زلنسکی از حمله روسیه به تاسیسات ذخیره سوخت هستهای در نزدیکی چرنوبیل خبر داد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد ارتش روسیه با پهپاد شاهد، تاسیسات ذخیرهسازی سوخت هستهای مصرفشده را در نزدیکی نیروگاه چرنوبیل هدف قرار داده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد ارتش روسیه با پهپاد شاهد، تاسیسات ذخیرهسازی سوخت هستهای مصرفشده را در نزدیکی نیروگاه چرنوبیل هدف قرار داده است.
زلنسکی یکشنبه ۱۷ خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام مسکو را «بسیار رذیلانه» خواند و در عین حال گفت حمله به این تاسیسات «بسیار حیاتی»، منجر به افزایش سطح تشعشعات رادیواکتیو نشده است.
در ادامه این پیام آمده است: «روسیه این تاسیسات زیرساختی هستهای را عمدا هدف قرار داد. گستاخی روسیه بدون تردید افزایش یافته و مدتهاست از هر حد و مرزی فراتر رفته است.»
خبرگزاری رویترز در همین رابطه نوشت آتشسوزی ناشی از این حادثه مهار شده و تاکنون گزارشی از تلفات یا مصدومان احتمالی منتشر نشده است.
این نخستین بار نیست که منطقه چرنوبیل در جریان جنگ اوکراین هدف قرار میگیرد. در فوریه ۲۰۲۵ نیز یک پهپاد شاهد به سازه محافظ نصبشده بر روی راکتور چرنوبیل اصابت کرد و به آن خسارت وارد آورد. با این حال، روسیه مسئولیت این حمله را نپذیرفت.
جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از متحدان اصلی مسکو، با ارسال پهپادهای شاهد و تجهیزات موشکی، از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین حمایت کرده است.
پس از انفجار و ذوب شدن هسته در راکتور شماره چهار نیروگاه شوروی در چرنوبیل در سال ۱۹۸۶، میلیونها نفر در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفتند، صدها هزار نفر بهناچار محل زندگی خود را ترک کردند و بخش وسیعی از زمینهای منطقه آلوده شد.
در سالهای بعد، هزاران نفر بر اثر بیماریهای ناشی از تشعشعات، مانند سرطان، جان خود را از دست دادهاند، هرچند بر سر شمار دقیق قربانیان و پیامدهای بلندمدت این فاجعه همچنان اختلاف نظر جدی وجود دارد.
واکنش آژانس بینالمللی انرژی اتمی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۷ خرداد در بیانیهای که در حساب رسمی این نهاد در ایکس منتشر شد، حمله به تاسیسات ذخیرهسازی سوخت هستهای مصرفشده در منطقه ممنوعه چرنوبیل را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد.
گروسی گفت این حادثه در تاسیساتی رخ داد که «حجم زیادی از مواد هستهای» در آن نگهداری میشود و محل ذخیره این مواد تنها چند متر با ساختمان هدفقرارگرفته فاصله دارد.
او تاکید کرد حمله به تاسیسات هستهای «کاملا غیرقابل قبول» است و با اصول کلیدی ایمنی هستهای مغایرت دارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی کییف اعلام کرد ساختمان دریافت سوخت هستهای در این حمله آسیب قابل توجهی دیده و موج انفجار به ساختمانهای مجاور نیز خسارت وارد کرده است.
این نهاد افزود تیم کارشناسان آژانس در سایت چرنوبیل بهزودی از محل بازدید خواهد کرد تا ابعاد خسارت و پیامدهای این حمله را ارزیابی کند.
شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین خبر داد در زمان وقوع حمله، هیچ سوخت هستهای مصرفشدهای در این ساختمان وجود نداشت.
کییف و مسکو همچنین یکدیگر را به حمله به نیروگاه هستهای زاپوریژژیا در جنوب شرقی اوکراین متهم کردهاند؛ نیروگاهی که در اشغال روسیه قرار دارد و بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا به شمار میرود.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.