لیلا آفرین، زندانی سیاسی مبتلا به تومور مغزی، با وجود خطر فلجشدن از درمان محروم مانده است
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیلا آفرین، زندانی سیاسی که همراه با خواهرش مریم آفرین از ششماه پیش در بند زنان زندان اوین بهسر میبرد، با وجود ابتلا به تومور مغزی، بیماریهای شدید مفصلی و خطر فلج شدن، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و درمان مناسب محروم مانده است.
یک منبع آگاه از وضعیت آفرین به ایراناینترنشنال گفت وضعیت جسمی این زندانی متولد ۱۳۷۲ بهشدت وخیم شده و او از دردهای شدید مفصلی، لرزشهای مداوم و اختلال در حرکت دستها و پاهایش رنج میبرد.
این منبع آگاه تاکید کرد که آفرین در بسیاری از مواقع تنها با تکیه بر دیوارها و نردههای بند قادر به راه رفتن است و خطر از دست دادن توان حرکتی و فلج شدن او بهطور جدی وجود دارد.
اطلاعات رسیده حاکی است پزشک زندان پیشتر بر ضرورت رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت این زندانی تاکید کرده بود. با این حال، اوایل خردادماه و پس از اعتراض خانواده و همبندیانش، آفرین به بیمارستان «شهدای تجریش» اعزام شد اما بدون انجام آزمایشهای تخصصی و اقدامات درمانی مورد نیاز به زندان بازگردانده شد.
طبق این اطلاعات، با وجود ثبت و موجود بودن پرونده پزشکی او در مراجع قضایی و زندان، درخواستهای مکرر برای مرخصی درمانی تاکنون بینتیجه مانده است. همچنین با وجود آنکه زمان استفاده این زندانی از آزادی مشروط فرا رسیده، درخواست او با مخالفت پوریا نیری، دادیار ناظر بر زندان، روبهرو شده است.
لیلا آفرین و خواهرش مریم آفرین پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران در پروندهای با اتهامات سیاسی، هر یک به یک سال حبس محکوم شدند. این دو خواهر ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و اکنون دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
طبق روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، خانوادههای جانباختگان پس از مراجعه برای شناسایی و تحویل پیکر، با فشارهای شدید امنیتی مواجه شدند.
برخی خانوادهها از تاخیر چندروزه در تحویل پیکر، الزام به امضای تعهدنامه و درخواست مبالغ سنگین برای صدور مجوز دفن خبر دادند.
سلیمان پرهیزکار؛ انتقال شبانه از تهران به الموت
سلیمان پرهیزکار، رزمیکار و بوکسور ۳۶ ساله اهل الموت قزوین، شامگاه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضها در محله نارمک تهران هدف شلیک گلوله جنگی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات دریافتی، دوستان سلیمان پس از اصابت گلوله، او را به بیمارستان الغدیر منتقل کردند.
خانواده او که در الموت قزوین بودند، صبح ۱۹ دیماه از کشته شدنش مطلع شدند.
به گفته منابع مطلع، پیکر سلیمان در یکی از فضاهای پشت بیمارستان الغدیر رها شده بود و خانواده پس از پیگیریهای فراوان، پیکر او را تحویل گرفتند.
پدر و برادر او همان شب پیکر سلیمان را از تهران به قزوین و سپس به الموت منتقل کردند.
او بهصورت شبانه و تحت تدابیر امنیتی در زادگاهش در الموت به خاک سپرده شد.
ادامه کارزار برای ثبت حقیقت
کارزار مردمی بیمارستان الغدیر همچنان ادامه دارد.
ایراناینترنشنال در حال بررسی اسناد، تصاویر، ویدیوها و روایتهای شاهدان و خانوادههاست تا هویت دیگر جانباختگان و مجروحانی را که ۱۸ و ۱۹ دیماه به این بیمارستان منتقل شدند، شناسایی و روایت آنان را ثبت کند.
این کارزار تلاشی است برای مستندسازی سرنوشت افرادی که خانوادههایشان همچنان در جستوجوی حقیقت درباره آخرین ساعات زندگی آنها هستند.
یک کارشناس هشدار داد شمار زیادی از موارد کودکآزاری و سوءاستفاده از کودکان در ایران بهدلیل پنهان ماندن در محیط خانواده و گزارش نشدن در مراکز درمانی، هرگز ثبت رسمی نمیشود و به همین دلیل، آمار دقیقی از این آسیبها وجود ندارد.
مهدیه صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، سهشنبه ۱۹ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، بر ضرورت ارتقای هوشیاری عمومی در مواجهه با معضل کودکآزاری تاکید کرد.
صالحی گفت: «آمار دقیقی از کودکآزاری در ایران نداریم و بسیاری از این سوءاستفادهها بهعنوان یک راز در خانوادهها باقی میمانند. در بیمارستانها نیز بسیاری از مسائل بهدلیل عدم افشا باقی میمانند. بهعنوان مثال، گاهی پزشکان احساس میکنند که نیازی به گزارش دادن نیست.»
او افزود برخی کودکان با آثار کبودی، سوختگی یا شکستگیهای متعدد به بیمارستان مراجعه میکنند، اما گاهی بهدلیل «کتمان والدین» و همچنین ناتوانی کودک در ارائه اطلاعات کافی، تشخیص موارد کودکآزاری دشوار و زمانبر است.
به گفته این روانپزشک، «مبهم بودن قوانین» از دلایلی است که موجب میشود پزشکان از اعلام موارد مشکوک به کودکآزاری، حتی در صورت وجود ظن جدی، صرفنظر کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر، انتشار خبر آزار و اذیت دو دختر ۷ و ۱۵ ساله در سنندج افکار عمومی را جریحهدار کرده و ضرورت تقویت حمایتهای قانونی و اجتماعی از کودکان را در کانون توجه قرار داده است.
۱۸ خرداد، محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان، از بازداشت نامادری این دو دختر خبر داد و اعلام کرد پدر این کودکان نیز به دستور مقام قضایی دستگیر و صلاحیت سرپرستی فرزندانش از او سلب شده است.
مادر این کودکان پیشتر در مصاحبه با روزنامه جامجم گفته بود: «دو بار درخواست حضانت کردم، دو سه بار خواستم با بچهها ملاقات موقت داشته باشم، اما [موافقت] نشد.»
کودکآزاری در جامعه ما کم نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه مصاحبه خود با ایلنا گفت در بیمارستان محل فعالیتش تقریبا هر یک تا دو ماه با مواردی از کودکآزاری و سوءاستفاده از کودکان روبهرو میشوند که در برخی از آنها، والدین یا اقوام نزدیک کودک، عامل آزار هستند.
صالحی افزود کودکآزاری اشکال مختلفی از جمله جسمی، جنسی، عاطفی همچون تحقیرهای مکرر و محرومسازی از حقوق اساسی مانند تحصیل دارد که هر یک میتواند آسیبهای جدی بر کودکان بر جای بگذارد.
این روانپزشک هشدار داد: «برخلاف آنچه ممکن است تصور کنیم، این مسائل در جامعه ما کم نیستند و فقط برخی از آنها مشخص میشوند و موارد شدیدتر نمایان میشوند .... همه ما باید آگاه باشیم که سوءاستفاده از کودکان واقعا اتفاق میافتد.»
صالحی نقش موثر اورژانس اجتماعی در مقابله با کودکآزاری را مورد تمجید قرار داد و در عین حال اذعان کرد: «متاسفانه به لحاظ قانونی، چالشهای زیادی در زمینه حمایت از کودکان داریم.»
منتقدان میگویند جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها در تدوین و اجرای سیاستهای پایدار برای حمایت از کودکان ناکام بوده، بلکه در موارد فراوانی سیاست سرکوب را در قبال فعالان حقوق کودک در پیش گرفته است.
همچنین استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از کودکان در تجمعات حکومتی و ایستهای بازرسی انتقادات گستردهای را به دنبال داشته است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آمنه بیرقداری کِرهرودی، زندانی سیاسی، در زندان وکیل آباد مشهد دچار حمله عصبی شده و شرایط او وخیم است. همسر آمنه بیرقداری پس از آخرین بازداشت او در اردیبهشت ۱۴۰۵ دچار سکته مغزی شد که این وضعیت فشار روانی بر این زندانی را تشدید کرده است.
آمنه بیرقداری ۶۱ ساله و مادر چهار فرزند است و همسرش علی انبایی فریمانی نیز معلم بازنشسته و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق ساله است.
این زندانی سیاسی به چهار سال حبس تعلیقی و یک سال حبس تعزیری محکوم شده که هشت ماه آن اجرایی است. او از سال ۸۸ سابقه فعالیت سیاسی دارد و پیش از این در سال ۱۳۹۶ به اتهام اخلال در امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی بازداشت و ۲۱۰ روز در زندان وکیلآباد مشهد در حبس بود.
در شب ۱۷ دیماه ۱۴۰۳ماموران انتظامی و اطلاعات سپاه با حکم دادستان به خانه آمنه بیرقداری در فریمان یورش بردند و او را به اتهام لیدری اعتراضات با خشونت و ضربوشتم به همراه پسرش، ایمان انبایی فریمانی (مبتلا به سرطان مغر استخوان) و یک دخترش بازداشت کردند. دختر آمنه بیرقداری همان شب آزاد شد اما او و پسرش ایمان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شدند و تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتند. این مادر و پسر پس از مدتی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدند، اما به مدت ۷۰ روز اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده را نداشتند.
در اوایل سال ۱۴۰۴، آمنه بیرقداری با وثیقه ۴ میلیارد تومانی و مدتی بعد پسرش با وثیقه مشابه و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد آزاد شدند، اما «دادستان قناد» به هر دو هشدار داده بود اگر از فریمان نروند، وثیقه آنها لغو میشود.
در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، دادستان قناد پس از اینکه متوجه شد آمنه بیرقداری از فریمان خارج نشده است، او را بازداشت کرد. همسرش علی انبایی فریمانی پس از بازداشت آمنه دچار سکته مغزی شد و از آن زمان در کما به سر میبرد و در بیمارستان قائم مشهد بستری است.
پس از به کما رفتن علی انبایی فریمانی، به آمنه بیرقداری تنها ۳ روز مرخصی از زندان داده شد و این زندانی پس از بازگشت به زندان به دلیل فشارهای عصبی در وضعیت وخیمی به سر میبرد.
همچنین بیماری سرطان استخوان ایمان انبایی، پسر آمنه که با قید وثیقه آزاد است، پس از تجربه شکنجه و تداوم فشارهای امنیتی تشدید شده است و همه اینها در حالی است که این خانواده بدون حکم رسمی و صرفا با فشار دادستان قناد، تحت نظارت امنیتی و در حصر خانگی هستند.
اندرو جولیانی، رییس کارگروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، دیدار احتمالی تیمهای فوتبال ایران و آمریکا در مرحله حذفی را رویدادی فوقالعاده و کمنظیر خواند و در عین حال تاکید کرد که به برخی از مقامها و مسئولان تیم ملی ایران در تصمیمی آگاهانه ویزا داده نشده است.
اگر تیمهای آمریکا و ایران هر دو در گروههای خود در رده دوم قرار بگیرند، در مرحله حذفی روز سوم ژوئیه، یعنی یک روز پیش از روز استقلال آمریکا، در شهر دالاس به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
حضور کشوری که با کشور میزبان در وضعیت جنگی قرار دارد، اتفاقی بیسابقه در نزدیک به صد سال تاریخ جام جهانی محسوب میشود.
جولیانی دوشنبه ۱۸ خرداد در گفتوگو با شبکه آیتیوی نیوز (ITV News)، گفت تمامی بازیکنان تیم ملی ایران برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردهاند.
او گفت: «بازیکنان یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا خواهند شد و ما میخواهیم مطمئن شویم که تیم در امنیت کامل قرار دارد و فرصت بازی کردن را خواهد داشت.»
جولیانی افزود: «برخی از مقامها و مسئولان ایرانی ویزا دریافت نکردند و این تصمیمی کاملا آگاهانه و مشخص بود.»
فدراسیون فوتبال ایران، آمریکا را به نقض مقررات فیفا متهم کرده است.
تیم ملی ایران آخر هفته گذشته پس از آنکه توانست فیفا را متقاعد کند تا محل اردوی خود را از توسان ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کند، وارد این کشور شد..
ایران نخستین بازی خود در مرحله گروهی را روز ۱۵ ژوئن در لسآنجلس مقابل نیوزیلند برگزار خواهد کرد.
جولیانی گفت: «ما میخواهیم این تیم بتواند در مسابقات شرکت کند.»
او افزود:«همچنین میخواهیم ایرانیان مقیم آمریکا نیز بتوانند از حضور تیم ملی خود لذت ببرند و چه کسی میداند که در مراحل بعدی مسابقات چه دیدارهایی ممکن است رقم بخورد.»
جولیانی در پاسخ به این پرسش که آیا شکست احتمالی آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا میتواند بر حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی تاثیر بگذارد، گفت: «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که وضعیت بسیار پویا و در حال تغییر است.»
حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفریآثار، چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیر تهران، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. همزمان، دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، سه وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرد.
بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه و در ادامه روند برخورد با دانشجویان، دانشگاههای ایران رسیدگی به پروندههای انضباطی پیشین و تشکیل پروندههای تازه را از سر گرفتهاند.
به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند. همچنین دسترسی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به سامانههای آموزشی قطع شده، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیهاند.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی وجود ندارد و همه دانشجویان محرومشده از تحصیل به دانشگاه بازگشتهاند.
فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر دانشجویان از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و از آن زمان گزارشهای متعددی درباره اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتشر شده است.
محکومیت وکلای پروندههای سیاسی و حقوق زنان در شیراز
در پروندهای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سالاری، طراوتروی و احمدیان، وکلای فعال در زمینه پروندههای سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین برای هر یک از آنان دو سال ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه در نظر گرفته است.
این سه وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم شدهاند. با این حال، دادگاه اتهام «همکاری با دولت متخاصم» را وارد ندانسته و آنان را از این اتهام تبرئه کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با سایت امتداد گفت این پرونده در سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و موضوع آن به فعالیتهای حقوقی و مدنی این وکلا بازمیگردد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای این سه وکیل دادگستری، ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.
به گفته او، شرکت در نشستها و سمینارهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان، پیگیری اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی از طریق گفتوگو با نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مشارکت در برنامههای مرتبط با کارزار «۱۶ روز نارنجی مبارزه با خشونت علیه زنان»، توزیع پیکسلهای «نه به خشونت علیه زنان» و «نه به ازدواج کودکان» و همچنین اظهارنظر درباره وضعیت موکلان و موارد نقض حقوق آنان از جمله مواردی بوده که در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
نیلی با رد اتهامهای مطرحشده اعلام کرد این سه وکیل اقدام غیرقانونی انجام ندادهاند و در مهلت قانونی به حکم صادرشده اعتراض خواهند کرد.
صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و محکومیت وکلای فعال در پروندههای سیاسی و حقوق زنان، ادامه روندی است که در آن جمهوری اسلامی دانشگاه و نهاد وکالت را بهعنوان دو عرصه مستقل دفاع از حقوق شهروندان زیر فشار قرار داده است.
این برخوردها در سالهای اخیر با اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان و نیز بازداشت، محکومیت یا محرومیت وکلا از فعالیت حرفهای ادامه یافته است.