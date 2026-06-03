ترامپ: تا کنون دستاوردهای فراوانی در ایران داشتم
دونالد ترامپ، در یک گفتوگوی پادکستی اذعان داشت که در پی ادامه درگیریهای اسرائیل با لبنان، گفتوگویی تند با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، داشته است.
دونالد ترامپ، در یک گفتوگوی پادکستی اذعان داشت که در پی ادامه درگیریهای اسرائیل با لبنان، گفتوگویی تند با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، داشته است.
رسانههای دولتی جمهوری اسلامی تصاویری را منتشر کردند که به گفته آنها حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین در طول شب را نشان میدهد؛ در پی این حملات ترمینال مسافربری فرودگاه کویت آسیب دید.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که پدافند هوایی آن با موفقیت چندین پهپاد را سرنگون کرده و به هیچیک از پرسنل یا تجهیزات آمریکایی آسیبی وارد نشده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که ماموریت دریایی «آسپیدس» در عملیات مینروبی در تنگه هرمز، «نقش اصلی» را بر عهده بگیرد.
بر اساس سندی که رویترز چهارشنبه ۱۳ خرداد به آن دست یافته، این طرح بهعنوان سهم اروپا در ابتکار مشترک تحت رهبری فرانسه و بریتانیا در خصوص تنگه هرمز مطرح شده است.
با این حال، در سند سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که تاریخ آن به پنجم خرداد بازمیگردد، اجرای این طرح به «فراهم شدن شرایط» منوط شده است.
در این سند آمده است وضعیت موجود ایجاب میکند اتحادیه اروپا «سهمی معنادار» در ائتلاف موقت به رهبری فرانسه و بریتانیا در تنگه هرمز داشته باشد؛ ائتلافی که «پس از فراهم شدن شرایط و بهصورت مستقل از طرفهای درگیر در جنگ» عملیاتی خواهد شد.
سرویس اقدام خارجی (EEAS) بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا به شمار میرود که مسئولیت هماهنگی سیاست خارجی، امنیتی و مدیریت روابط بینالمللی این اتحادیه با کشورهای جهان و سازمانهای بینالمللی را عهدهدار است.
رویترز در ادامه نوشت هرگونه تغییر در ماموریت و اختیارات آسپیدس نیازمند موافقت تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و هنوز مشخص نیست که اعضای این بلوک از چنین پیشنهادی حمایت خواهند کرد یا خیر.
آسپیدس ماموریت دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ با هدف حفاظت از کشتیهای تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آبهای منطقه در برابر حملات حوثیهای یمن آغاز به کار کرد.
بهدنبال آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و حملات سپاه پاسداران به شناورها در منطقه، کشتیرانی در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شده است. این تحولات به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای ناوبری در منطقه دامن زده و به رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی انجامیده است.
سپاه پاسداران ۱۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد دشمن چارهای جز پذیرش «قواعد جدید» میدان، بهویژه در زمینه مدیریت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، نخواهد داشت.
نقش مینهای احتمالی در معادلات تنگه هرمز
در هفتههای اخیر، گمانهزنیهای متعددی درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
با این حال، شبکه انبیسینیوز ۹ خرداد گزارش داد ارتش آمریکا تاکنون این گمانهزنیها را تایید نکرده است.
بر اساس این گزارش، در جریان عملیات جستوجو با استفاده از پهپادهای زیرآبی، سامانههای رباتیک و هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین، برخی اشیای مشابه مین شناسایی شدهاند، اما هیچیک از این موارد تاکنون بهعنوان مین دریایی به تایید قطعی ارتش آمریکا نرسیدهاند.
پیشتر کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرده بودند این دو کشور قصد دارند رهبری یک ماموریت چندملیتی را بهمنظور تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بر عهده بگیرند.
۱۱ خرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نسبت به هرگونه مداخله احتمالی ناتو در تحولات تنگه هرمز هشدار داد و گفت: «هر اقدامی که منجر به پیچیدهتر شدن وضعیت شود، قطعا عاقلانه نیست.»
چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز، پرونده هستهای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان با ابهامات جدی روبهرو است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، ۱۲ خرداد اعلام کرد هیات آمریکایی پیشنهادی مبنی بر رفع تحریمها در ازای بازگشایی تنگه هرمز به حکومت ایران ارائه نکرده است.
او بار دیگر تاکید کرد هرگونه رفع تحریم منوط به برچیده شدن برنامه هستهای تهران است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، حمله به غیرنظامیان در فرودگاه بینالمللی کویت را به شدیدترین لحن محکوم کرد و با ابراز همدردی با آسیبدیدگان، بر همبستگی کامل لندن با مردم کویت و شرکای این کشور در خلیج فارس تاکید کرد.
او در پیامی اعلام کرد که مردم کویت و شرکای منطقهای این کشور شایسته امنیت هستند و افزود حفظ آتشبس اهمیت حیاتی دارد.
کوپر همچنین از ایران خواست بهطور کامل در گفتوگوها مشارکت کند تا زمینه دستیابی به صلح فراهم شود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت قرار بود جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران را درهم بشکند، اما اکنون طرفهای درگیر به سوی توافقی موقت حرکت میکنند که میتواند تهران را آسیبدیده و زخمی اما شکستنخورده بر جای بگذارد.
بهنوشته رویترز بر اساس تصویری که از مذاکرات بهنقل از منابع آگاه از گفتوگوها به دست آمده، جمهوری اسلامی احتمالا از این جنگ در حالی خارج خواهد شد که اقتصادش بهشدت آسیب دیده و زیرساختهای نظامی و صنعتی آن متحمل خسارات سنگینی شدهاند، اما در مقابل، سلطه نیروهای تندرو سپاه پاسداران بر ساختار قدرت بیش از گذشته تثبیت شده است.
دیپلماتها، مقامهای رسمی و تحلیلگران منطقهای به رویترز گفتهاند حتی اگر بهزودی یادداشت تفاهمی برای پایان جنگ امضا شود، این توافق بیشتر شبیه یک آتشبس موقت خواهد بود تا یک نقطه عطف پایدار و تاریخی.
آنها نتیجه احتمالی را نوعی معامله توصیف کردهاند که هدف آن بازگشایی تنگه هرمز، کاهش فشار اقتصادی بر بازارهای مالی جهان و ایران، و فراهم کردن راهی سیاسی برای خروج دونالد ترامپ از بحران است؛ در حالی که مسائل پیچیدهتر و حلنشده به آینده موکول شدهاند.
دنیس راس، دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رویترز گفت: «موفقیتهای نظامی تاکتیکی فوقالعادهای به دست آمده، اما هیچ دستاورد راهبردی بنیادینی حاصل نشده است. هیچ پروندهای واقعا بسته نشده است.»
همپوشانی بسیار اندکی
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند، ترامپ اعلام کرد هدف این عملیات از بین بردن تهدیدهای فوری ناشی از برنامههای هستهای و موشکی جمهور اسلامی است و از مردم ایران خواست کنترل کشور خود را در دست بگیرند.
بر اساس چارچوب توافقی که منابع آگاه از مذاکرات برای رویترز تشریح کردهاند، جمهوری اسلامی محاصره عملی تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان، را متوقف خواهد کرد و در مقابل از طریق آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده یا کاهش محدود تحریمها از کمکهای مالی بهرهمند خواهد شد.
مقامهای جمهوری اسلامی این توافق محدود را راهی برای خریدن زمان، دستیابی به منابع مالی و کنترل خطرات فزاینده داخلی ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی میدانند؛ بدون آنکه مجبور شوند درباره مسائل حساستر امتیاز بدهند.
ترامپ نیز که انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر را در نظر دارد، به دنبال عباراتی است که به او اجازه دهد ادعا کند در موضوع برنامه هستهای ایران، بهویژه ذخایر اورانیوم با غنای بالا که برای ساخت سلاح هستهای لازم است، پیشرفت حاصل شده است.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده است که حتی در صورت دستیابی به چنین توافقی عوامل اصلی جنگ تقریبا دستنخورده باقی خواهند ماند؛ تهران همچنان از کنار گذاشتن غنیسازی اورانیوم خودداری میکند، آمریکا حاضر نیست تضمینهای امنیتی به تهران بدهد و اسرائیل نیز همچنان مصمم است دشمنی را که تهدیدی وجودی میداند مهار کند.
بهنوشته رویترز، محاسبه جمهوری اسلامی این است که تنها در صورتی میتواند از حملات آینده جلوگیری کند که زرادخانه موشکی، شبکه متحدان منطقهای و توانایی اخلال در جریان انرژی خلیج فارس را حفظ کند.
آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی، به رویترز گفت: «آنچه ترامپ از نظر سیاسی نیاز دارد و آنچه تهران حاضر است ارائه دهد، شاید در ظاهر به هم نزدیک به نظر برسند، اما همپوشانی میان آنها بسیار ناچیز است.»
او افزود مدل مورد نظر این است که اکنون توافقی حاصل شود و «تمام مسائل دشوار به مرحله دوم موکول شوند»؛ مرحلهای که احتمالا هرگز فرا نخواهد رسید.
آتشبس کوتاهمدت
بهگفته دو منبع منطقهای آگاه از مذاکرات، به نظر میرسد ترامپ در نهایت به یک آتشبس کوتاهمدت، تعهدی مبهم درباره اورانیوم غنیشده و تداوم کنترل ایران بر تنگه هرمز رضایت دهد.
تحلیلگران منطقهای میگویند حتی اگر تنگه بازگشایی شود، فارغ از اینکه سازوکار دریافت عوارض یا هزینه عبور چگونه تنظیم شود، عملا همچنان تحت کنترل تهران باقی خواهد ماند.
بهگفته آنان، واشینگتن تا حد زیادی از تمرکز خود بر نابودی برنامه موشکهای بالستیک ایران دست کشیده است؛ موضوعی که موجب نگرانی اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده است.
منابع مذکور میگویند از جمله موانع باقیمانده، اصرار جمهوری اسلامی بر پیوند دادن هر توافقی به توقف حملات اسرائیل علیه حزبالله و همچنین تمایل ترامپ به مدیریت فضای رسانهای پیرامون پرونده هستهای ایران است.
بهگفته این منابع، ترامپ عملا میان مساله لبنان و تنگه هرمز ارتباط برقرار کرده، هرچند در انظار عمومی آن را انکار میکند.
او اسرائیل را تحت فشار قرار داده تا حملات به بیروت و حومه جنوبی آن را متوقف کند، زیرا نگران است هرگونه تشدید تنش در لبنان تلاشها برای دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز را نابود کند.
منابع همچنین گفتند جمهوری اسلامی آزادسازی فوری حدود ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران را بخش اصلی هر توافقی میداند و بدون آن حاضر به پیش بردن مذاکرات نخواهد بود.
دیوید شنکر از موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک گفت ترامپ میخواهد از مقایسه شدن با توافق هستهای سال ۲۰۱۵ دوران باراک اوباما اجتناب کند، اما آزادسازی پولهای ایران دقیقا چنین مقایسهای را به دنبال خواهد داشت.
او گفت: «مطمئن نیستم راهی برای اجتناب از این مقایسه وجود داشته باشد.»
عوامل اصلی جنگ همچنان پابرجا خواهند ماند
ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از توافق هستهای ۲۰۱۵ خارج کرد؛ توافقی که بر اساس آن جمهوری اسلامی در ازای رفع تحریمها محدودیتهایی را بر برنامه هستهای خود پذیرفته بود.
او آن زمان گفت این توافق نتوانسته از منافع امنیت ملی آمریکا محافظت کند. اکنون ترامپ به دنبال عباراتی است که بدون تشدید جنگ، به او اجازه دهد پیروزی در پرونده هستهای ایران را اعلام کند.
دنیس راس به رویترز گفت: «فکر میکنم ممکن است به متنی برسند که هر طرف آن را به شیوه خودش تفسیر کند. در آن صورت مذاکرات بعدی بسیار پرتنش و دشوار خواهند بود.»
تحلیلگران در عین حال میگویند هرگونه توقف درگیری احتمالا موجب جسورتر شدن سپاه پاسداران خواهد شد.
شنکر گفت: «قبلا آنها قدرت پشت تخت سلطنت بودند، اما حالا خودِ قدرت هستند.»
بهگفته تحلیلگران، توافق موقت همچنین اسرائیل را نگران و ناراضی باقی خواهد گذاشت؛ زیرا رهبران جمهوری اسلامی همچنان جنگ را در چارچوبی کاملا ایدئولوژیک تعریف میکنند و پیام دادهاند که هیچ توافقی قادر به حل ریشههای اصلی این منازعه نیست.
راس در پایان گفت: «برای اسرائیل و جمهوری اسلامی، ممکن است این فصل از جنگ به پایان رسیده باشد، اما خودِ منازعه پایان نخواهد یافت.»
وزارت خارجه کویت اعلام کرد حماد سلیمان المشعان، معاون وزیر خارجه این کشور، حامد حمید یعقوبیفر، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در کویت، را احضار و یادداشت اعتراضی رسمی درباره حملات اخیر به خاک کویت به او ابلاغ کرده است.
کویت همچنین تصمیم خود برای کاهش شمار کارکنان سفارت جمهوری اسلامی را اعلام و دو عضو هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی را «عنصر نامطلوب» معرفی کرد. به این دو دیپلمات دستور داده شده ظرف ۲۴ ساعت خاک کویت را ترک کنند.
مقامهای کویت گفتند این اقدام در پی حملات موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد انجام شد که تاسیسات غیرنظامی از جمله فرودگاه بینالمللی کویت را هدف قرار داد و به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دستکم ۶۳ نفر منجر شده است.