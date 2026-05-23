او در بعدازظهر شنبه دوم خرداد، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروت سوشیال، گفت: «دقایقی پیش، گفت‌وگوی بسیار خوبی با محمد بن سلمان آل سعود از عربستان سعودی، محمد بن زاید آل نهیان از امارات متحده عربی، امیر قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر علی الثوادی از قطر، فیلد مارشال سید عاصم منیر احمد شاه از پاکستان، رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه، عبدالفتاح السیسی رییس‌جمهوری مصر، ملک عبدالله دوم از اردن، و حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، درباره جمهوری اسلامی ایران و تمامی موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با صلح داشتیم.»

رییس‌جمهوری آمریکا نوشت: «مذاکرات درباره این توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران، و کشورهای مختلفی که نام برده شد، انجام شده و تنها نهایی‌سازی آن باقی مانده است.»

ترامپ افزود: «به‌صورت جداگانه نیز با نخست‌وزیر بی‌بی نتانیاهو، از اسرائیل، گفت‌وگو کردم که آن تماس نیز بسیار خوب پیش رفت.»

او اشاره کرد:‌ «جنبه‌ها و جزییات نهایی توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به‌زودی اعلام خواهد شد.»

ترامپ تاکید کرد: «علاوه بر بسیاری دیگر از مفاد توافق، تنگه هرمز نیز بازگشایی خواهد شد.»

ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه از سوی رییس‌جمهوری آمریکا برخی دیگر از مقامات این کشور و نیز مقامات جمهوری اسلامی و پاکستان اعلام کرده بودند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایران، پیشرفت‌هایی داشته است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از دیدار محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اعلام کرد تهران در حال تمرکز بر نهایی کردن یک «یادداشت تفاهم» است.

رسانه‌های حکومتی در ایران همچنین گزارش دادند منیر پیش از ترک تهران، با مسعود پزشکیان، رییس‌ دولت در جمهوری اسلامی، نیز دیدار کرده است.

ارتش پاکستان اعلام کرد مذاکرات ۲۴ ساعت گذشته «پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای» در مسیر دستیابی به یک تفاهم نهایی به همراه داشته است.

واشینگتن: شاید ظرف چند روز آینده چیزی برای اعلام داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که به هند سفر کرده، نیز گفت در موضوع ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده و واشینگتن ممکن است «در روزهای آینده» موضع یا خبر تازه‌ای اعلام کند.

روبیو در جمع خبرنگاران در دهلی‌نو گفت: «پیشرفت‌هایی حاصل شده و حتی همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که امروز، فردا یا ظرف چند روز آینده، چیزی برای گفتن داشته باشیم.»

هم‌زمان فایننشال تایمز گزارش داد میانجی‌های جنگ ایران معتقدند در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتش‌بس میان واشینگتن و تهران را به مدت ۶۰ روز تمدید و چارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد کند.

افرادی که در جریان این مذاکرات قرار دارند به این رسانه گفتند این توافق شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و همچنین تعهد به بررسی رقیق‌سازی یا واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا خواهد بود.

فایننشال تایمز افزود آمریکا همچنین محاصره بنادر ایران را کاهش می‌دهد و با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی مرحله‌ای دارایی‌های مسدودشده تهران در خارج از کشور هم موافقت خواهد کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت روند این هفته به سمت کاهش اختلاف‌ها بوده، اما هنوز موضوع‌هایی باقی مانده که باید از طریق میانجی‌ها بررسی شود.

او افزود: «باید منتظر ماند و دید وضعیت ظرف سه یا چهار روز آینده به کجا می‌رسد.»

تنگه هرمز و توقف حملات، محور مذاکرات

پاکستان تلاش می‌کند پس از وقوع جنگ، اختلاف‌های تهران و واشینگتن را کاهش دهد. جنگی که باعث بسته شدن بخش عمده‌ای از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز شده و بازارهای جهانی انرژی را دچار آشفتگی کرده است.

رویترز گزارش داد مذاکرات بر محور سندی ۱۴ ماده‌ای که ایران آن را چارچوب اصلی گفت‌وگوها می‌داند و همچنین پیام‌های ردوبدل‌شده میان دو طرف، متمرکز بوده است.

بقایی گفت موضوع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا اهمیت دارد، اما اولویت تهران پایان دادن به خطر حملات جدید آمریکا و همچنین توقف درگیری‌ها در لبنان است. جایی که نیروهای حزب‌الله، متحد جمهوری اسلامی، با ارتش اسرائیل در جنوب لبنان درگیر هستند.