کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که ماموران امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه سهشنبه با حضور در منزل محمود بهشتی، ضمن تفتیش محل و ضبط برخی وسایل ارتباطی و شخصی، از او خواستند برای ارائه توضیحات خود را به «دفتر پیگیری» در لنگرود معرفی کند.
محمود بهشتی، از فعالان صنفی و عضو هیاتمدیره کانون صنفی معلمان تهران و همچنین عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای، تداوم بازداشتها و برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی را محکوم، و بر حق قانونی فرهنگیان و فعالان صنفی برای پیگیری مطالبات خود تاکید کرد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی است. به آنان کار با سلاحهای جنگی آموزش داده میشود تا به عنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند و در ایجاد «سپر انسانی» از ایشان استفاده شود.
شهروندی از کاشان گفت در فضاهای عمومی این شهر به کودکان حدود ۱۰ ساله، کار با کلاشنیکف را آموزش میدهند.
او توضیح داد: «در هر چهارراه و میدان، چادرهایی برپا کردهاند و به زنان و کودکان تیراندازی و کار با اسلحه آموزش میدهند. از کودکانی که باید کاملا از این مسائل دور باشند، سوءاستفاده ابزاری میکنند و افکار و روحیاتشان را تحت تاثیر قرار میدهند. واقعا چنین چیزی در بسیاری از کشورهای دنیا غیرقابل تصور است.»
نهادهای حقوق بشری استفاده ابزاری حکومت از کودکان و نوجوانان در فعالیتهای امنیتی، تبلیغاتی و سرکوبگرانه را نقض آشکار حقوق کودکان و تعهدات بینالمللی میدانند.
شهروندی با اشاره به تداوم تجمعات حکومتی شبانه، گزارش داد کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله با لباسهای نظامی به این گردهماییها آورده میشوند و تحت آموزشهای ایدئولوژیک قرار میگیرند.
ایراناینترنشنال همچنین ویدیویی دریافت کرده که حضور کودکان با لباسهای نیروهای بسیج و سپاه پاسداران را در ایستهای بازرسی شبانه در بندرعباس نشان میدهد.
اوایل فروردین، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، با حضور در صداوسیما تایید کرده بود این نهاد کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و در ایستهای بازرسی خیابانی بهکار میگیرد.
حضور «بچهبسیجیها» در خیابانها
پیامهای رسیده همچنین از استفاده مستقیم از کودکان و نوجوانان در فضای امنیتی و سرکوب خبر میدهند.
مخاطبی از تهران گفت که در ایستهای بازرسی «واقعا از کودکان کمسنوسال استفاده میکنند و به آنها اسلحه میدهند».
شهروندی دیگر نیز از استفاده از «نیروهای کودک» در عملیات سرکوب و بازرسی در خیابان هاشمی، واقع در منطقه ۹ تهران خبر داد.
در رشت هم یکی از مخاطبان گزارش داد: «در محدوده شهرداری به کودکان خردسال اسلحه دادهاند و آنها نیز مردم را تهدید میکنند.»
بهمن سال گذشته نیز پیامهای متعددی از شهرهای مختلف به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد از کودکان و نوجوانان عضو بسیج در سرکوب مسلحانه معترضان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه استفاده شده است.
برای نمونه، گزارشهایی از ملایر منتشر شد که بر اساس آن، به نیروهای موسوم به «بچهبسیجیها» سلاح جنگی از جمله کلاشنیکف داده شده و این افراد در کنار دیگر نیروهای امنیتی، به سوی معترضان شلیک کرده بودند.
شاهدان عینی گفته بودند بسیاری از این افراد سن بسیار پایینی داشتهاند و آموزشندیده به نظر میرسیدند.
روایتهای مشابهی نیز از لاهیجان و فومن دریافت شده بود.
شهروندان گفته بودند در شب ۱۸ دی، شمار نیروهای سرکوب محدود بوده و بخش قابل توجهی از آنها نوجوانانی بودهاند که لباسهای سپاه و بسیج برایشان بزرگ و گشاد بوده و سن پایین آنها را آشکار میکرده است.
پیامهایی که به تازگی از خرمآباد به دست ایراناینترنشنال رسیده نیز نشان میدهد مسجد سیدالشهدا در این شهر به پایگاه نیروهای بسیج تبدیل شده و کودکانی با لباس بسیجی در آن حضور دارند.
به گفته یک شهروند، این کودکان تحت تاثیر تبلیغات و آموزشهای ایدئولوژیک قرار گرفتهاند.
شهروندی از گرگان هم گزارش داد از کودکان برای بستن خیابانها و ایجاد تجمعهای حکومتی استفاده میشود: «با بچههای حداکثر ۹ ساله سپر انسانی درست میکنند و برای شعار دادن خیابانها را میبندند.»
به گفته او، میدان شهرداری گرگان نیز با اتوبوس مسدود میشود تا مراسم حکومتی و نماز جماعت برگزار شود.
در پیامی دیگر، یکی از مخاطبان از برگزاری تجمعهای شبانه حکومتی در نظامآباد تهران خبر داد و گفت شبها گروههایی را با اتوبوس به این منطقه منتقل میکنند و در میان آنها، زنان، سالمندان و کودکان، حضور دارند.
بر اساس حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و امنیتی مسلحانه ممنوع است.
استفاده از کودکان و نوجوانان برای سرکوب داخلی، بهویژه با سلاح جنگی، میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در مواردی جنایت بینالمللی تلقی شود.
روزنامه گاردین گزارش داد سردار آزمون، مهاجم ۳۱ ساله و دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی، پس از حمایت از اعتراضات و انتشار تصویری از دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، با انتقاد رسانههای حکومتی و نهادهای نزدیک به حکومت روبهرو و از تیم ملی کنار گذاشته شد.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت کنار گذاشتن سردار آزمون از فهرست اولیه تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات ورزشی و سیاسی در ایران تبدیل شده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را مرتبط با مواضع و فعالیتهای او در شبکههای اجتماعی میدانند.
سردار آزمون پس از خط خوردن از فهرست تیم ملی، در اینستاگرام نوشت همچنان به ایران و تیم ملی عشق میورزد و برای بازیکنان حاضر در جام جهانی آرزوی موفقیت کرد. او تاکید کرد در گذشته پیشنهاد مالی بزرگی از کشوری دیگر را رد کرده، چون «فرزند ایران» است.
پیشتر عبدالکریم حسینزاده، معاون مسعود پزشکیان، نیز خواستار بازگشت آزمون به تیم ملی شد.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت: «این یک واقعیت است که ما درونگرا و منزوی شدیم و تکلیف روابط بینالملل ما روشن نیست. خیلی از مشکلات ما ناشی از همین مسئله است، بنابراین باید از این هالهای که برای خودمان ایجاد کردیم خارج بشویم و تکثرگرایی در داخل کشور را بسط دهیم.»
او ادامه داد: «نظام جمهوری اسلامی بیشتر میل به درونگرایی و دوری از تکثرگرایی در داخل داشته که امیدوارم با این اتفاقاتی که افتاده و به خصوص تحولات این دو سه ساله اخیر و حوادثی که رخ داده، این تمایل اصلاح بشود و به سمت اصلاح روابط بینالملل و خروج از انزوا برویم.»