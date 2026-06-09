یک منبع آگاه از وضعیت آفرین به ایران‌اینترنشنال گفت وضعیت جسمی این زندانی متولد ۱۳۷۲ به‌شدت وخیم شده و او از دردهای شدید مفصلی، لرزش‌های مداوم و اختلال در حرکت دست‌ها و پاهایش رنج می‌برد.

این منبع آگاه تاکید کرد که آفرین در بسیاری از مواقع تنها با تکیه بر دیوارها و نرده‌های بند قادر به راه رفتن است و خطر از دست دادن توان حرکتی و فلج شدن او به‌طور جدی وجود دارد.

اطلاعات رسیده حاکی است پزشک زندان پیش‌تر بر ضرورت رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت این زندانی تاکید کرده بود. با این حال، اوایل خردادماه و پس از اعتراض خانواده و هم‌بندیانش، آفرین به بیمارستان «شهدای تجریش» اعزام شد اما بدون انجام آزمایش‌های تخصصی و اقدامات درمانی مورد نیاز به زندان بازگردانده شد.

طبق این اطلاعات، با وجود ثبت و موجود بودن پرونده پزشکی او در مراجع قضایی و زندان، درخواست‌های مکرر برای مرخصی درمانی تاکنون بی‌نتیجه مانده است. همچنین با وجود آنکه زمان استفاده این زندانی از آزادی مشروط فرا رسیده، درخواست او با مخالفت پوریا نیری، دادیار ناظر بر زندان، روبه‌رو شده است.

لیلا آفرین و خواهرش مریم آفرین پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب تهران در پرونده‌ای با اتهامات سیاسی، هر یک به یک سال حبس محکوم شدند. این دو خواهر ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و اکنون دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.