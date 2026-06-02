بابک شادابی، شهروند بهائی ساکن کرج، با وجود شکستگی لگن و پا در دادگاه حاضر شد
بر اساس اطلاعات ارسالی به ایراناینترنشنال، جلسه واخواهی بابک شادابی، شهروند بهائی، دوچرخهسوار و سفیر صلح ساکن کرج، ۱۲ خرداد در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست مصطفی نریمانی برگزار شد.
به گفته منابع مطلع، بابک شادابی در پی یک سانحه رانندگی مشکوک دچار شکستگی لگن و پا شده و مدارک پزشکی قانونی مربوطه نیز به دادگاه ارائه شده است.
با وجود این شرایط جسمی، او ناچار شد در جلسه واخواهی حاضر شود؛ جلسهای که در طبقه دوم ساختمان دادگاه برگزار شد و حضور در آن برای او با مشقت جدی همراه بود.
اطلاعات رسیده حاکی است، پرونده این شهروند بهائی پیشتر برای ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ تعیین وقت شده بود، اما بهدلیل اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی برگزار نشد.
با این حال، در ۲۳ دیماه ۱۴۰۴، بدون حضور او و بدون امکان دفاع، حکم غیابی علیه شادابی صادر شد؛ حکمی که با اعتراض او مواجه شد.
این در حالی است که حسابهای بانکی و خطوط تلفن همراه شادابی از مهرماه ۱۴۰۴، با وجود داشتن ضامن رسمی و بدون طی تشریفات قانونی یا صدور حکم رسمی، مسدود شده و او ممنوعالخروج شده است. با وجود پیگیریهای متعدد، هیچیک از این محدودیتها رفع نشده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم تودیع دیوید بارنئا، رییس موساد، تاکید کرد اسرائیل به مقابله با دشمنان خود ادامه خواهد داد و سرانجام جمهوری اسلامی چیزی جز سقوط نخواهد بود.
نتانیاهو شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد در این مراسم گفت: «هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر میپروراند، بداند که توطئههایش شکست خواهد خورد. بهایی که او میپردازد، بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همین مقطع پرداخته است، بسیار سنگین است.»
او افزود: «پایههای رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود، باز نخواهد گشت و من به شما میگویم که سرانجام آن سقوط خواهد بود.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر پرونده هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و مناقشه لبنان، همچنان با ابهامهای جدی روبهروست.
همزمان با تاکید مقامهای حکومت ایران بر لزوم توقف درگیریها در لبنان بهعنوان بخشی از هرگونه توافق احتمالی، پایگاه خبری آکسیوس ۱۱ خرداد از گفتوگوی تلفنی پرتنش میان نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خبر داد.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع رییس موساد، از عملکرد این سازمان قدردانی کرد و گفت از نگاه بسیاری، موساد بهعنوان سازمان اطلاعاتی و ضدتروریستی پیشرو در عرصه بینالمللی شناخته میشود.
او موساد را در کنار برندهای موفق این کشور در حوزههای فناوری، صنایع دفاعی، پزشکی و کشاورزی، «یک ابربرند اسرائیلی» خواند و تاکید کرد: «هیچ سازمان اطلاعاتی و ضدتروریستیای بهتر از موساد وجود ندارد.»
نتانیاهو دوره پنج ساله ریاست بارنئا بر موساد را از «سرنوشتسازترین» مقاطع تاریخ اسرائیل دانست و افزود بارنئا طی سالهای اخیر با کسب «موفقیتها و دستاوردهای چشمگیر»، نقش مهمی در تقویت امنیت اسرائیل ایفا کرد.
بارنئا نیز در این مراسم، خواستار تداوم تلاشها برای سرنگونی جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر شد و گفت: «وعده داده بودم جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند. اکنون که حکومت ایران در ضعیفترین و آسیبدیدهترین وضعیت خود قرار دارد، زمان آن است که کار را کامل کنیم.»
او افزود: «همچنان معتقدم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت هدفی ممکن و دستیافتنی است، اما تحقق آن به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز دارد.»
رومن گافمن، فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و دبیر نظامی پیشین نتانیاهو، از ۱۲ خرداد بهطور رسمی ریاست موساد را بر عهده میگیرد و جایگزین بارنئا میشود.
دفتر رسانهای قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در تلگرام اعلام کرد او سهشنبه ۱۲ خرداد با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، دو طرف درباره وضعیت منطقهای و بینالمللی، آخرین تحولات منطقه، ادامه همکاری و شراکت عراق و آمریکا و توسعه روابط دوجانبه بر اساس منافع مشترک گفتوگو کردند.
در این دیدار از تصمیم «چارچوب هماهنگی» در حمایت از اقدامات دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت تمجید و تاکید شد بیانیه این ائتلاف، نقشه راهی برای ثبات عراق و دوری از هر اقدامی است که به امنیت و ثبات این کشور آسیب بزند.
الاعرجی همچنین بر موضع ثابت عراق در قبال درگیریهای جاری در منطقه و حمایت بغداد از مسیر مسالمتآمیز بر پایه عرفها و دیپلماسی بینالمللی تاکید کرد.
جاشوا هریس نیز گفت دولت آمریکا و دونالد ترامپ از دولت عراق حمایت میکنند و واشینگتن از «عراق مستقل با حاکمیت کامل» پشتیبانی میکند. او افزود اقتصاد و توسعه باید محرک اصلی عراق و مردم این کشور باشد.
کاردار سفارت آمریکا همچنین حمایت واشینگتن از اقدامات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت را تکرار کرد و بیانیه چارچوب هماهنگی را «تحولی کیفی» در مسیر تثبیت استقلال و حاکمیت برای آینده عراق توصیف کرد.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، گفت: «وقتی نفت ملی شد، تاریخ قضاوت کرد که آن تصمیم، چه تصمیم مهمی بود که در آن مقطع گرفته شد. امروز ما میخواهیم تنگه هرمزمان را ملی کنیم. دعوا، دعوای ملی شدن تنگه هرمز است.»
او اضافه کرد: «تنگه هرمز همه مناسبات را به هم میریزد. عدد، رقم و درآمد آنجا مهم نیست. عوایدی دارد که بسیار فراتر از این چرتکههایی است که گاهی اوقات انداخته میشود و دشمن نیز متوجه این موضوع شده است.»
گودرزی درباره عبور و مرور از تنگه هرمز ادامه داد: «اگر شناوری متعلق به کشور دوست باشد و رفتار متخاصمانه نداشته باشد، به راحتی و در قالب پروتکلهای نیروهای مسلح عبور میکند. اگر بیطرف هم باشد، باز هم مشکلی ندارد، اما اگر کشور متخاصم باشد و قرار باشد به جای جابهجایی کالا، تسلیحات نظامی برای تخاصم با ملت ایران منتقل کند، جمهوری اسلامی قاطعانه در آنجا خواهد ایستاد.»