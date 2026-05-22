به گزارش رویترز، قرقاش جمعه اول خرداد در کنفرانسی در پراگ گفت هرگونه توافق سیاسی میان تهران و واشینگتن باید ریشه‌های بی‌ثباتی در منطقه را حل کند تا از وقوع درگیری‌ها در آینده جلوگیری شود.

او ادامه داد: «نگرانی من این است که ایرانی‌ها همیشه بیش از حد مذاکره می‌کنند.»

قرقاش افزود: «این موضوع تازه‌ای نیست. آنها طی سال‌ها به‌دلیل تمایل به بزرگ‌نمایی برگ‌های خود، فرصت‌های زیادی را از دست داده‌اند. امیدوارم این بار چنین نکنند.»

در هفته‌های اخیر، پاکستان نقش میانجی را برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا کرده است؛ مناقشه‌ای که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و تجارت در تنگه هرمز، مسیر عبور حدود یک‌پنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع، را مختل کرده است.

سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از مهم‌ترین محورهای اختلاف دو طرف در جریان مذاکرات بوده است.

مشاور رییس امارات در ادامه سخنان خود گفت منطقه به راه‌حل سیاسی نیاز دارد و دور بعدی رویارویی نظامی می‌تواند به دشوارتر شدن شرایط بینجامد.

او هشدار داد اگر گفت‌وگوها تنها بر برقراری آتش‌بس متمرکز باشد و به حل‌وفصل «مسائل اصلی» نپردازد، ممکن است بستر درگیری‌های آینده را فراهم کند.

قرقاش تاکید کرد: «این چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم.»

به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، بارها امارات متحده عربی را هدف قرار داد و به زیرساخت‌های غیرنظامی و مناطق اطراف پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور حمله کرد.

روزنامه اورشلیم‌پست ۲۷ اردیبهشت در مطلبی تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی ممکن است حملات به امارات را تشدید کند .

قرقاش در ادامه هشدار داد هرگونه کنترل بر تنگه هرمز «رویه‌ای خطرناک» ایجاد می‌کند و این آبراه راهبردی را به ابزاری سیاسی تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.

او افزود هرگونه تغییر در وضعیت فعلی تنگه هرمز برای جامعه جهانی، از جمله اروپا، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت و از کشورهای اروپایی خواست امنیت این آبراه را به‌طور مستقیم با امنیت انرژی و تجارت خود مرتبط بدانند.

این مقام اماراتی تاکید کرد تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد؛ وضعیتی که در آن، این گذرگاه به‌عنوان مسیر آزاد بین‌المللی برای انتقال انرژی، تجارت و کشتیرانی عمل می‌کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اول خرداد در سخنانی در حاشیه نشست ناتو، اقدامات تهران در تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خواند و گفت جمهوری اسلامی در پی جلب همراهی عمان و ایجاد سازوکاری برای دریافت عوارض در یک آبراه بین‌المللی است.

پیش‌تر فاکس‌نیوز با استناد به برخی گزارش‌ها نوشت تهران یک پلتفرم بیمه دیجیتال برای کشتی‌های باری فعال در تنگه هرمز راه‌اندازی کرده و تمامی پرداخت‌های این سامانه با بیت‌کوین تسویه می‌شود.