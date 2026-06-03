رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: مردم برای اقتصاد کشور، ۳ ماه خاموشی روزانه را تحمل کنند
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تاکید مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بر لزوم تداوم فعالیت واحدهای صنعتی، اعلام کرد در شرایط کنونی، شهروندان باید قطع برق در بخش خانگی را «تحمل» کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآنلاین، نجفی چهارشنبه ۱۳ خرداد گفت: «اگر این سیاست بهصورت کامل اجرا شود، احتمالا بخشی از بار مدیریت مصرف به بخش خانگی منتقل خواهد شد و خاموشی منازل افزایش مییابد.»
او ادامه فعالیت صنایع را «حیاتی» خواند و خواستار «همراهی و همدلی عمومی» بهمنظور گذار از این شرایط شد: «برای حفظ چرخه تولید و جلوگیری از آسیب به اقتصاد کشور، مردم باید آمادگی تحمل حدود دو ساعت خاموشی در روز را داشته باشند.»
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران پیشبینی کرد قطع برق از اواخر خرداد یا اوایل تیرماه آغاز خواهد شد و بهمدت حدود سه ماه ادامه خواهد یافت.
نجفی ۲۰ اردیبهشت نیز از احتمال بروز خاموشیهای گسترده در کشور خبر داده و گفته بود با توجه به آسیب دیدن برخی پتروشیمیها در جنگ و در نتیجه، تامین برق آنها از شبکه سراسری، نزدیک به هزار مگاوات برق پایدار باید بهصورت شبانهروزی به این مجتمعها اختصاص یابد.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه برق و آب ناتوان بودهاند و در مقاطع گوناگون، تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
استیصال مدیریتی؛ وقتی سرنوشت خاموشیها را آبوهوا تعیین میکند
محمدصادق کریمی، رییس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، ۱۳ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج، اعلام کرد جبران آسیبهای واردشده به حوزه انرژی در جریان جنگ اخیر به حدود دو تا سه سال زمان نیاز دارد و مستلزم «یک نقشه راه و رویکرد تدریجی» است.
او اضافه کرد: «بخشی از ظرفیت تولید برق بهدلیل آسیبها از مدار خارج شده است. محدودیت سوخت نیروگاهی یکی از چالشهای اصلی تامین برق است.»
به گفته او، میزان خاموشی در تابستان پیش رو، به «میزان تقاضا و گرمای هوا» بستگی خواهد داشت.
در همین حال، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به تاثیر شرایط جوی بر وضعیت انرژی کشور گفت سال گذشته موج گرما از اواخر فروردینماه آغاز شده بود، اما امسال تا نیمه خرداد شرایط آبوهوایی «متعادلتری» حاکم بوده است.
نجفی همچنین از ورود نزدیک به پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به شبکه برق کشور خبر داد و این تحول را «اتفاقی مثبت» در شرایط کنونی ارزیابی کرد.
او در عین حال یادآور شد «نیروگاههای فرسوده با راندمان پایین باید بهتدریج از مدار خارج شوند» تا امکان توسعه فناوریهای جدید و افزایش بهرهوری فراهم آید.
قطع گسترده برق و آب در سال گذشته، زندگی روزمره شهروندان را در نقاط مختلف کشور با اختلال جدی روبهرو کرد و مشکلات متعددی را برای خانوارها و کسبوکارها به همراه داشت.
در سال جاری نیز گزارشها و روایتهای مردمی از برخی مناطق ایران حاکی از قطعی برق و آب در فصل بهار است و این موضوع نگرانیها را درباره پایداری تامین انرژی در ماههای پیش رو افزایش داده است.
روایتها و مستندات تازهای که منابع آگاه و شاهدان عینی از رشت برای ایراناینترنشنال ارسال کردند، ابعاد تازهای از سرکوب تمام عیار مردم در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه در این شهر را برملا میکند.
روایتها و مستندات تازه شامل شلیک به قصد کشت، ممانعت از امدادرسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده کشتهشدگان در ازای تحویل پیکر و فشار بر آنها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است.
ایراناینترنشنال در کارزار مردمی، به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. اگر شاهد عینی آن شبها بودهاید، یا از خانواده و نزدیکان کشتهشدگان این شهر هستید، روایت و اطلاعات خود را از طریق چتبات اینتلمدیا با ما در میان بگذارید و در برملا کردن ابعاد این کشتار مشارکت کنید.
یکی از شاهدان عینی در روایت خود از صبح ۱۹ دیماه در رشت گفت، حدود ساعت پنج صبح، هنوز حجم گسترده دود و آتش در منطقه شهرداری زبانه میکشیده است.
به گفته این شاهد، خیابانهای منتهی به شهرداری، از جمله خیابان نامجو، خیابان امام، خیابان شهرداری و مسیر بازار به سمت میدان صیقلان، بهشدت آسیب دیده و بخشهایی از شهر سوخته بوده: «شهر در صبح ۱۹ دی بوی دود میداد. رد خون بر خیابان شهرداری و سعدی به وضوح دیده میشد. اثر دستهای خونی معترضان روی دیوارهای شهر بود. بسیجیها در میدان سبزهمیدان با اسپری مشغول پاک کردن شعارها بودند و بخشهای وسیعی از بازار بهطور کامل سوخته بود.»
انتقال پیکرها با وانت و ماشین زباله
یک شاهد عینی به ایراناینترنشنال گفت صبح ۱۹ دیماه چند وانت شهرداری از خیابان شهرداری خارج شدند و در پشت یکی از این وانتها، پیکر تعدادی از کشتهشدگان قرار داشت که روی آن با پارچه پوشانده شده بود.
ایراناینترنشنال همچنین گزارشهای متعدد و معتبری دریافت کرده است که نشان میدهند پیکر برخی کشتهشدگان در رشت با ماشینهای حمل زباله جمعآوری و بهصورت پنهانی منتقل شدهاند.
شاهدان گفتند برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده به باغ رضوان حضور داشتند.
یک منبع مطلع گفت که در یک مورد، یکی از مجروحان که همراه با پیکر کشتهشدگان به باغ رضوان منتقل شده بود، موفق به فرار شد و مدتی در یکی از جنگلهای اطراف پنهان ماند.
اطلاعات تازهای به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهد در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، پیکر شماری از کشتهشدگان در رشت به سولهای در جاده تهران، در فاصله میان باغ رضوان و سراوان، منتقل شده است.
این سوله با رنگهای قرمز، سفید و سبز رنگآمیزی شده و هیچ تابلوی مشخص یا نشان رسمی ندارد.
پیکرهای کشتهشدگان پیش از دفن یا انتقال به محلهای دیگر، بهطور موقت در این مکان نگهداری شدهاند.
این گزارشها در کنار روایتهای پیشین درباره انتقال پیکرها با وانتهای شهرداری، ماشینهای حمل زباله و دفنهای پنهانی در باغ رضوان، ابعاد گستردهتری از روند مخفیسازی و جابهجایی پیکرهای جانباختگان رشت را نشان میدهند.
شلیک به مردم و روایت استفاده از دوشکا
در روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال آمده است که نیروهای سرکوبگر، مردمی را که وارد برخی محدودههای نظامی شهر شده بودند، با سلاح سنگین به رگبار بستند.
بر اساس این روایتها، محدوده استانداری رشت یکی از محلهای اصلی کشتار معترضان در ۱۸ و ۱۹ دیماه بوده است.
به گفته یک شاهد عینی، نیروهای بسیج و سپاه پاسداران با هدایت جمعیت به سمت استانداری، معترضان را در مسیری قرار دادند که امکان خروج و عقبنشینی برای آنان محدود بود.
بر اساس این روایتها، پس از باز شدن درهای استانداری، نیروهای مسلح به سوی مردم شلیک کردند.
این روایتها نشان میدهند سرکوب در رشت به خیابانهای اطراف شهرداری، بازار، خیابان نامجو و درمانگاه سجاد محدود نبوده و محدوده استانداری نیز یکی از نقاط مهم تیراندازی و کشتار معترضان بوده است.
گزارشها از درخواست پول برای تحویل پیکر
اطلاعات رسیده حاکی از فشارهای شدید امنیتی بر خانواده کشتهشدگان است.
از برخی خانوادهها برای تحویل پیکر فرزندانشان درخواست پول شده و مبلغ مطالبهشده بسته به وضعیت مالی خانوادهها متفاوت بوده است.
بر اساس این روایتها، از بعضی خانوادهها چند صد میلیون و در مواردی حتی بیش از یک میلیارد تومان درخواست شده است.
یک شاهد عینی گفت از یک خانواده خواسته شده بود برای دریافت پیکر، علاوه بر پرداخت پول، یک جعبه شیرینی هم همراه خود ببرند.
به گفته او، این درخواست بخشی از روند تحقیرآمیز برخورد با بازماندگان بوده است.
در روایتهای رسیده همچنین آمده است که به خانواده برخی کشتهشدگان، اجازه غسل پیکر نزدیکانشان داده نشد.
یک شاهد عینی به ایراناینترنشنال گفت ماموران به یک خانواده گفتند «کشتهشدگان نجساند» و پیکرها باید همانطور خونآلود و با لباس، دفن شوند.
بر اساس این روایتها، دفن پیکرها اغلب در ساعات پایانی شب یا نزدیک سحر، با حضور محدود اعضای خانواده و تحت فشار نیروهای امنیتی انجام شده است.
محل دفن بسیاری از قربانیان در بخشهای انتهایی باغ رضوان رشت است.
خانوادهها گفتهاند در جریان تحویل گرفتن و خاکسپاری پیکرها، بارها تحقیر و تهدید شدند.
کارزار ایراناینترنشنال برای ثبت حقیقت کشتار رشت
ایراناینترنشنال با راهاندازی کارزار ثبت و مستندسازی کشتار دیماه در رشت، از شاهدان عینی، خانوادههای جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، رانندگان، کسبه بازار و همه کسانی که اطلاعات، تصویر، ویدیو یا سندی از آن روزها دارند، میخواهد روایتهای خود را ارسال کنند.
هدف این کارزار، شناسایی قربانیان، ثبت مسیر انتقال پیکرها، روشن کردن نقش نهادهای امنیتی و شهری، و جلوگیری از پاک شدن آثار یکی از خونینترین سرکوبها در ایران است.
سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ در ارتباط با قتل اخیر مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۲ ساله، در سنندج گزارش داداو حدود دو هفته پیش با چاقو به قتل رسید و سرش از پیکرش جدا شد. پیکر مثلهشده مهشید چند روز پیش در نزدیکی سد سنندج پیدا شد و چند روز بعد نیز سر او در یکی از خیابانهای شهر کشف شد.
سیمرغ به نقل از کنشگران کوییر و فعالان کرد داخل ایران نوشت مهشید سالها پیش از سوی خانواده خود طرد شده و بیخانمان و کارتنخواب بود و از بازماندگان خشونت جنسی به شمار میرفت.
طبق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، پیکر مهشید همچنان در پزشکی قانونی نگهداری میشود و هیچیک از اعضای خانواده برای تحویل پیکر او اقدام نکردهاند.
در حالی که برخی گزارشهای اولیه، قتل مهشید فلاحی را به اسلامگرایان سلفی نسبت داده بودند، اما هنوز هویت عامل یا عاملان این قتل مشخص نیست.
نشریه های ساید ساباستک به نقل از مقامهای نظامی کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد یکی از خلبانان اف-۱۵ای آمریکا که ۱۴ فروردین بر فراز ایران سرنگون شد، همان خلبانی بود که پنج هفته پیش از آن در یک حادثه شلیک خودی از سوی یک جنگنده اف/ای-۱۸ کویتی، با دو اف-۱۵ای دیگر سرنگون شده بود.
به گفته ساید ساباستک، این خلبان «تقریبا به طور قطع» نخستین خلبان هواپیمای بالثابت نیروی هوایی است که از زمان جنگ ویتنام در یک جنگ واحد دو بار سرنگون شده است.
در حادثه اول در ۱۱ اسفند نیروهای دفاعی کویت به اشتباه به سه جنگنده اف-۱۵ئی استرایک ایگل شلیک کردند و هر شش خدمه این هواپیماها به بیرون پرتاب شدند و در خاک این کشور همپیمان به سلامت فرود آمدند.
در ۱۴ فروردین نیز، بدشانسی دوباره به سراغ یکی از این خلبانان آمد و در یک جنگنده اف-۱۵ای بر فراز ایران هدف قرار گرفت. در این عملیات این خلبان به سرعت نجات یافت، اما افسر تسلیحات مجروح شد و روز بعد پس از آنکه نیروهای نظامی محل اختفای او را در کوههای زاگرس شناسایی کردند نجات یافت.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با اشاره به درگیریهای جدید نیروهای آمریکایی و سپاه اعلام کرد جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچکدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچیک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند.
طبق این اطلاعیه، دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند، در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند، بلافاصله از سوی سامانههای پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند.
پیشتر سپاه اعلام کرد در پاسخ به حمله پرتابههای آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیرۀ قشم، نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی و بالگردی ایالاتمتحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد در پاسخ به تلاشهای جمهوری اسلامی برای حمله در سراسر خاورمیانه، چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی و یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی در قشم را منهدم کرده است.
به گفته سنتکام، جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچکدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچیک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند.
طبق این اطلاعیه، دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند، در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند، بلافاصله از سوی سامانههای پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند.
به گفته ارتش آمریکا، لحظاتی پیش از آن، نیروهای سنتکام سه پهپاد انتحاری را که ایران به سمت کشتیهای غیرنظامی در حال عبور از آبهای منطقهای پرتاب کرده بود، سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنین یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم را هدف حملات دفاعی قرار دادند.