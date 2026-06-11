به‌گفته شاهدان، بهنام روز ۱۴ دی‌ماه با خودرو شخصی در خیابان‌های ممسنی به کمک مجروحان و شهروندانی رفت که هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفته بودند. خودرو او هنگام نجات چند تن از معترضان هدف گلوله و گاز اشک‌آور قرار گرفت و به‌شدت تخریب شد. بهنام با وجود مجروح شدن و شناسایی از سوی نیروهای امنیتی، چهار روز بعد بار دیگر به اعتراض‌ها پیوست و با شلیک مستقیم از چشم و سر زخمی شد و جان باخت.

بهنام ایزدی، ۳۵ ساله و از خانواده‌های شناخته‌شده نورآباد ممسنی بود. او مجرد بود و در کنار پدر و مادر سالخورده‌اش زندگی و از آنها مراقبت می‌کرد. نزدیکانش او را انسانی طبیعت‌دوست توصیف کرده‌اند.

پیکانی که به خودرو نجات مجروحان تبدیل شد

بر اساس روایت شاهدان عینی، هم‌زمان با گسترش اعتراضات در نورآباد ممسنی در شامگاه ۱۴ دی، بهنام ایزدی با خودرو پیکان خود در نقاط مختلف شهر حضور داشت و مجروحان را از محل درگیری‌ها خارج می‌کرد.

در یکی از ویدیوهایی که از اعتراضات آن شب منتشر شد، یک خودرو پیکان دیده می‌شود که برای نجات چند شهروندی که در محاصره نیروهای سرکوبگر قرار گرفته بودند، وارد صحنه می‌شود. در زمان انتشار این ویدیو، هویت راننده مشخص نبود، اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که راننده این خودرو بهنام ایزدی بوده است.

شاهدان گفته‌اند نیروهای حکومتی به سوی خودرو شلیک کردند و چند نارنجک گاز اشک‌آور نیز به داخل یا اطراف آن پرتاب شد. خودرو پس از اصابت گلوله و برخورد با جدول خیابان به‌شدت آسیب دید، اما بهنام توانست از محل خارج شود و نجات پیدا کند.

بازگشت به خیابان با وجود مجروحیت و خطر شناسایی

بهنام در جریان اعتراضات ۱۴ دی مجروح شد و به‌گفته نزدیکانش از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شده بود. دوستانش به‌دلیل وضعیت جسمانی و احتمال بازداشت یا کشته شدن، بارها از او خواستند در اعتراضات ۱۸ دی شرکت نکند.

یکی از دوستان نزدیک بهنام گفته است او چند ساعت پیش از رفتن به اعتراضات، در پاسخ به اصرار دوستانش بارها گفت: «جانم فدای وطن، جانم فدای ایران» و سپس آنها را ترک کرد.

بر اساس اطلاعات رسیده، زمانی که یکی از اعضای خانواده از او پرسید چه مسئولیتی در قبال تغییر وضعیت کشور دارد، پاسخ داد: «شهروندم.»

نزدیکان بهنام گفته‌اند او چند ساعت پیش از کشته شدنش تاکید کرده بود که برای خواسته‌ای شخصی به خیابان نمی‌رود و هدفش آزادی ایران است.

شلیک از پشت‌بام مقر بسیج به چشم و سر بهنام

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که بهنام ایزدی شامگاه ۱۸ دی، حدود ساعت ۲۱ تا ۲۲، در اعتراضات نورآباد ممسنی هدف شلیک مستقیم قرار گرفت.

بر اساس روایت شاهدان عینی، فرد مسلحی مستقر بر پشت‌بام مقر بسیج، از فاصله‌ای نزدیک معترضان را هدف قرار می‌داد و به‌طور مستقیم به ناحیه سر و بالاتنه شهروندان شلیک می‌کرد.

یکی از گلوله‌ها به چشم و سر بهنام اصابت کرد و از پشت سر او خارج شد. همچنین ده‌ها ساچمه در مغز و ساقه مغز او باقی ماند.

بهنام پس از این شلیک به کما رفت و پس از حدود دو تا سه روز، در اثر شدت جراحات جان باخت.

این دومین بار در فاصله چهار روز بود که نیروهای حکومتی بهنام ایزدی را هدف گلوله قرار می‌دادند.

چند شاهد عینی گفته‌اند فرد مسلح پس از شلیک، از ساختمان مقر بسیج خارج شد و در حالی که اسلحه‌ای بر دوش داشت، بر بالای سر بهنام حاضر شد.

بر اساس این روایت‌ها، هنگامی که زنان و مردان حاضر در محل از او پرسیدند چرا به بهنام شلیک کرده است، پاسخ داد: «خوب کردم. اعتراض کردند، این هم جواب اعتراضشان. باید می‌نشستند و اعتراض نمی‌کردند تا کشته نمی‌شدند.»

بر اساس اطلاعات رسیده، مردم محلی چهارراهی را که خودرو بهنام هنگام کمک به معترضان در آن هدف قرار گرفت، چهارراه بهنام ایزدی نامیده‌اند و شماری از شهروندان هنگام نشانی دادن نیز از همین نام استفاده می‌کنند.

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تحویل پیکر پس از چند روز فشار و گرفتن تعهد

خانواده بهنام پس از جان باختن او، چندین روز برای تحویل گرفتن پیکرش میان فرمانداری، استانداری و دیگر نهادهای حکومتی در رفت‌وآمد بودند.

بر اساس روایت نزدیکانش، مقام‌های حکومتی از اعضای خانواده و ضامنان معرفی‌شده تعهد گرفتند که زمان خاکسپاری را اعلام نکنند و بستگان و مردم را از برگزاری مراسم مطلع نسازند.

پیکر بهنام پس از نزدیک به یک هفته به خانواده تحویل داده شد. نیروهای حکومتی اجازه ندادند خانواده او را غسل دهند و اعلام کردند این کار از سوی خودشان انجام شده است.

مراسم خاکسپاری حدود ساعت ۶:۳۰ تا هفت صبح، در هوای تاریک و بارانی و تنها با حضور تعداد محدودی از اعضای خانواده برگزار شد. خانواده اجازه نداشتند زمان مراسم را حتی به بستگان نزدیک اطلاع دهند.

با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده بر مراسم خاکسپاری، مردم نورآباد ممسنی در مراسم چهلم بهنام ایزدی حضور گسترده‌ای داشتند.

ویدیوهای منتشرشده از این مراسم، تجمع شمار زیادی از شهروندان را نشان می‌دهد. نزدیکان بهنام گفته‌اند مردم نورآباد با حضور در مراسم چهلم جان‌باختگان، تلاش کردند مانع از فراموش شدن نام و روایت آنها شوند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر مراسم خاکسپاری را جبران کنند.