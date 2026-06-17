ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، این توافق را «نامتوازن» توصیف کرد و گفت همه خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشد.

رضایی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی افزود جنگ پایان نیافته و نباید تصور کرد شرایط از وضعیت تقابل خارج شده است. او گفت: «ما در یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار هستیم و باید از فرصت ایجادشده برای قوی‌تر شدن استفاده کنیم.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین از منتقدان یادداشت تفاهم دفاع کرد و گفت نباید مخالفان تفاهم را «تندرو» خواند. او افزود: «اگر این افراد نبودند، الان سربازان آمریکایی بالای سر ما بودند.»

رضایی پیش‌تر نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به نحوه دفاع حامیان توافق از این تفاهم‌نامه انتقاد کرد. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از منابع عمومی برای تبلیغ «توافق» استفاده نکنند، منتقدان را تحمل کنند و برای توجیه تصمیم‌گیری‌ها از رهبر جمهوری اسلامی هزینه نکنند.