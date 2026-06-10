بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، محمد زنگنه از سوی دستگاه قضایی به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
او یک روز پس از مراسم هفتم خسرو علیکردی و پس از انتشار ویدیویی که در آن مردم شعار «جاوید شاه» سر میدادند، توسط نیروهای اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود.
عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی در پیامی صوتی از زندان مرکزی اصفهان از شکنجه بازداشتشدگان انقلاب ملی خبر داد.
او گفته از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ همراه با تعدادی از بازداشتشدگان در یک سلول نگهداری شده و آثار شکنجه را بر بدن برخی زندانیان دیده است.
به گفته او، این زندانیان فرشاد امینی، رحمان کیانی، آرمان کیانی، ستار زارعی، اکبر نجسی، حمیدرضا عباسیان، یونس فلاح، محمدحسن صدیون، کامران خاکی، محسن تاکش، محسن رنجبر، مالک صادقی، دانیال شریفی، امین بخشیان، امیرحسین کاظمی، امیرحسین ثاقیانی، محمدباقر خوشایند، علی حاجکاظمی، محمد نیکبخت و محمد محمدی هستند.
مرتضوی از ضربوشتم، بازجوییهای خشن، قطع ارتباط با خانواده، سلولهای تنگ، محدودیت هواخوری و رفتارهای تحقیرآمیز بهعنوان بخشی از فشارها نام برده و در پایان خواستار مجازات عاملان و اجرای اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی شده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد، به پایان رسانده است.
طبق اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگندههای نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا شلیک شد، سامانههای پدافند هوایی، ایستگاههای کنترل زمینی و سایتهای راداری نظارتی جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند.
سنتکام این عملیات را پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتیهای تجاری بینالمللی در حال عبور از آبهای منطقه توصیف کرد.
سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آمادهباش باقی ماندهاند و برای دفاع در برابر «تجاوز غیرموجه» جمهوری اسلامی آمادگی دارند.
گزارشها از دور جدید صداهای انفجار در مناطق جنوبی ایران خبر میدهد. رسانههای جمهوری اسلامی از صداهای انفجار در بندرعباس خبر دادند. خبرگزاری مهر نیز از شنیده شدن مجدد صدای انفجار در شهرستان جاسک و چندین صدای انفجار در قشم خبر داد.
گزارشهای منتشر شده در فضای مجازی از شنیده شدن صداهای انفجار در جم بوشهر و اهواز خبر میدهد.
همچنین طبق پیامهای مخاطبان، حدود ساعت یک بامداد صدای چند انفجار از جزیره قشم ، سیریک و جاسک به گوش رسید.
مخاطبان همچنین در پیامهایی به ایراناینترنشنال از صداهای چند انفجار مهیب در بندرعباس خبر دادند.
رضا دالمن، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، با حکم شورای انضباطی این دانشگاه به اخراج و محرومیت چهار ساله از تحصیل در تمامی دانشگاههای کشور محکوم شد.
پیشتر، حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفریآثار، چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیر تهران، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شده بودند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف سهشنبه ۱۹ خرداد در بیانیهای در مورد اخراج و محرومیت چهار ساله از تحصیل دالمن اشاره کرد که این «نخستین حکم اخراج صادرشده از شورای انضباطی شریف» بوده که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شدهاست.
دادبان پیشتر نوشته بود رضا دالمن، دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه صنعتی شریف، شب سال نو ۱۴۰۵ با اتهام آویختن عروسک موش به درخت بازداشت شد.
به نوشته وبسایت هرانا، دالمن ۲۸ اسفند سال گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
روزنامه فرهیختگان نیز بدون نام بردن کامل از او، از تایید حکم اخراج «ر.د» در شورای تجدیدنظر دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و او را به «برهمزدن نظم»، «تخریب اموال عمومی» و «فحاشی و هتاکی به رهبر شهید انقلاب» متهم کرد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نوشت در هفتههای اخیر، رویه رسیدگی دانشگاه صنعتی شریف و شورای انضباطی آن به پروندههای جاری و صدور احکامی که «از حیث شدت و حتی گستردگی بیسابقه هستند، به مسالهای جدی و بحرانی» در دانشگاه صنعتی شریف تبدیل شده است.
این نهاد صنفی دانشجویی افزود که با وجود «پیگیریهای متعدد و مکرر از سوی بدنه دانشجویی در تمام این مدت، اعتراض جدی دانشجویان به رویه فعلی شوراهای انضباطی و درخواست شورای دانشگاه مبنی بر لحاظ حداکثر رأفت اسلامی در مرحله تجدیدنظر»، حکم صادر شده برای دالمن در بخش محرومیت از تحصیل از پنج سال به چهار سال کاهش یافته است.
به نوشته این بیانیه، این حکم در حالی صادر شد که پیشتر، این دانشجو حتی از سوی نهاد قضایی تبرئه شده بود. این انجمن اشاره کرد که در روزهای اخیر نیز دستکم برای یک دانشجوی دیگر حکم بدوی اخراج صادر شدهاست.
پیش از این هم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر تهران دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرده بود که حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفریآثار، چهار دانشجوی این دانشگاه، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدهاند.
بر اساس این گزارش، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی، و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم، و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
تعقیب قضایی برای بردن پرچم شیروخورشید به دانشگاه
در همین حال حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت افرادی که در تجمعات دانشگاهها پرچم شیروخورشید را به دانشگاه آوردند یا اقدام به آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی کردند، «هم در دادسراها تحت تعقیب قضایی قرار دارند و هم برای آنها در دانشگاه پرونده انضباطی تشکیل شده است.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، او افزود: «این اقدامات از یک سو جرم محسوب میشود و در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد و از سوی دیگر تخلف دانشگاهی است که در کمیتههای انضباطی دانشگاهها بررسی میشود.»
سیماییصراف درباره تعداد دانشجویان مشمول این رسیدگیها گفت: «آمار دقیقی در اختیار ندارم، اما در دانشگاه صنعتی شریف که یکی از موارد شاخص در این زمینه بوده، رسیدگیهای لازم انجام شده است.»
او اضافه کرد در سایر دانشگاهها نیز در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، روند رسیدگی تفاوتی نخواهد داشت. ممکن است سازوکارها و شرایط دانشگاهها با یکدیگر متفاوت باشد، اما اصل موضوع تغییر نمیکند.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد که در اسفندماه گذشته و در ادامه تشکیل پروندههای انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزش عالی پس از اعتراضات دیماه، دانشگاهها در ایران شروع به پیگیری پروندهها و تشکیل پروندههای انضباطی جدید کردهاند. این روزنامه اشاره کرد که احکام صادره «کمسابقه» هستند.
شرق در مورد این احکام نوشت: «در دانشگاه شریف، پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند.»
به نوشته این روزنامه، «سامانههای آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده است، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیههای خود هستند.»
این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پروندهها نیز با «نقض گسترده» اصول «شیوهنامه انضباطی» توسط دانشگاهها همراه است.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر دینی محبوس در زندان قم، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به شش سال حبس، پرداخت جزای نقدی و خلع لباس روحانیت محکوم شد.
سایت انصافنیوز، سهشنبه ۱۹ خرداد به نقل از مجتبی لطفی، از مسئولان دفتر آیتالله حسینعلی منتظری، گزارش داد حکم سلیمانی اردستانی صادر شده و او گفته است قصد اعتراض به این حکم را ندارد، مگر آنکه دادگاه بهصورت علنی برگزار شود.
به گفته لطفی، سلیمانی اردستانی در ارتباط با تمامی هشت اتهام مطرحشده علیه خود محکوم شده است.
از مناظره جنجالی تا بازداشت و محکومیت
سلیمانی اردستانی ۹ خرداد در نامهای از زندان اعلام کرده بود با اتهامهایی از جمله «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» در ارتباط با علی و مجتبی خامنهای، «تجمع در اعتراض به حصر میرحسین موسوی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» روبهرو است.
او همچنین از اتهامهایی چون «توهین به مقدسات تشیع»، «فعالیت تبلیغی ضد نظام»، «نشر اکاذیب رایانهای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مراجع»، «هتک حیثیت روحانیت» و «کنترل ذهن و القائات روانی» خبر داده بود.
سلیمانی اردستانی همچنین از نحوه بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی و محرومیت از ملاقات با خانواده انتقاد کرده بود.
او متن کیفرخواست صادرشده را «ضعیف و بیپایه» خوانده و نوشته بود دادگاه رسیدگیکننده به پروندهاش را قانونی نمیداند. سلیمانی تاکید کرده بود این دفاعیه را نه برای تبرئه، بلکه برای ثبت در تاریخ نوشته است.
این زندانی سیاسی و عقیدتی اول فروردین بهدست نیروهای امنیتی در روستای بالُقلو شهرستان ساوه بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در زندان لنگرود و سلول انفرادی، به زندان ساحلی قم منتقل شد.
آذر ۱۴۰۴ و در پی انتشار سخنان سلیمانی اردستانی و ابراز تردید او در صحت روایتهای مذهبی مربوط به کشتهشدن فاطمه زهرا، دختر پیامبر مسلمانان و جواد، امام نهم شیعیان، موجی از حملات رسانهای و مذهبی علیه او شکل گرفت.
در روزهای پس از انتشار این سخنان، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد برخی مداحان حکومتی در هیاتهای عزاداری با الفاظی رکیک، جنسیتزده و زنستیزانه، سلیمانی اردستانی را هدف قرار دادهاند. گزارشهایی نیز از حمله گروهی به خانه این روحانی منتشر شد.
در سوی دیگر، بسیاری از کاربران از این روحانی حمایت یا واکنش منتقدان را محکوم کردند.
سلیمانی پیشتر در مناظرهای با حامد کاشانی، روحانی نزدیک به حکومت، با اشاره به روایتهای شیعی درباره نحوه کشتهشدن فاطمه زهرا گفته بود اگر امام اول شیعیان، بهعنوان همسر او، تنها نظارهگر بوده و اقدامی نکرده باشد، در آن صورت «شریک در قتل» به شمار میآید و «عدالت» او به چالش کشیده میشود.
او همچنین علت کشتهشدن جواد، امام نهم شیعیان، را «حسادت» همسرش پس از ازدواج مجدد او دانسته و تاکید کرده بود که عزاداری برای چنین رویدادی پس از گذشت ۱۳۰۰ سال، فاقد معناست.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها با روحانیون منتقد سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی برخورد کردهاند. شماری از این روحانیون در پروندههای جداگانه، از سوی دادگاه ویژه روحانیت با احکامی از جمله حبس، محرومیت از فعالیت مذهبی و خلع لباس مواجه شدهاند.
سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدان روایتهای دینی نیز، حتی خارج از مرزهای ایران، با تهدید و خشونت گره خورده است.
نمونه شاخص آن سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی» است که پس از فتوای قتل روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای سالها تحت حفاظت امنیتی زندگی کرد و در مرداد ۱۴۰۱ در نیویورک هدف حمله با چاقو قرار گرفت؛ حملهای که به نابینایی چشم راست و جراحتهای شدید او انجامید.