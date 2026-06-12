پولیتیکو به نقل از دو مقام دولت آمریکا و یک دیپلمات آگاه گزارش داد اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ در تروت سوشال از حمله قریب‌الوقوع آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد، امیر قطر، رییس امارات متحده عربی و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با او تماس گرفته و اطمینان دادند که یک توافق اولیه برای آغاز مذاکرات گسترده‌تر در دسترس است.

به گفته یک مقام آمریکایی، روابط این کشورها با تهران و مجتبی خامنه‌ای و اطمینان آنها نسبت به نزدیک بودن توافق، از عوامل عقب‌نشینی ترامپ از برنامه حمله بود.

پولیتیکو همچنین به نقل از یک مقام اسرائیلی و افراد آگاه از مذاکرات گزارش داد آنچه در حال حاضر روی میز قرار دارد، توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره آمریکا علیه این آبراه راهبردی است.

این رسانه افزود آمریکا و جمهوری اسلامی همزمان درباره دسترسی تهران به منابع مالی محدودشده در قطر و سایر کشورها نیز گفت‌وگو کرده‌اند؛ منابعی که ارزش آنها بیش از ۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.