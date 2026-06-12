خبرگزاری مهر: خروج نیروهای آمریکا و بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران در توافق است
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، متنی ۱۴ بندی را به عنوان پیشنویس تفاهمنامه میان واشینگتن و تهران منتشر کرد. این متن در اکثر موارد با گزارشهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی تفاوت دارد.
بر اساس گزارش مهر، در این پیشنویس آمریکا متعهد شده است نیروهای خود را از پیرامون ایران خارج کند و همراه با متحدانش طرحهای بازسازی ایران را با حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار تامین مالی کند.
مهر همچنین نوشت بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و با «ترتیبات ایرانی» انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش، در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی نیز ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران آزاد میشود و نیمی از این مبلغ پیش از آغاز مذاکرات در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره جزئیات منتشرشده از این پیشنویس و بندهای مطرحشده در آن اظهار نظر نکردهاند.
در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران، فروغ خسروی، معلم اهل بهبهان، از آموزش و پرورش اخراج شد، علی احمدی از دسترسی به خدمات درمانی در زندان محروم ماند و بازداشت سیامک صادقی چهرازی و محمدعلی زحمتکش، همچنان ادامه دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران جمعه ۲۲ خرداد این موارد را در گزارشهایی جداگانه اعلام کرد.
اخراج یک معلم و محرومیت یک فعال صنفی زندانی از درمان
بر اساس این گزارش، خسروی، معلم مقطع ابتدایی در شهر آغاجاری، در حالی از آموزش و پرورش اخراج شده که حکم چهار ماه انفصال موقت از خدمت او به «لغو پیمان» و قطع همکاری با آموزش و پرورش تبدیل شده است.
یک منبع آگاه در این رابطه به شورای هماهنگی گفت روند اخراج این معلم بدون طی مراحل قانونی و با فشار نهادهای امنیتی انجام شده و تصمیم نهایی بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است. نامهای که به گفته این منبع، حتی در اختیار خود این معلم نیز قرار نگرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اخراج خسروی را محکوم کرد و آن را نمونهای از «محروم کردن معلمان از حق اشتغال و امنیت شغلی از طریق سازوکارهای غیرشفاف» دانست.
در گزارشی دیگر، شورای هماهنگی از تداوم محرومیت احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، از درمان تخصصی خبر داد.
بر پایه این گزارش، احمدی ۷۶ ساله با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد، از جمله مشکلات قلبی و نیاز به عمل جراحی چشم، همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
برای او نوبت جراحی چشم در ۲۷ خرداد تعیین شده، اما با وجود درخواستهای مکرر خانواده و پیشنهاد تامین وثیقه یا انتقال تحت نظارت ماموران، تاکنون مجوز اعزام صادر نشده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از رسیدگی پزشکی منتشر شده است.
ادامه بازداشت فعالان صنفی
شورای هماهنگی از تمدید قرار بازداشت صادقی چهرازی، فعال صنفی معلمان استان خوزستان، برای سومین ماه متوالی خبر داد.
بر اساس این گزارش، صادقی چهرازی در جریان موج اخیر سرکوب فعالان صنفی بازداشت شده و با وجود گذشت بیش از دو ماه، همچنان در بازداشت به سر میبرد.
خانواده و همکاران این فعال صنفی، نسبت به ادامه بلاتکلیفی قضایی او ابراز نگرانی کردهاند.
زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، نیز از فروردینماه در بازداشت موقت به سر میبرد و با گذشت حدود دو ماه، هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی او منتشر نشده است.
پروندهها و احکام تازه
گزارشها و اطلاعیههای صنفی در ۲۱ خرداد از گشوده شدن پروندههای جدید، احضار دوباره و صدور احکام تازه علیه شماری از فعالان صنفی و مدنی، از جمله مسعود فرهیخته، مهدی فتحی، ایمان شهوندی و امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، حکایت دارند.
طبق این گزارشها، فرهیخته، فعال صنفی معلمان زندانی در زندان مرکزی کرج، همزمان با گذراندن محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس، با دو پرونده جدید روبهرو شده و قرار است هفتم تیر در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.
به گزارش کانال انجمن صنفی معلمان فارس، فتحی، عضو هیاتمدیره این انجمن، در پروندهای جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.
او پیشتر پس از تحمل بخشی از محکومیت پنجساله خود، با پابند الکترونیکی در حبس خانگی قرار گرفته بود.
بر پایه گزارش همین کانال، شهوندی، معلم و فعال صنفی ساکن پاسارگاد، در پروندهای به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بهصورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این پرونده اکنون در مرحله واخواهی است.
وقاری فرهنگ لنگرودی، فعال کارگری و مدافع حقوق بازنشستگان، نیز بار دیگر به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت احضار شده است.
او پیشتر در ارتباط با تجمعات اعتراضی ۲۸ اردیبهشت بازداشت و پس از دو روز با وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان مجموعه این اقدامات را نشانه تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان صنفی دانسته و خواستار پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کنشگران مدنی و صنفی شده است.
این تشکل ۱۴ خرداد نیز با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم و زندانی سیاسی، و سایر محکومان به مرگ، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شده بود.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالهای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده و بارها با محکومیت اتحادیههای بینالمللی کارگری و معلمان روبهرو شده است.
وبسایت واینت و روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش دادند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در جلسه کابینه امنیتی شامگاه دوشنبه جزئیاتی از گفتوگوی خود با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را تشریح کرد.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو گفت به ترامپ اعلام کرده است که تمایل او برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی را درک میکند، اما نسبت به موفقیت چنین توافقی تردید دارد. او گفت: «به ترامپ گفتم کاملا تمایل او برای دستیابی به توافق را درک میکنم، اما فکر نمیکنم چنین توافقی حاصل شود و ما قربانی چنین توافقی نخواهیم شد.»
نتانیاهو همچنین درباره نحوه واکنش اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی گفت حاضر نیست معادلهای را بپذیرد که پاسخ اسرائیل تنها در صورت کشته شدن شهروندانش انجام شود. او افزود: «اگر به خاک اسرائیل حمله کنند، پاسخ میدهم و حمله متقابل انجام میدهم.»
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش، در واکنش به انتقادها درباره «وابستگی بیش از حد» اسرائیل به آمریکا، گفت: «ما تابع آمریکاییها نیستیم؛ ما متحد آنها هستیم. وقتی شریک دارید، مانند یک شریک رفتار میکنید. ما علیه آنها عمل نمیکنیم، بلکه در کنار آنها هستیم.»
حبیبالله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، گفت از سرنوشت خلبانان دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ که در جریان جنگ اخیر برای حمله به قطر اعزام شده بودند، اطلاعی در دست نیست.
سیاری پنجشنبه ۲۱ خرداد در یک برنامه تلویزیونی صداوسیما گفت: «سوخو ۲۴ از اربیل عراق رفت و قطر را زد. ۴ خلبان شیرمرد رفتند و هنوز از سرنوشتشان خبر نداریم.»
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی حملات هوایی دیگری با جنگندههای اف-۵ و اف-۴ در کشورهای منطقه انجام داده است، اما از ارائه توضیح درباره اهداف این حملات خودداری کرد. سیاری گفت این عملیاتها به نیروهای مقابل تلفات وارد کرده و جنگندهها پس از انجام ماموریت به ایران بازگشتهاند.
اظهارات این مقام در حالی مطرح میشود که وزارت دفاع قطر ۱۱ اسفند اعلام کرده بود نیروهای مسلح این کشور دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ جمهوری اسلامی را سرنگون کردند.
رائول خیمنز، مهاجم خستگیناپذیر تیم ملی مکزیک، در بازی افتتاحیه مقابل آفریقای جنوبی در دقیقه ۶۷ دومین گل تیمش و نخستین گل خود در جام جهانی را به ثمر رساند.
نشریه اتلتیک در گزارشی به ماجرای بازگشت این مهاجم ۳۵ ساله پرداخته است.
خیمنز در نوامبر ۲۰۲۰ در برخورد شدید سربهسر با دیوید لوئیز در دیدار مقابل آرسنال، دچار شکستگی سهمگین جمجمه و خونریزی مغزی شد؛ حادثهای تکاندهنده که او را تا یکقدمی مرگ پیش برد. پزشکان در جراحی اورژانسی همان شب، برای نجات جانش جنگیدند.
این ستاره سرسخت پس از ۹ ماه دوری از میادین، با الزام پزشکان به استفاده همیشگی از کلاه محافظ، به فوتبال بازگشت، اما در سپتامبر ۲۰۲۱، پس از هدر دادن یک ضربه سر مقابل برنتفورد، کلاهش را با عصبانیت از سر برداشت، به زمین کوبید و بدون آن به بازی ادامه داد؛ اقدامی که باشگاه ولورهمپتون را بهدلیل پیامدهای جانی و بیمهای بهشدت نگران کرد.
خیمنز پس از این ماجرا دچار افت شدید شد و در فصل ۲۳-۲۰۲۲ در ۱۵ بازی لیگ برتر حتی یک گل هم به ثمر نرساند و در نهایت ولورهمپتون را بهعنوان بازیکنی کاملا شکستخورده ترک کرد.
این مهاجم خستگیناپذیر با انتقال به فولام و بازی زیر نظر مارکو سیلوا، جانی دوباره گرفت و سبک بازی خود را از یک شماره ۹ همهفنحریف به بازیکنی متکی بر هوش فنی و تاثیرگذاری در جریان بازی تغییر داد.
در فصل ۲۵-۲۰۲۴ بار دیگر پای او به گلزنی باز شد. خیمنز ۱۸ بار برای باشگاه و تیم ملی مکزیک گلزنی کرد؛ از جمله سه گل در رقابتهای گلد کاپ، از جمله گل برابر آمریکا در فینال که به قهرمانی مکزیک منجر شد. او پیش از آن نیز با پنج گل آقای گل رقابتهای کونکاکاف شده بود.
او با ثبت ۳۱ گل در ۱۱۵ بازی برای فولام و حفظ رکورد ۱۰۰ درصد موفقیت در ضربات پنالتی لیگ برتر (۱۴ گل از ۱۴ پنالتی)، مهاجمانی چون رودریگو مونیز در فولام و سانتیاگو خیمنز در تیم ملی مکزیک را نیمکتنشین کرد.
خیمنز اکنون با قراردادی دو ساله به ولورهمپتون در چمپیونشیپ بازگشته است تا نشان دهد پیوند عاطفی عمیقی با این باشگاه دارد. او حالا در اوج پختگی و در حضور هواداران پرشور کشورش در ورزشگاه تاریخی آزتکا، درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز کرده تا ثابت کند آن حادثه مرگبار، تنها اراده او را برای زندگی و فوتبال قویتر کرده است.