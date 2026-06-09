افزایش بیسابقه جنگها در جهان؛ ۲۰۲۵ مرگبارترین سال از زمان نسلکُشی رواندا شد
یک پژوهش تازه نشان میدهد شمار درگیریها میان دولتها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح از زمان پایان جنگ جهانی دوم رسید و شمار سالانه کشتهشدگان درگیریها نیز در این سال، بالاترین رقم ثبتشده از زمان نسلکشی رواندا بود.
بر اساس پژوهش تازه محققان دپارتمان «صلح و تعارض» دانشگاه اوپسالا در سوئد که سهشنبه ۱۹ خرداد در نشریه «مطالعات صلح» دانشگاه آکسفورد منتشر شد، در سال ۲۰۲۵، ۶۵ درگیری فعال در جهان ثبت شد. از این میان، هشت درگیری در دسته «درگیریهای مستقیم میان دولتها» قرار گرفتهاند؛ رقمی که نسبت به سال پیش دو برابر شده و بالاترین شمار این نوع درگیریها از زمانی است که برنامه «دادههای منازعات» در دانشگاه اوپسالا در سال ۱۹۴۶ آغاز شد.
هشت درگیری مستقیم میان دولتها، جنگهای روسیه و اوکراین، جنگ ۱۲روزه، درگیریها میان هند و پاکستان، تایلند و کامبوج، درگیریهای اسرائیل در سوریه و یمن، درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان و تنشها در دریای سرخ و خلیج عدن میان آمریکا و بریتانیا در یک سو و حوثیهای یمن از سوی دیگر را شامل میشود.
باقی درگیریها به نوشته این مقاله، درگیریهای داخلی و نبرد میان نیروهای دولتی در کشورها با گروههای شورشی و مخالفان مسلح بود.
شانس دیویس، تحلیلگر ارشد برنامه دادههای منازعات به رادیوی عمومی آمریکا گفت: «اکنون شاهد افزایش آشکار درگیریها میان دولتها هستیم. برای مدت طولانی، جنگهای میاندولتی بهنسبت نادر بودند، اما تحولات سالهای اخیر از افزایش تنشهای بینالمللی و تغییر در نظم امنیتی جهانی حکایت دارد.»
بیشترین شمار کشتهشدگان از نسلکُشی رواندا در سال ۱۹۹۴
دادههای این پژوهش نشان میدهد شمار کشتهشدگان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۹۹۴ رسید و حدود ۲۴۴ هزار و ۶۰۰ نفر در درگیریها کشته شدند. این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱۸۷ هزار نفر بود.
ترزه پترسون، تحلیلگر ارشد و مدیر پروژه در برنامه دادههای منازعات اوپسالا، به رادیوی عمومی آمریکا گفت: «موضوع فقط افزایش شمار درگیریها نیست، بلکه سطح بسیار بالای خشونت مرگبار نیز مطرح است. شاهد افزایش چشمگیر خشونت علیه غیرنظامیان هستیم، بهخصوص در سودان.»
در این پژوهش، درگیریها در چند دسته اصلی طبقهبندی شدهاند. نخست، «خشونت مبتنی بر دولت» که جنگهای داخلی و همچنین جنگهای میان کشورها را در بر میگیرد؛ در این نوع درگیریها، دستکم یکی از طرفها دولت است. جنگهای اوکراین، سودان و غزه در این دسته قرار گرفتهاند.
دسته دوم، «خشونت غیردولتی» است که به درگیری میان دو گروه غیردولتی اشاره دارد؛ از جمله درگیریهای فرقهای در پاکستان یا خشونتهای مرتبط با کارتلها در مکزیک.
دسته سوم، «خشونت یکطرفه» است؛ خشونتی که در آن غیرنظامیان هدف قرار میگیرند، مانند سرکوب اعتراضات در تانزانیا از سوی دولت در سال گذشته یا حملات گروههای شورشی به غیرنظامیان در جمهوری دموکراتیک کنگو.
بر اساس این پژوهش، از میان ۶۵ درگیری ثبتشده در سال ۲۰۲۵، ۱۳ مورد به سطح «جنگ» رسیدند؛ تعریفی که به درگیریهایی با بیش از هزار کشته در میدان نبرد طی یک سال اطلاق میشود.
جنگ روسیه و اوکراین مرگبارترین جنگ سال ۲۰۲۵
جنگ روسیه و اوکراین مرگبارترین درگیری میاندولتی بود و ۶۲ درصد از کل کشتهشدگان مرتبط با نبرد را به خود اختصاص داد.
در سال ۲۰۲۵، ۷۷ هزار و ۷۰۰ نفر در روسیه و ۱۴ هزار نفر در اوکراین کشته شدند. با توجه به اینکه طرفهای درگیر بهطور منظم آمار کشتهها را منتشر نمیکنند، پژوهشگران اوپسالا برای رسیدن به این آمار از منابع علنی گوناگون، از جمله شبکههای اجتماعی، استفاده کردهاند.
آنها نتیجه گرفتهاند که در بازه زمانی مورد مطالعه شمار کشتههای روسیه در میدان نبرد افزایش یافته و تلفات اوکراین بهنسبت ثابت مانده است.
جنگ اسرائیل و حماس با ۱۴ هزار و ۴۰۰ کشته در سال ۲۰۲۵ دومین درگیری مرگبار ثبت شده در این پژوهش است. به نوشته محققان این رقم به دلیل آتشبس در ماههای پایانی سال نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش داشت.
درگیریها در سودان با ۱۲ هزار و ۲۰۰ کشته سومین درگیری مرگبار دولتی شناخته شد. پژوهشگران تاکید کردهاند که این رقم فقط جنگ میان نیروهای دولتی و نیروهای شبهنظامی پشتیبانی سریع را در بر میگیرد.
سودان از نظر خشونت علیه غیرنظامیان در صدر فهرست این پژوهش قرار دارد. در بخشی از گزارش آمده است: «تنها پس از تصرف شهر الفاشر سودان در سال گذشته، دهها هزار غیرنظامی سودانی در کشتارهای جمعی به دست نیروهای پشتیبانی سریع کشته شدند.»
درگیریهای شدید در دارفور که از سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود، در سال ۲۰۱۷ پایان یافت. با این حال خشونتهای پراکنده قومی از آن زمان تا کنون ادامه داشت و در سال گذشته به درگیریهایی خونبار و شدید تبدیل شد
دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که تجدید خشونتها در این منطقه به حدی است که میتوان گفت یک نسلکُشی مجدد در حال وقوع است.
دلیل افزایش جنگها
یکی از دلایلی که پژوهشگران برای افزایش درگیریها در جهان طی دهه گذشته مطرح کردهاند، تغییر در نظم بینالمللی است؛ نظمی که از زمان جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا شکل گرفته بود.
در این پژوهش آمده است: «با استناد به راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا، این کشور اکنون علیه نظمی که خود آن را شکل داده بود، عمل میکند. شمار بسیار بالای درگیریها و جنگهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵، بهویژه رکوردشکنی شمار درگیریهای میاندولتی، به استدلال شمار فزایندهای از صاحبنظران اعتبار میبخشد که معتقدند جهان با پایان «صلح آمریکایی» و نظم جهانی لیبرال روبهروست.»
با این حال در این گزارش تاکید شده است که دادههای مورد بررسی به پژوهشگران اجازه نمیدهد میان تغییرات مشخص در سیاست آمریکا و افزایش شمار درگیریهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ که با نخستین سال دولت دوم دونالد ترامپ همزمان است، رابطه علتومعلولی مستقیم برقرار کند.
پژوهشگران همچنین هشدار دادهاند که علت درگیریها و جنگها هرچه باشد، به نظر نمیرسد سال ۲۰۲۶ از سال گذشته آرامتر باشد.
منابع امنیتی به العربیه گفتند حزبالله لبنان در پی افزایش تلفات و از دست دادن شمار زیادی از نیروها و فرماندهان باتجربه خود، از افراد زیر ۱۸ سال و نیروهای جوانتر در جبهههای جنوب لبنان استفاده میکند و برای جبران کمبود نیرو، به متحدان خود نیز متکی شده است.
با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز حملات دوباره اسرائیل به جنوب لبنان، تلفات انسانی و خسارتهای اقتصادی ناشی از این جنگ همچنان رو به افزایش است؛ آن هم در شرایطی که پس از آغاز مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، آتشبس اعلام شده بود.
بر اساس گزارش سهشنبه ۱۹ خرداد العربیه، شمار کشتهشدگان درگیریهای اسرائیل و حزبالله لبنان از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون به سه هزار و ۶۳۷ نفر و شمار زخمیها به ۱۱ هزار و ۱۸۸ نفر رسیده است.
از سوی دیگر، با وجود تلاش آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنشها، اسرائیل حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور را اقدامی برای تغییر معادلات بازدارندگی در جبهه شمالی تلقی کرد و به آن پاسخ داد، زیرا از نگاه اسرائیل، بیپاسخ ماندن حمله تهران میتوانست آزادی عمل این کشور را در مقابله با حزبالله، محدود کند.
منابع امنیتی همچنین از حضور برخی گروههای همپیمان حزبالله در نبردهای جنوب لبنان خبر دادند.
به گفته آنها، نیروهایی از حماس و متحدان سوری، در کنار نیروهای حزبالله در برخی جبههها حضور داشتهاند. موضوعی که به گفته این منابع، نشاندهنده تلاش برای جبران کمبود نیروهای باتجربه در صفوف حزبالله است.
علی الامین، سردبیر وبسایت «جنوبیه»، نیز به العربیه گفت حزبالله بهدلیل از دست دادن بخش بزرگی از نیروهای حرفهای خود، بیش از گذشته به نیروهای نسل جوان وابسته شده است.
او افزود حزبالله در جنگ اخیر حدود سه هزار و ۵۰۰ نیروی خود را از دست داده، بدون آن که این آمار بهطور رسمی در اطلاعیههای ترحیم این گروه اعلام شده باشد.
الامین همچنین گفت بخش عمده نیروهای حزبالله نه در نبردهای مستقیم، بلکه در نتیجه فروریختن ساختمانها و محلهای استقرارشان پس از حملات اسرائیل، کشته شدهاند.
به گفته او، تنها شمار محدودی از نیروهای این گروه در درگیریهای مستقیم، بهویژه در نبردهای شهرهای الخیام و بنت جبیل، جان خود را از دست دادهاند.
در حالی که مذاکرات مستقیم دیپلماتیک در واشینگتن برای تثبیت آتشبس ادامه دارد، حملات هوایی و توپخانهای اسرائیل به مناطق مختلف استانهای صور، نبطیه، صیدا و الزهرانی همچنان ادامه یافته و عملیات تخریب خانهها نیز متوقف نشده است.
العربیه در پایان گزارش خود نوشت برآورد میشود خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ در لبنان از سال ۲۰۲۴ تاکنون به بیش از ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار رسیده باشد.
جا یان چونگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور، معتقد است عدم پرداختن به این موضوعات نشان میدهد پکن ترجیح داده این سفر در چارچوب تقویت روابط دوجانبه و پیوندهای سنتی میان چین و کره شمالی به تصویر کشیده شود.
به گزارش رویترز، تحلیلگران معتقدند با وجود تاکید متقابل پکن و پیونگیانگ بر روابط دوستانه، روایتهای رسمی دو کشور از دیدار رهبرانشان را میتوان نشاندهنده «تفاوت در اولویتها» دانست.
شینهوا در گزارش خود بر موضوعاتی همچون تبادلات سطح بالا، همکاریهای تجاری و کشاورزی و همچنین احیای مسیرهای حملونقل میان دو کشور تمرکز کرد.
در مقابل، خبرگزاری رسمی کره شمالی این دیدار را بیش از هر چیز در قالب «پیمانی میان دو شریک برابر» به تصویر کشید.
لیم اول-چول، استاد دانشگاه کیونگنام کره جنوبی، گفت روایت رسمی پیونگیانگ از دیدار کیم و شی بر «کرامت» حکومت کره شمالی و «روابط ویژه» میان دو کشور تاکید دارد، در حالی که پکن بیشتر بر روابط عملی میان دولتها و ابتکارهای خود برای نظم بینالمللی متمرکز است.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره، نیز گفت: «کره شمالی عناصری را که میتوانست این کشور را بهعنوان طرفی تابع، وابسته یا بهرهمند نشان دهد، حذف کرد و آن را بهصورت رابطهای میان دو شریک برابر بازنویسی کرد.»
او افزود: «پیونگیانگ نشانههای همبستگی، مانند پیامهای ضدآمریکایی و مواضع مرتبط با تایوان را برجسته کرد.»
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد دو خلبان یک بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش ایالات متحده پس از سقوط این بالگرد در نزدیکی سواحل عمان، با موفقیت نجات پیدا کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، صبح سهشنبه ۱۹ خرداد درباره این ماجرا اعلام کرد حال خلبانان بالگرد سقوطکرده «خوب است».
بر اساس بیانیه سنتکام، این حادثه ساعت ۷:۳۳ عصر دوشنبه به وقت شرق آمریکا رخ داد؛ زمانی که بالگرد در حال گشتزنی بر فراز آبهای منطقه بود.
سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی ظرف حدود دو ساعت موفق به نجات دو نظامی حاضر در بالگرد شدند و وضعیت سلامت هر دو نفر، پایدار است.
علت این حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.
عملیات جستوجو و نجات با هدایت فرماندهی نیروهای دریایی آمریکا در منطقه مرکزی و لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا انجام شده و یگانهایی از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا، از جمله ناوگان پنجم آمریکا و گروه عملیاتی ۵۹ نیز در آن مشارکت داشتند.
روزنامه نیویورکتایمز پیش از این به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش ایالات متحده دوشنبه ۱۸ خرداد در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد، اما هر دو سرنشین آن از این حادثه جان سالم به در بردند.
نیویورکتایمز نوشت علت دقیق سقوط این بالگرد هنوز مشخص نشده و معلوم نیست که آیا این حادثه در نتیجه شلیک نیروهای جمهوری اسلامی رخ داده، ناشی از نقص فنی بوده یا عوامل دیگری در آن نقش داشتهاند.
یکی از منابع مطلع به این روزنامه گفت تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.
او بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش افشا نشود.
نیویورکتایمز افزود کاخ سفید تا لحظه انتشار گزارش این روزنامه، درباره سقوط بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز اطلاعرسانی نکرده بود.
سنتکام نیز به درخواست این رسانه برای اظهار نظر پاسخی نداده بود.
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتشبس موقت میان طرفهای درگیر متوقف شد.
با این حال، تنشها بهطور کامل فروکش نکرده و درگیریهای پراکنده در منطقه همچنان ادامه دارد. لبنان نیز همچنان صحنه رویارویی حزبالله و اسرائیل است.
شامگاه ۱۷ خرداد، جمهوری اسلامی در حمایت از حزبالله، اسرائیل را هدف قرار داد که با پاسخ متقابل اسرائیل همراه شد. درگیریهای دو طرف تا ظهر ۱۸ خرداد ادامه داشت.
واکنش ترامپ
ترامپ که پیش از بازگشت به واشینگتن در باند فرودگاه بینالمللی جان اف. کندی نیویورک با خبرنگاران گفتوگو میکرد، خبر داد در این حادثه «هیچکس آسیب ندید».
به گفته او، دولت آمریکا ۱۹ خرداد گزارشی درباره این حادثه منتشر خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان ادامه دارد.
جی دی ونس، معاون ترامپ، ۱۸ خرداد در گفتوگو با فاکسنیوز ابراز اطمینان کرد آمریکا و جمهوری اسلامی میتوانند درباره پرونده هستهای به یک توافق بلندمدت برسند.
او تاکید کرد چنین توافقی در راستای منافع آمریکا خواهد بود و واشینگتن صرفنظر از مواضع اسرائیل، روند مذاکرات را ادامه خواهد داد.
سنتکام در عملیاتهای خود در منطقه، از بالگردهای آپاچی، پهپادهای مسلح امکیو-۹ ریپر و جنگندههای اف/ای-۱۸ و اف-۳۵ برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز استفاده کرده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، تردد کشتیها در این آبراه راهبردی را مختل کرده است. اقدامی که به افزایش بهای جهانی انرژی انجامیده و به نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه دامن زده است.
به گزارش نیویورکتایمز، نیروهای جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۳۰ فروند پهپاد امکیو-۹ ریپر را سرنگون کردهاند. همچنین در این درگیریها، چند جنگنده آمریکایی در اثر آتش دشمن یا آتش خودی ساقط شدهاند.
با این حال، حادثه اخیر نخستین مورد از سقوط یک فروند آپاچی ارتش آمریکا از زمان آغاز این مناقشه به شمار میرود.
بالگردهای آپاچی ایاچ-۶۴ مجهز به موشکهای هلفایر، از جمله قدرتمندترین هواگردهای نظامی حاضر در منطقه به شمار میروند.
این بالگردها در تنگه هرمز مشغول گشتزنی هستند. از جمله ماموریتهای آنها میتوان به مقابله با حملات احتمالی قایقهای کوچک و رهگیری و انهدام پهپادها اشاره کرد.
ارتش ایالات متحده با هدف تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی، محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تاکنون ۱۳۴ کشتی را در چارچوب این عملیات، وادار به تغییر مسیر کردهاند.
ارتش ایالات متحده همچنین هفت شناور دیگر که هشدارها برای تغییر مسیر را نادیده گرفته بودند، از کار انداخته است.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد یک جنگنده آمریکایی، یک نفتکش با پرچم پالائو را که به سوی ایران در حرکت بود، در آبهای بینالمللی دریای عمان هدف قرار داده است.
سنتکام دوشنبه ۱۸ خرداد در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این نفتکش با نام «ام/تی ماریوکس» پس از آن هدف قرار گرفت که خدمه آن هنگام عبور از آبهای بینالمللی، از دستورهای نیروهای آمریکایی تبعیت نکردند.
بر اساس این بیانیه، جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت با استفاده از مهمات هدایتشونده دقیق، بخشهای مهندسی و سامانه هدایت نفتکش ماریوکس را هدف قرار داد.
در بیانیه سنتکام آمده است این نفتکش هنگام هدف قرار گرفتن فاقد محموله بود و پس از حمله، دیگر به سوی ایران حرکت نمیکند.
سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بندرهای ایران در ۲۴ فروردین، ۱۳۴ کشتی را تغییر مسیر داده، هفت کشتی را بهدلیل تبعیت نکردن از دستورهای آمریکا از کار انداخته و به ۴۲ کشتی مرتبط با کمکهای بشردوستانه اجازه عبور داده است.
وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد نفتکش ماریوکس ۲۴ خدمه هندی داشت. این وزارتخانه افزود آتشسوزی در کشتی گزارش شده، اما تمامی خدمه در سلامت هستند.
اوپش کومار شارما، از مقامهای وزارت بنادر و کشتیرانی هند، گفت این وزارتخانه با وزارت خارجه، نیروی دریایی هند و وزارت دفاع برای اطمینان از امنیت خدمه در تماس هستند.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نفتکش ماریوکس پیشتر نیز از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) تحریم شده بود.
این منبع همچنین گفت کشتی پس از هشدارهای مکرر نیروی دریایی آمریکا در سه نوبت مسیر خود را تغییر داده بود، اما دوشنبه بار دیگر تلاش کرد با از طریق آبهای سرزمینی عمان از محاصره عبور کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا که مسئول اجرای تحریمهای واشینگتن است، از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» علیه شبکههای مالی، پولشویی و دور زدن تحریمهای ایران، حدود هزار فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
سفارت هند در عمان نیز اعلام کرد با مقامهای عمانی درباره عملیات نجات و وضعیت دریانوردان در تماس است. به گفته این منبع، تمامی خدمه با کمک مقامهای عمانی نجات یافتهاند.
آمریکا محاصره بنادر ایران را از فروردین ۱۴۰۵ آغاز کرد. مقامهای آمریکایی گفتهاند این اقدام پس از آن انجام شد که جمهوری اسلامی تردد کشتیها از تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، را بهشدت محدود کرد.
به گفته سنتکام، این محدودیتها شامل کشتیهایی میشود که به مقصد ایران یا از مبدا ایران حرکت میکنند و کشتیهایی را که از تنگه هرمز به مقصد کشورهای دیگر عبور میکنند، در بر نمیگیرد.
حزب حاکم «پیمان مدنی» ارمنستان، به رهبری نخستوزیر نیکول پاشینیان، که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حالی حاصل شد که ناظران بینالمللی انتخابات از «مداخله و فشار آشکار روسیه» خبر دادند.
کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد حزب نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، پس از شمارش آرای همه حوزههای رایگیری در انتخابات روز یکشنبه، ۴۹.۸ درصد آرا را به دست آورد. این رقم که بر اساس نظام انتخاباتی ارمنستان برای کسب اکثریت پارلمانی کافی است.
این کمیسیون افزود حزب مخالف «ارمنستان قدرتمند» نیز ۲۳.۲۹ درصد و «ائتلاف ارمنستان» ۹.۹ درصد آرا را به دست آوردند. حزب چهارم، «ارمنستان شکوفا»، نیز نتوانست حد نصاب چهار درصدی لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند.
ناظران بینالمللی انتخابات گفتند فضای پیش از رایگیری با تلاشهای روسیه، حامی سنتی ارمنستان، برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات همراه بود.
پاشینیان و حزب پیمان مدنی در کارزار انتخاباتی خود در پی کسب پشتوانهای قوی برای مسیر ژئوپلیتیکی تازهای بودند که از جمله شامل فاصله گرفتن ارمنستان از مسکو و تعمیق همکاری با غرب میشود.
پاشینیان یکشنبه هنگام انداختن رای خود به صندوق گفت: «اتحادیه اروپا شریک اصلی ما در اجرای اصلاحات دموکراتیک است و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.»
رقیب اصلی او، سامول کاراپتیان، میلیاردر ارمنی از حزب ارمنستان قدرتمند، بود که ثروت خود را در روسیه به دست آورده است و اکنون در بازداشت خانگی به سر میبرد. او متهم به تلاش برای سرنگونی دولت است. کاراپتیان این اتهام را رد میکند و آن را دارای انگیزه سیاسی میداند.
بازرسان ارمنستان اعلام کردند که یک روز پیش از انتخابات، برای شش عضو ائتلاف «ارمنستان نیرومند» نیز حکم بازداشت صادر کردهاند و آنان را به خرید رای متهم کردهاند. این حزب خواستار گسترش روابط نزدیک تجاری با مسکو است و پاشینیان را متهم کرده که در تلاش برای ایجاد جنگ با روسیه است.
ادیتا استرلا، از هیات ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا، به رویترز گفت: «روسیه با استفاده از تهدیدهای علنی و اقدامات تجاری، فشار بیسابقهای اعمال کرد و کوشید نتایج انتخابات را بهطور چشمگیری تغییر دهد.»
او افزود: «ما بهعنوان اعضای پارلمان اروپا، این مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور مستقل را بهشدت محکوم میکنیم.»
در مقابل، روسیه غرب را به مداخله در این رایگیری متهم کرد و همساز با مخالفان نتایج این انتخابات در ارمنستان، مدعی وقوع تخلفات انتخاباتی شد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «واضح است که تقاضای گستردهای در جامعه ارمنستان برای توسعه پایدار روابط روسیه و ارمنستان وجود دارد.»
این انتخابات نخستین انتخابات پارلمانی ارمنستان از زمان جنگ سال ۲۰۲۳ بود؛ جنگی که در آن جمهوری آذربایجان قرهباغ، منطقهای جداییطلب با جمعیت ارمنیتبار، را بازپس گرفت.
پیروزی پاشینیان تلاشهای او را برای متنوعسازی متحدان و شرکای تجاری ارمنستان، دور شدن از روسیه و نزدیکتر شدن به کشورهای غربی تقویت خواهد کرد. محور اصلی این تلاش، دستیابی به توافق صلح با جمهوری آذربایجان و عادیسازی روابط با ترکیه، متحد جمهوری آذربایجان، است.
در حالی که برخی گروههای مخالف نتیجه انتخابات را زیر سوال بردند، پاشینیان از یک «پیروزی تاریخی» سخن گفت و وعده داد به ایجاد روابط با غرب و روسیه ادامه دهد.
او گفت: «مردم ارمنستان به شکوفایی و همکاری منطقهای رای دادند و امیدوارم این رای با واکنشی مثبت از سوی ترکیه و جمهوری آذربایجان روبهرو شود.»
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، پیروزی پاشینیان را به او تبریک گفت و اعلام کرد ارمنستان میتواند روی حمایت اروپا حساب کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما برای شراکت خود با ارمنستانی دموکراتیک که هرچه بیشتر به اروپا نزدیک میشود، ارزش فراوان قائلیم.»
با این حال، پاشینیان نتوانسته است اکثریت دوسوم پارلمان را که برای برگزاری همهپرسی قانون اساسی لازم است، به دست آورد؛ همهپرسیای که جمهوری آذربایجان آن را بهعنوان بخشی از توافق صلح و نیز برای بازگشایی مرز و ازسرگیری تجارت با ترکیه مطالبه کرده است.
جمهوری آذربایجان از ارمنستان میخواهد قانون اساسی خود را اصلاح کند تا آنچه باکو «ادعای ضمنی» بر ناگورنو-قرهباغ میخواند، از آن حذف شود.
هنوز روشن نیست که اگر ارمنستان نتواند همهپرسی اصلاح قانون اساسی را برگزار کند، آیا جمهوری آذربایجان همچنان به پیش بردن روند صلح متمایل خواهد بود یا نه.
ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند رایگیری در بیشتر مناطق بهآرامی برگزار شد، اما پیگرد قضایی چهرههای مخالف پیش از انتخابات به شکلگیری این برداشت کمک کرد که عدالت بهصورت گزینشی اعمال شده است.
بازداشتهای پیش از انتخابات مخالفان دولت از جمله نامزدهای پارلمانی حزب «ارمنستان قدرتمند» را هدف قرار داد. کاراپتیان، بنیانگذار این حزب که در حصر خانگی به سر میبرد و کارزار انتخاباتی خود را با شعار روابط نزدیک با مسکو پیش برد، گفت بیش از ۷۰۰ نفر از افراد مرتبط با این گروه بازداشت شدهاند.
خبرگزاری روسی اینترفکس گزارش داد «ائتلاف ارمنستان»، به رهبری روبرت کوچاریان، رییسجمهوری پیشین و هوادار روسیه، اعلام کرده است ادعای زودهنگام پاشینیان درباره پیروزی، «فشار بر کمیسیون مرکزی انتخابات و غصب قدرت» محسوب میشود.