریان نشست گروه هفت در اویان-له-بن فرانسه سخن می‌گفت، افزود در ۳۶ ساعت گذشته هفت یا هشت بار با ترامپ درباره طیفی گسترده از موضوعات گفت‌وگو کرده است؛ از جمله سقف تعیین‌شده از سوی کانادا برای خودروهای برقی چینی که به گفته او، ترامپ ساختار آن را پسندیده است.

کارنی همچنین گفت کانادا در مسیر تولید ۱۵۰ مگاتن گاز طبیعی مایع‌شده تا پایان سال جاری قرار دارد و هدفش این است که توافق تجاری کشورش با هند تا زمان برگزاری نشست گروه ۲۰ در پاییز امسال، نهایی شود.

استارمر در حاشیه نشست جی۷: اقدام ناو روسی در کانال مانش بی‌ملاحظه بود

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۸ خرداد شلیک تیرهای هشداردهنده از سوی یک ناوچه روسی برای منحرف کردن مسیر یک قایق تفریحی غیرنظامی با پرچم بریتانیا در نزدیکی آب‌های سرزمینی این کشور را «بی‌ملاحظه» و «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد.

بر اساس بیانیه‌های وزارت دفاع بریتانیا و روسیه، این حادثه سه‌شنبه ۲۷ خرداد رخ داد. دو طرف اعلام کردند این تیراندازی برای جلوگیری از برخورد احتمالی انجام شد؛ پس از آن که تلاش‌های ناوچه «آدمیرال گریگوروویچ» برای تماس با قایق تفریحی بی‌نتیجه ماند.

استارمر که برای شرکت در نشست گروه هفت در فرانسه حضور دارد، به بی‌بی‌سی گفت: «آنچه در کانال مانش رخ داد بسیار نگران‌کننده بود. این اقدام بی‌ملاحظه بود.»

او گفت ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا این است که ناو روسی «در حال تغییر مسیر بود و تیرهای شلیک‌شده هشداردهنده بودند».

استارمر افزود: «این اتفاق نباید رخ می‌داد. این اقدام بی‌ملاحظه است و زوجی که در قایق تفریحی بودند، حتما وحشت‌زده شده‌اند.»

وزارت دفاع روسیه ۲۷ خرداد اعلام کرد خدمه ناوچه یک قایق تفریحی را مشاهده کردند که در مسیری حرکت می‌کرد که خطر برخورد با ناو را در پی داشت.

به گفته این وزارتخانه، پس از چندین تلاش ناموفق برای برقراری تماس رادیویی، ناوچه روسی در مقابل قایق تیرهای هشداردهنده شلیک کرد که شامل شلیک با سلاح سبک نیز می‌شد.

وزارت دفاع روسیه گفت پس از آن، قایق مسیر خود را تغییر داد و دور شد.

وزارت دفاع بریتانیا این رویداد را «حادثه‌ای منفرد» توصیف کرد و گفت ارتباطی با رهگیری یک کشتی متعلق به ناوگان سایه روسیه که در آخر هفته از سوی نیروهای ویژه بریتانیا انجام شد، ندارد.