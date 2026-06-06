دست رد پوتین بر سینه زلنسکی: دلیلی برای دیدار مستقیم وجود ندارد
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفت در حال حاضر دلیلی برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی نمیبیند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رییسجمهوری اوکراین نامهای سرگشاده منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد برای توافق بر سر پایان دادن به جنگ، مذاکراتی رو در رو برگزار شود.
زلنسکی، در نامه خود که برای کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده نیز ارسال شد، نوشت اکثریت روسها از حملات موشکی و پهپادی اوکراین، تورم بالا و کمبود سوخت خسته شدهاند و آماده صلح هستند.
او در این نامه که شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، گفت که ادامه جنگ میتواند موقعیت خود پوتین را تهدید کند و تاریخ نشان داده است هر گاه روسیه خسته شده، تغییر نیز به دنبال آن آمده است.
در پاسخ، پوتین که در یک مجمع اقتصادی سالانه در روسیه سخن میگفت، در واکنش به نامه زلنسکی گفت: «به نظر نمیرسد پیشنهادی صادقانه برای گفتوگو باشد.»
پوتین ادامه داد: «این نامه حاوی برخی اظهارات نسبتا گستاخانه است. آیا هدف آن ایجاد شرایط برای یک دیدار رو در رو بوده یا راهی برای جلوگیری از برگزاری چنین دیداری؟ من فکر میکنم دومی درست باشد.»
ريیسجمهوری روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا با زلنسکی دیدار خواهد کرد یا نه، بدون نام بردن از رییسجمهوری اوکراین و تنها با اشاره به او به عنوان «نویسنده نامه»، صریح پاسخ داد: «من دلیلی برای دیدار نمیبینم. تنها دلیل آن میتواند این باشد که طرف اوکراینی پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. ما به توافق نیاز داریم، اما نه یک توافق سه یا شش ماهه، بلکه یک توافق بلندمدت.»
او ادامه داد: «بگذارید کارشناسان کار خود را انجام دهند و راهحلهایی ارائه کنند. پس از آن میتوانیم دیدار کنیم.»
پس از این اظهارات، زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود گفت پاسخ پوتین به پیشنهاد دیدار رو در رو بهوضوح نشان میدهد رهبر کرملین نمیخواهد به جنگ پایان دهد.
او گفت: «متاسفانه طرف روسی بار دیگر جنگ را انتخاب میکند. همه پاسخ را شنیدند. پاسخی ضعیف. فکر میکنم این پاسخ بسیاری از مردم جهان را ناامید کرده باشد.»
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
پاپ لئو برای حضوری یکهفتهای در اسپانیا، راهی سفری به این کشور شد. این نخستین سفر او به یک کشور عضو اتحادیه اروپا خارج از ایتالیا است. قرار است در این سفر او برج جدیدی را در کلیسای ساگرادا فامیلیا در بارسلون افتتاح و با مهاجران دیدار کند.
انتظار میرود نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از ۱۶ تا ۲۲ خرداد با جمعیت زیادی دیدار کند.
این سفر همچنین شامل توقفهایی در مادرید، صومعه مونتسرات و جزایر قناری، مجمعالجزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا، خواهد بود.
رابرت پرووست، آمریکایی ۶۹ ساله، در اردیبهشت ۱۴۰۴، به عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکهای جهان انتخاب شد و نام «پاپ لئو چهاردهم» را برای خود برگزید.
او اصالتا اهل شیکاگو است.
لئو که با انتقاد از سیاستهای ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خشم او را برانگیخته، در آخرین مقصد سفر خود با مهاجران و سازمانهایی دیدار خواهد کرد که برای آنان کار میکنند.
ماتئو برونی، مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان، گفت وضعیت مهاجران موضوعی است که عمیقا به قلب پاپ نزدیک است: «اینها انسان هستند و داستانهایشان باید ما را تحت تاثیر قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۶ خرداد درباره این سفر نوشت: «انتظار میرود پاپ لئو جنگها و دوقطبیسازی را محکوم کند.»
برونی گفت پاپ لئو که در ماههای اخیر لحن قاطعتری در انتقاد از مسیر رهبری جهانی اتخاذ کرده است، قرار است بیش از ۲۰ سخنرانی انجام دهد و به نخستین پاپی تبدیل شود که در پارلمان اسپانیا سخنرانی میکند.
او افزود که پاپ احتمالا در جریان حضورش در اسپانیا جنگهایی را که در نقاط مختلف جهان در جریان هستند، محکوم خواهد کرد و خواستار گفتوگو برای غلبه بر افزایش دوقطبیسازی سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
۲۱ فروردین، پاپ لئو چهاردهم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت: «خداوند هیچ درگیریای را تقدیس نمیکند و از بمباندازان جانبداری نمیکند.»
او تاکید کرد هیچ آرمانی ریختن خون بیگناهان را توجیه نمیکند و مسیحیان نباید کنار جنگافروزان بایستند.
ترامپ بارها در جریان جنگ لفظی با پاپ لئو، به مواضع او درباره جنگ با جمهوری اسلامی کنایه زده است؛ از جمله ۱۸ اردیبهشت در جمع خبرنگاران، که گفت از وزیر خارجه آمریکا خواسته است در دیدار با پاپ خیلی محترمانه به او بگوید اگر میخواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است.
ترامپ گفت پاپ همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هستهای داشته باشد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی استفاده حکومت ایران از لبنان را که از سوی رییسجمهور این کشور مطرح شده است، رد کرد. جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفته است تهران، لبنان را به «مهره چانهزنی» خود تبدیل کرده است.
عباس عراقچی شنبه ۱۶ خرداد در پستی در حساب شبکه ایکس خود، در واکنش به انتقادات شدید رییسجمهوری لبنان، نوشت: «اگر لبنان مهره چانهزنی ایران بود، مدتها پیش به توافق رسیده بودیم. آقای رییسجمهور، لبنان را از دشمن واقعیاش نجات دهید.»
او گفت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ممکن است تصور شود این ایران است که یکپنجم لبنان را اشغال کرده، یکچهارم لبنانیها را آواره کرده و هر روز کشور او را بمباران میکند.»
روابط تهران و بیروت در سایه تحولات منطقه پس از حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل دچار تنش شده است.
پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان و متحد تهران، در مهرماه ۱۴۰۳، موقعیت این گروه شبه نظامی لبنانی به شدت تضعیف شد.
بهدنبال مرگ او و آسیب دیدن بخش بزرگی از نیروهای حزبالله در عملیات موسوم به پیجرها، زمزمههای خلع سلاح حزبالله آغاز شد.
دولت لبنان نزدیک به یک سال پس از مرگ نصرالله، در مرداد ۱۴۰۴ کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را در جلسه کابینه خود تصویب کرد.
این طرح را تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ در منطقه، به دولت لبنان ارائه کرد.
همزمان با تصویب این طرح در کابینه لبنان، عراقچی در بخشی از مصاحبهاش با صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد حزبالله، تاکید کرد: «این بار اول نیست که برای خلع سلاح حزبالله و اینکه سلاح مقاومت را از کار بیندازند، تلاش میکنند. علت آن روشن است، چرا که در میدان نبرد، توانمندی سلاح مقاومت برای همگان آشکار شده است.»
مقاومت حزبالله در مقابل تصمیم دولت رسمی لبنان با حمایت جمهوری اسلامی، روابط تهران و بیروت را دستخوش تنش بیشتری کرد، تا آنجا که سه روز پس از مصاحبه عراقچی، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، حزب «بلوک ملی لبنان» خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و معرفی او بهعنوان «عنصر نامطلوب» شد.
کمتر از یک هفته پس از مصوبه کابینه دولت لبنان، خبر سفر قریبالوقوع علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به بیروت مورد انتقاد رسانهها و محافل سیاسی لبنان قرار گرفت.
این سفر دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح، توصیف و از آن با عنوان «بیشرمی» و «جسارت» یاد شد.
اکنون کمتر از یک سال پس از مصوبه دولت لبنان، حزبالله همچنان در مقابل خلع سلاح مقاومت میکند. تهران نیز موضوع توقف حملات اسرائیل به حزبالله را در مذاکرات با آمریکا گنجانده است.
رسانههای دولتی کره شمالی گزارش دادند این کشور قصد دارد یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی بسازد و همزمان توسعه تسلیحات محرمانه زیرآبی را پیش ببرد. اعلامی که تنها چند روز پیش از سفر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به پیونگیانگ صورت گرفته است.
روزنامه رودونگ سینمون، ارگان حزب حاکم کره شمالی، شنبه ۱۶ خرداد در گزارشی درباره یک آزمایش دریایی که پیش از این با نظارت کیم جونگ اون انجام شد، نوشت رهبر کره شمالی دستور داده ناوشکن «کانگ کون» و یک ناو جنگی پنج هزار تنی دیگر به نام «چوئه هیون»، هرچه سریعتر به نیروی دریایی این کشور ملحق شوند.
این روزنامه جزییات بیشتری درباره برنامه ساخت ناوشکن ۱۰ هزار تنی یا تسلیحات زیرآبی مورد اشاره، منتشر نکرد.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان ادعاهای مطرحشده در گزارش اخیر سیانان درباره استفاده اسرائیل از خاک این کشور برای انجام عملیات نظامی و اطلاعاتی علیه حکومت ایران را «کاملاً بیاساس» خواند و خواستار تکذیب این گزارش از سوی شبکه سیانان شد.
آیکهان حاجیزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، جمعه ۱۵ خرداد در بیانیهای اعلام کرد ادعاهای مطرحشده در مقاله منتشرشده در وبسایت سیانان مبنی بر استفاده از خاک آذربایجان برای عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه [حکومت] ایران و همچنین استقرار نیروهای اسرائیلی در این کشور «کاملاً بیاساس» است.
او تاکید کرد که «این ادعاها پیش از این نیز بارها از سوی باکو تکذیب شده» و موضع رسمی جمهوری آذربایجان پیش از انتشار گزارش، در پاسخ به پرسش سیانان به این شبکه اعلام شده بود.
حاجیزاده در بیانیه خود نوشت: «جمهوری آذربایجان هرگز اجازه نداده و هرگز اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور برای عملیات نظامی، فعالیتهای اطلاعاتی یا هرگونه اقدام خصمانه علیه کشور دیگری استفاده شود.»
سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان همچنین انتشار گزارش بر پایه منابع ناشناس و بدون ارائه مدارک معتبر را «مغایر با اصول بیطرفی، عینیت و اخلاق حرفهای در روزنامهنگاری» دانست و از سیانان خواست این گزارش را تکذیب کند.
گزارش سیانان چه میگفت؟ واکنش باکو در پی انتشار گزارشی از سوی سیانان صورت گرفت که در آن به نقل از چهار منبع آگاه گفته شده بود اسرائیل در جریان جنگ ایران، بهطور محرمانه شماری از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی از چندین نقطه در جنوب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزهای شمالی ایران فعالیت میکردند و نزدیکترین پایگاه مورد استفاده آنان حدود ۹۷ کیلومتر با شهر تبریز فاصله داشته است.
سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد یگانهای ویژه کماندویی اسرائیل در این مناطق مستقر بوده و ماموریتهای اطلاعاتی و عملیات پهپادی را اجرا میکردند. به گفته این منابع، این استقرار به اسرائیل امکان میداد شمال ایران را در طول جنگ زیر نظر داشته باشد.
این شبکه همچنین گزارش داد حضور نیروهای اسرائیلی در آذربایجان بخشی از یک شبکه گستردهتر از پایگاههای مخفی اسرائیل در خاورمیانه بوده که در کشورهای دیگری از جمله عراق، امارات متحده عربی و سومالیلند نیز فعالیت داشتهاند.
بر اساس این گزارش، برخی از این پایگاهها ابتدا برای عملیات پشتیبانی، امداد و نجات طراحی شده بودند، اما به مرور به مراکزی برای فعالیتهای نظامی و اطلاعاتی تبدیل شدند.
سیانان همچنین گزارش داده بود که اسرائیل از سالها پیش جمهوری آذربایجان را یکی از شرکای راهبردی خود در مقابله با جمهوری اسلامی میداند و حتی همزمان با اعتراضات سراسری دیماه در ایران، پروژهای محرمانه برای ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی در امتداد مرز ایران و آذربایجان طراحی کرده بود.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده بود که استقرار نیروها در جمهوری آذربایجان میتوانست در صورت بروز حادثه برای خلبانان اسرائیلی در جریان عملیات نظامی علیه [حکومت] ایران، امکان اجرای عملیات جستوجو و نجات را نیز فراهم کند.
سابقه تنش میان تهران و باکو گزارش سیانان همچنین یادآوری کرده بود که در جریان جنگ اخیر میان [حکومت] ایران و اسرائیل، جمهوری آذربایجان نیز تحت تاثیر درگیریها قرار گرفت.
در حالی که سیانان به نقل از منابع آگاه بر وجود همکاریهای اطلاعاتی و عملیاتی میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان تاکید کرده است، دولت آذربایجان این ادعاها را بخشی از یک کارزار «اطلاعات نادرست» توصیف کرده و بار دیگر تاکید کرده است که اجازه استفاده از خاک خود علیه کشورهای دیگر را نمیدهد.
این مناقشه رسانهای در شرایطی شکل گرفته که پس از پایان جنگ ۴۰ روزه [حکومت] ایران و اسرائیل و برقراری آتشبس، همچنان پرسشهای متعددی درباره ابعاد همکاریهای منطقهای، مسیرهای عملیاتی و شبکههای اطلاعاتی مورد استفاده در جریان این درگیری مطرح است.
دادگاهی در لاهه یک زن ۴۹ ساله هلندی را به اتهام مشارکت در جذب کودکسرباز برای داعش، همکاری با یک «سازمان تروریستی» و به خطر انداختن فرزندانش، مجرم شناخت. او در سال ۲۰۱۴ فرزندانش را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده بود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ خرداد گزارش داد دادگاه منطقهای لاهه این زن را که تنها با نام «آیادا ک.» معرفی شده است، در روز جمعه به هفت سال زندان محکوم کرد.
بر اساس بیانیه دادگاه، او به «ارتکاب جنایت جنگی از طریق کمک و مشارکت در جذب یک کودکسرباز» محکوم شده است، چرا که اجازه داده بود پسر خردسالش به نیروهای داعش بپیوندد و سلاح به دست بگیرد.
دادگاه همچنین او را به اتهام «همکاری و مشارکت در فعالیتهای یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش» مجرم شناخت.
دولت استرالیا ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد ۱۳ نفر از اعضای خانوادههای استرالیایی مرتبط با گروه داعش که در اردوگاههای سوریه حضور دارند، قصد بازگشت به این کشور را دارند، اما کانبرا تاکید کرد برای بازگشت آنها هیچ کمکی ارائه نخواهد کرد.
تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، گفت دولت با «محدودیتهای بسیار جدی» برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان استرالیایی به کشور روبهروست.
به گفته برک، این گروه شامل چهار زن و ۹ کودک است.
او گفت هر فردی که در بازگشت به کشور مظنون به فعالیت مجرمانه باشد، «بدون هیچ استثنایی با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد»؛ هرچند درباره اتهامهای احتمالی، توضیح بیشتری نداد.
چهارم دیماه ۱۴۰۴، دادستانی کل استانبول اعلام کرد نیروهای امنیتی ترکیه ۱۱۵ نفر از مظنونان وابسته به داعش را که قصد داشتند در جریان جشنهای کریسمس و سال نوی میلادی در این کشور دست به حمله بزنند، بازداشت کردهاند.
بر اساس این اطلاعیه، پلیس استانبول اطلاعاتی به دست آورده بود که نشان میداد اعضای داعش قصد دارند بهطور ویژه حملاتی را علیه غیرمسلمانان در ترکیه انجام دهند.