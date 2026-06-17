رهبران کشورهای عضو گروه هفت صبح چهارشنبه در شهر اویان فرانسه و در آخرین روز نشست امسال این گروه، در یک جلسه کاری شرکت کردند.
این نشست پس از انتشار بیانیه مشترک رهبران گروه هفت درباره مجموعهای از موضوعات ژئوپلیتیک برگزار شد. تحولات مربوط به ایران، جنگ روسیه علیه اوکراین و دیگر بحرانهای بینالمللی از محورهای اصلی این بیانیه و گفتوگوهای رهبران بود.
نشست امسال گروه هفت در حالی به روز پایانی خود رسید که تحولات خاورمیانه، از جمله تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، در کنار جنگ اوکراین از مهمترین موضوعات مورد بحث رهبران کشورهای صنعتی جهان به شمار میرفت.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، این توافق را «نامتوازن» توصیف کرد و گفت همه خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشد.
رضایی در یک گفتوگوی تلویزیونی افزود جنگ پایان نیافته و نباید تصور کرد شرایط از وضعیت تقابل خارج شده است. او گفت: «ما در یک جنگ ترکیبی تمامعیار هستیم و باید از فرصت ایجادشده برای قویتر شدن استفاده کنیم.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین از منتقدان یادداشت تفاهم دفاع کرد و گفت نباید مخالفان تفاهم را «تندرو» خواند. او افزود: «اگر این افراد نبودند، الان سربازان آمریکایی بالای سر ما بودند.»
رضایی پیشتر نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به نحوه دفاع حامیان توافق از این تفاهمنامه انتقاد کرد. او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست از منابع عمومی برای تبلیغ «توافق» استفاده نکنند، منتقدان را تحمل کنند و برای توجیه تصمیمگیریها از رهبر جمهوری اسلامی هزینه نکنند.
طیبه نظری مکیآبادی، معلم بازنشسته و مادر مریم آروین، وکیل جانباخته در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به پنج سال حبس محکوم شد. او آذر ۱۴۰۴ در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، بازداشت شده بود.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بر اساس حکمی که ۲۳ خرداد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبریمقدم صادر و به نظری ابلاغ شده، چهار سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و یک سال حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او در نظر گرفته شده است.
همزمان، سایت دادبان نوشت در متن دادنامه، «سفر از شهرستان سیرجان و حضور در تجمعات در پاسخ به فراخوانهای منتشرشده در فضای مجازی» و همچنین «فعالیت گسترده در شبکههای اجتماعی در حمایت از شعار زن، زندگی، آزادی و سر دادن شعار علیه نظام» از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، در رای دادگاه آمده است که نظری با «قصد قبلی» در این تجمعات حضور یافته و بهدلیل نداشتن نسبت خانوادگی یا آشنایی با فرد متوفی، حضور او ناشی از همراهی با معترضان و مشارکت در شعارهای اعتراضی ارزیابی شده است.
انتقاد از روند رسیدگی قضایی
جلسه رسیدگی به اتهامات نظری ۱۱ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
یک منبع آگاه درباره روند رسیدگی به پرونده او به هرانا گفت در جلسه دادگاه، فرصتی برای ارائه دفاعیات به این مادر دادخواه داده نشد و وکیل او نیز تنها زمان محدودی برای دفاع از موکلش در اختیار داشت.
نظری ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
دادستان مشهد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
این مراسم ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای اعتراضی یاد علیکردی را گرامی داشتند. وکیلی که پیکرش ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
پروندههای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی
در پروندهای مرتبط، جلسه دادگاه جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. او که از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بازداشت است، با اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» روبهروست.
در همین پرونده و بازداشتهای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان نیز پیشتر با احکام سنگین روبهرو شدهاند؛ از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، که بهمن ۱۴۰۴ به هفت سال و شش ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شد.
همچنین محمد زنگنه، از دیگر بازداشتشدگان مرتبط با این پرونده، به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
سایت دادبان نوشت از منظر حقوقی، انتساب اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بهدلیل شرکت در تجمعات مسالمتآمیز یا حمایت از شعارهای اعتراضی، همواره محل مناقشه بوده است.
بر اساس این گزارش، حق آزادی بیان، آزادی عقیده و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز از جمله حقوق بنیادینی هستند که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند و محدود کردن آنها باید مبتنی بر ضرورت، تناسب و نص صریح قانون باشد.
دادبان همچنین تاکید کرد صرف حضور در یک مراسم یا تجمع یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، به تنهایی نمیتواند دلیلی کافی برای انتساب جرایم امنیتی تلقی شود و اثبات چنین اتهاماتی مستلزم ارائه دلایل روشن و احراز تمامی عناصر قانونی جرم است.
صدور احکام سنگین علیه مادران دادخواه و بستگان جانباختگان اعتراضات، نگرانیها را درباره استفاده از سازوکارهای قضایی و پروندهسازیهای امنیتی برای محدود کردن حق دادخواهی، آزادی بیان و فعالیتهای مدنی، افزایش داده است.
این روند در سالهای اخیر بارها علیه خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری، حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دیگر کنشگران مدنی و دادخواه در ایران به کار گرفته شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی و رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با آمریکا، درباره اهمیت روابط اقتصادی با چین گفت جمهوری اسلامی باید از مرحله تقابل عبور کند و بر توسعه اقتصادی متمرکز شود.
قالیباف در نشست همفکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی ایران گفت: «باید سنگر را از بچههای لانچر تحویل بگیریم، مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم و کشور را بسازیم.»
او با توصیف جایگاه چین بهعنوان کشوری «منحصربهفرد» برای جمهوری اسلامی در حوزه تجارت، افزود پکن باید باور کند که تهران «شریکی به تمام معنا» برای چین است.
رییس مجلس جمهوری اسلامی گفت هر بلوکی که با حضور کشورهای ساحلی خلیج فارس شکل بگیرد، محوریت آن «حتما چین و جمهوری اسلامی» خواهد بود.
قالیباف این اظهارات را در شرایطی مطرح کرد که یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وجود مخالفت گسترده در داخل حاکمیت امضا شده است و بحث درباره پیامدهای اقتصادی آن همچنان ادامه دارد.
یک اردک خانگی به نام «مرلین» که پیراهن کوچک تیم ملی مکزیک را به تن دارد، به یکی از پدیدههای غیرمنتظره جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده و توجه هواداران فوتبال را به خود جلب کرده است.
شهرت مرلین پس از پیروزی ۲ بر صفر مکزیک مقابل آفریقای جنوبی در دیدار افتتاحیه جام جهانی آغاز شد. در حالی که هواداران در خیابانهای پایتخت برای گلهای تیم ملی مکزیک جشن گرفته بودند، این اردک لباسپوشیده در میان جمعیت در خیابان معروف رفورما قدم میزد.
رهگذران از این صحنه غیرمعمول فیلم گرفتند و تصاویر به سرعت در شبکههای اجتماعی فراگیر شد؛ تا جایی که برخی هواداران خواستار انتخاب مرلین به عنوان نماد غیررسمی مکزیک در جام جهانی شدند.
کارلا گومز، صاحب مرلین که به همراه پسرش کریستین در خیابانهای مکزیکوسیتی نوشیدنی میفروشد، گفت هرگز تصور نمیکرد اردکش به چنین شهرتی برسد.
او گفت: «آن روز برای ما کاملا عادی بود. فکر میکردیم کسی متوجه ما نشده است. واقعا تصور نمیکردیم مرلین چنین استقبالی پیدا کند.»
پس از مشهور شدن مرلین، هواداران بارها این خانواده را در خیابان متوقف کردهاند تا با اردک محبوبشان عکس یادگاری و سلفی بگیرند. مرلین حتی گاهی برای فرار از گرما در فوارههای عمومی شهر آبتنی میکند.
گومز که حالا خود را «مادر مرلین» مینامد، درباره محبوبیت ناگهانی حیوان خانگیاش گفت: «برای ما واقعا شگفتانگیز بوده است. اینکه مرلین به نماد غیررسمی جام جهانی تبدیل شده، باعث خوشحالی ماست و مهمتر از همه اینکه مردم اردک من را دوست دارند.»
مرلین در روزهای اخیر حتی وارد دنیای پیشبینی مسابقات نیز شده است. او با الهام از «پل اختاپوس» مشهور، هنگام انتخاب میان پرچمهای مکزیک و کره جنوبی، پرچم مکزیک را انتخاب کرد و پیروزی تیم کشورش را پیشبینی کرد.
تیم ملی مکزیک پنجشنبه در چارچوب مسابقات گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کره جنوبی میرود و سپس ۲۴ ژوئن برابر جمهوری چک قرار خواهد گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۷ خرداد در حاشیه نشست گروه هفت و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشینگتن، اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد.
ترامپ گفت: «این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میاندازیم. چون به مدت ۴۷ سال بدرفتاری کردهاند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین مدعی شد این تفاهم بیش از ۹۹ درصد امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را از بین میبرد و تاکید کرد که تهران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
ترامپ افزود یادداشت تفاهم شامل لغو فوری تحریمها نیست، اما این موضوع در مراحل بعدی مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت.
او همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت این آبراه راهبردی هماکنون بهطور جزئی بازگشایی شده و انتظار میرود طی یک تا دو روز آینده بهطور کامل باز شود.