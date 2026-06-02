نتانیاهو شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد در این مراسم گفت: «هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند، بداند که توطئه‌هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او می‌پردازد، بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همین مقطع پرداخته است، بسیار سنگین است.»

او افزود: «پایه‌های رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود، باز نخواهد گشت و من به شما می‌گویم که سرانجام آن سقوط خواهد بود.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، به‌دلیل تداوم اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و مناقشه لبنان ، همچنان با ابهام‌های جدی روبه‌روست.

هم‌زمان با تاکید مقام‌های حکومت ایران بر لزوم توقف درگیری‌ها در لبنان به‌عنوان بخشی از هرگونه توافق احتمالی ، پایگاه خبری آکسیوس ۱۱ خرداد از گفت‌وگوی تلفنی پرتنش میان نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خبر داد.

قدردانی نتانیاهو از دستاوردهای موساد

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع رییس موساد، از عملکرد این سازمان قدردانی کرد و گفت از نگاه بسیاری، موساد به‌عنوان سازمان اطلاعاتی و ضدتروریستی پیشرو در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود.

او موساد را در کنار برندهای موفق این کشور در حوزه‌های فناوری، صنایع دفاعی، پزشکی و کشاورزی، «یک ابر‌برند اسرائیلی» خواند و تاکید کرد: «هیچ سازمان اطلاعاتی و ضدتروریستی‌ای بهتر از موساد وجود ندارد.»

نتانیاهو دوره پنج ساله ریاست بارنئا بر موساد را از «سرنوشت‌سازترین» مقاطع تاریخ اسرائیل دانست و افزود بارنئا طی سال‌های اخیر با کسب «موفقیت‌ها و دستاوردهای چشمگیر»، نقش مهمی در تقویت امنیت اسرائیل ایفا کرد.

بارنئا نیز در این مراسم، خواستار تداوم تلاش‌ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر شد و گفت: «وعده داده بودم جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اکنون که حکومت ایران در ضعیف‌ترین و آسیب‌دیده‌ترین وضعیت خود قرار دارد، زمان آن است که کار را کامل کنیم.»

او افزود: «همچنان معتقدم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت هدفی ممکن و دست‌یافتنی است، اما تحقق آن به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز دارد.»

رومن گافمن، فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و دبیر نظامی پیشین نتانیاهو، از ۱۲ خرداد به‌طور رسمی ریاست موساد را بر عهده می‌گیرد و جایگزین بارنئا می‌شود.