بر اساس این گزارش که دوشنبه چهارم خرداد انتشار یافت، پروژه ساخت این تاسیسات نظامی از سوی شرکت مشترک دفاعی «اس‌آر۲ وکتور» اجرا می‌شود که در همکاری میان شرکت «وکتور دیفنس» مستقر در ایالت یوتا در آمریکا و استارتاپ سعودی «اس‌آر۲ دیفنس سیستمز» شکل گرفته است.

این کارخانه پهپاد تهاجمی یک‌طرفه «اسکای‌وسپ» را تولید خواهد کرد؛ پهپادی انتحاری که شرکت وکتور توسعه داده و می‌تواند اهدافی را تا فاصله ۱۵۰۰ کیلومتری، تقریبا معادل فاصله ساحل شمال‌شرقی عربستان سعودی تا تهران، هدف قرار دهد.

لوسین زایگلر، مدیر ارشد راهبردی و از بنیان‌گذاران اس‌آر۲، به سمافور گفت: «اسکای‌وسپ پهپادی است که می‌تواند توازن [قوا] را برقرار کند و توان بازدارندگی عربستان سعودی را افزایش دهد.»

زایگلر جزئیاتی درباره ظرفیت تولید کارخانه ارائه نکرد، اما گفت تولید آن «در مقیاسی عملیاتی و متناسب با نیازهای بازدارندگی راهبردی» عربستان سعودی خواهد بود. او همچنین از اعلام زمان آغاز تولید و میزان سرمایه‌گذاری خودداری کرد.

اس‌آر۲ وکتور هم برای بازار داخلی عربستان سعودی و هم برای صادرات به کشورهای متحد ریاض، پهپاد تولید خواهد کرد.

سمافور نوشت که انتظار می‌رود کشورهای خلیج فارس در پی جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند، زیرا به دنبال تقویت امنیت و بازدارندگی خود در برابر حملات احتمالی آینده هستند.

عربستان سعودی یکی از بزرگ‌ترین بودجه‌های دفاعی جهان را دارد، اما تقریبا تمام تجهیزات نظامی خود را وارد می‌کند. این کشور هدف‌گذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۰، نیمی از نیازهای دفاعی خود را بومی‌سازی و درون کشور تولید کند.

طبق آمارهای رسمی و تجمیع داده‌های وزارت دفاع عربستان، این کشور در جریان جنگ اخیر، بیش از ۱۰۰۰ بار هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و متحدان شبه‌نظامی‌اش در منطقه قرار گرفته است.

گزارش‌ها حاکی است که تنها تا ۲۰ فروردین، دست‌کم ۱۰۴ موشک بالستیک و ۹۱۶ پهپاد انتحاری در آسمان عربستان رهگیری و منهدم شد.

این حجم از تهدیدها، نیاز ریاض به فناوری‌های نوین و امتحان‌پس‌داده سامانه‌های ضدپهپادی را بیش از پیش برجسته کرده است.

خبرگزاری رویترز اوایل اردیبهشت در گزارشی اختصاصی به استفاده ارتش آمریکا از فناوری‌های ضدپهپادی اوکراین برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی پرداخت.

طبق گفته پنج منبع آگاه به رویترز، ارتش ایالات متحده در هفته‌های منتهی به انتشار گزارش سامانه فرماندهی و کنترل اوکراینی موسوم به «اسکای مپ» (Sky Map) را در پایگاه هوایی استراتژیک «پرنس سلطان» مستقر کرد.

از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در نخستین روزهای اردیبهشت برای دومین بار طی یک ماه به عربستان سعودی رفت و با مقام‌های عالی‌رتبه عربستان سعودی، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کرد.

زلنسکی در بدو ورود به جده با انتشار پیامی تاکید کرد که پس از کسب تضمین‌های مالی از رهبران اروپا، اکنون اولویت او پیشبرد توافقات امنیتی، انرژی و زیرساختی با ریاض است.

او پیش‌تر گفته بود که کارشناسان نظامی اوکراینی در جریان جنگ در چندین کشور خاورمیانه مستقر شده و با استفاده از سامانه‌های پدافندی، پهپادهای ساخت ایران را با موفقیت سرنگون کرده‌اند.