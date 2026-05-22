بقایی شامگاه جمعه اول خرداد در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به سفر مقام‌های ارشد پاکستان به ایران گفت: «نمی‌توانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است. ضرورتا خیر، این‌طور نیست. روند ادامه‌دار است.»

او اضافه کرد: «اختلاف‌نظرها بین ایران و آمریکا آن‌قدر عمیق و زیاد است، به‌ویژه بعد از جنایاتی که در دو سه ماه اخیر مرتکب شده‌اند، که نمی‌توان گفت با چند بار رفت‌و‌آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته یا چند ماه حتما به نتیجه خواهیم رسید. دیپلماسی زمان‌بر است.»

اظهارات بقایی در حالی مطرح می‌شوند که عاصم منیر ، فرمانده ارتش پاکستان، برای گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است.

پیش‌تر نیز شبکه العربیه از سفر عاصم مالک، رییس سازمان اطلاعات پاکستان، به ایران خبر داده بود.

تایید سفر هیات قطری به تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش خبرگزاری رویترز درباره سفر هیات قطری به تهران را تایید کرد و گفت نمایندگان دوحه اول خرداد با عباس عراقچی دیدار و گفت‌وگو کردند.

بقایی ادامه داد: «بسیاری از کشورها، چه کشورهای منطقه و چه کشورهای خارج از منطقه، تلاش می‌کنند تا به پایان جنگ و جلوگیری از تشدید تنش‌ها کمک کنند. این تلاش‌ها از نظر ما ارزشمند است.»

او در عین حال خاطرنشان کرد اسلام‌آباد همچنان «میانجی رسمی» مذاکرات میان تهران و واشینگتن محسوب می‌شود.

رویترز پیش‌تر از سفر یک هیات مذاکره‌کننده قطری به تهران خبر داد و نوشت هدف از این سفر که با هماهنگی واشینگتن انجام گرفت، کمک به تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی جهت خاتمه جنگ ایران است.

بقایی: در این مرحله وارد «جزییات» پرونده هسته‌ای نخواهیم شد

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات جاری با واشینگتن بر پایان جنگ متمرکز است و «جزییات» پرونده هسته‌ای در این مرحله وارد دستور کار گفت‌وگوها نخواهد شد.

بقایی گفت خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان ، وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا ، از محورهای اصلی گفت‌وگوهای حکومت ایران و ایالات متحده به شمار می‌روند.

او ادامه داد: «دلیل اینکه در مورد جزییات مباحث مرتبط با موضوع [هسته‌ای] صحبت نمی‌کنیم، مشخص است. ما دو بار این کار را کردیم و زیاده‌خواهی طرف مقابل باعث شد وارد جنگ شویم.»

بقایی افزود ورود به «سایر موضوعات» در مذاکرات با آمریکا تنها پس از پایان جنگ و رفع «نگرانی‌های» تهران امکان‌‎پذیر خواهد بود.

خبرگزاری رویترز ۳۱ اردیبهشت به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به اورشلیم اطمینان داده که ذخایر اورانیوم با غنای بالا از ایران خارج خواهد شد و این موضوع بخشی از هرگونه توافق احتمالی صلح خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها تاکید کرده که پایان جنگ منوط به خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران، توقف حمایت تهران از گروه‌های نیابتی و برچیده شدن توان موشکی جمهوری اسلامی است.

کانال ۱۱ اسرائیل ۳۱ اردیبهشت گزارش داد در پی ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید، ارتش و نهادهای امنیتی این کشور مجموعه‌ای از اقدامات مهم را برای احتمال جدی ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آغاز کرده‌‌اند و آمادگی خود را به بالاترین سطح افزایش داده‌اند.