الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور، گفت اسرائیل خود را ملزم به هیچ توافقی با جمهوری اسلامی که امنیت این کشور را تامین نکند، نمی‌داند و در صورت ازسرگیری برنامه هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، آماده اقدام نظامی است.

کوهن در گفت‌وگو با شبکه الحره گفت اسرائیل توانایی اطلاعاتی و نظامی لازم برای وارد کردن «آسیب قابل‌توجه» به جمهوری اسلامی را دارد و در صورت تلاش تهران برای احیای برنامه هسته‌ای یا موشکی خود، بار دیگر اقدام خواهد کرد.

او همچنین جمهوری اسلامی را عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند و افزود نفوذ تهران در کشورهای منطقه «مخرب» بوده است. وزیر انرژی اسرائیل گفت کشورهای عربی میانه‌رو در منطقه تهدید جمهوری اسلامی را مشابه اسرائیل ارزیابی می‌کنند و می‌توانند در مقابله با آن همکاری کنند.

کوهن حزب‌الله را «بازوی جمهوری اسلامی» دانست و گفت تا زمانی که این گروه خلع سلاح نشود، چشم‌اندازی برای ثبات و شکوفایی در روابط لبنان و اسرائیل وجود ندارد. او همچنین گفت در صورت هرگونه حمله از خاک لبنان به اسرائیل، ارتش اسرائیل اهدافی را در سراسر لبنان، از جمله بیروت، هدف قرار خواهد داد.

وزیر انرژی اسرائیل همچنین از گسترش توافق‌های ابراهیم حمایت کرد و با انتقاد از ترکیه و قطر، آنکارا را به حمایت از حماس و دوحه را به حمایت از جمهوری اسلامی و گروه‌های مرتبط با تروریسم متهم کرد.