رویترز در گزارشی درباره نگاه مقام‌های اسرائیلی به تفاهمنامه واشینگتن و تهران نوشت هرچند آنها به دلیل نگرانی از احتمال واکنش خصمانه ترامپ، در اظهارنظرهای علنی بسیار محتاط‌اند، اما در مکالمات خصوصی آشکارا ناراضی‌اند. یک مقام ارشد اسرائیلی این تفاهم را برای اسرائیل «وحشتناک» خواند.

این خبرگزاری در گزارشی که شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، تقریبا ۲۴ ساعت پس از اعلام امضای اولیه یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، منتشر شد، به نقل از این مقام ارشد اسرائیلی نوشت توافق مقدماتی برای اسرائیل وحشتناک استو هیچ‌کس در رهبری اسرائیل، از نخست‌وزیر گرفته تا رییس ستاد کل ارتش، نگاه دیگری به آن ندارد.»

مقام‌های اسرائیلی به رویترز گفتند احتمال می‌دهند دوره ۶۰ روزه مذاکرات درباره شرط‌های مد نظر طرفین و رسیدن به یک توافق نهایی تمدید شود و در حالی که نگرانی‌های اسرائيل همچنان به قوت خود باقی است، دست این کشور برای اقدام نظامی نیز بسته بماند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در ماه‌های گذشته بارها بر سر مساله ایران درگیر شده‌اند.

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