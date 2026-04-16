سیامک صادقیچهرازی، معلم زندانی، به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شد
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که سیامک چهرازی، معلم و فعال صنفی معلمان در استان خوزستان، در بازپرسی شعبه ۱۲ دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی این استان به «تبلیغ علیه نظام ، توهین به رهبری و امضای بیانیه» تفهیم اتهام شد .
چهرازی هشتم فروردین در اهواز بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
بر اساساین گزارش، قرار بازداشت این فعال صنفی در حال حاضر یک ماه است و هم اکنون در زندان شیبان اهواز زندانی است .
کانال چالش صنفی معلمان هم خبر داد که محمدعلی زحمتکش، عضو انجمن صنفی معلمان فارس، سهشنبه به دست نیروهای امنیتی و با حمله آنها به منزل شخصیاش بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، بازداشت زحمتکش در ادامه روند فشار بر فعالان صنفی معلمان در ایران صورت گرفته است.