در بیانیه این کارزار آمده است حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان‌ها، بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است.

این کارزار، به اعدام عبدالجلیل شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ ، در زندان زاهدان و همچنین محمد عباسی ، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اشاره کرد و در بیانیه خود نوشت که حکومت با استفاده از مجازات اعدام، در پی «ایجاد ترس و وحشت در جامعه» است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تاکید کرد که اعدام صرفا یک مجازات قضایی نیست، بلکه «مهم‌ترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی» است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته می‌شود.

افزایش نگرانی‌های بین‌المللی درباره اعدام‌ها در ایران

بیانیه این کارزار در حالی منتشر شد که موج اعدام‌ها در ایران با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و چهره‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.

۲۸ اردیبهشت بیش از ۳۰۰ چهره حقوقی، سیاسی و حقوق بشری جهان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل، نسبت به «اعدام‌های سیستماتیک و تشدید جنایات فجیع در ایران» هشدار دادند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف موج اعدام‌ها شدند.

امضاکنندگان این نامه اعلام کردند جمهوری اسلامی از زمان آغاز تنش‌های منطقه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بی‌ثباتی سیاسی را به ابزاری برای تشدید سرکوب داخلی، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، قطع اینترنت و افزایش اعدام‌ها تبدیل کرده است.

در این نامه همچنین آمده است از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، ده‌ها نفر پس از روندهای قضایی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه اعدام شده‌اند و شماری دیگر نیز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.

عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی عامل اصلی افزایش اعدام‌ها در جهان است

هم‌زمان، سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود که ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد شمار اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح در ۴۴ سال گذشته رسیده و جمهوری اسلامی اصلی‌ترین عامل این افزایش بوده است.

بر اساس این گزارش، دست‌کم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان در سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند که از این میان، جمهوری اسلامی مسئول دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ اعدام بوده است.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد نزدیک به نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده و ایران با ۹۹۸ اعدام مرتبط با مواد مخدر، بیشترین سهم را داشته است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، تاکید کرد که برخی حکومت‌ها از اعدام برای «ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و نمایش قدرت» استفاده می‌کنند.

اعتصاب غذا در ۵۶ زندان

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود نوشت که حکومت با اعدام جوانان، به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی، تلاش می‌کند جامعه را مرعوب کند، اما این خشونت «بذر آگاهی و مقاومت» را در جامعه گسترش می‌دهد.

این کارزار همچنین از فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و حقوق بشری خواست تا برای توقف اعدام‌ها متحد شوند و صدای اعتراض زندانیان را به نهادهای بین‌المللی برسانند.

بر اساس اعلام این کارزار، زندانیان معترض این هفته در زندان‌های ازبرم لاهیجان، اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اهر، اوین، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بم، بهبهان، بوکان، تبریز، تهران بزرگ، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار، قرچک، چوبیندر قزوین، کامیاران، کهنوج، گرگان، گنبدکاووس، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبزوار، سقز، سلماس، سنندج، سپیدار اهواز، شیبان اهواز، نظام شیراز، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مهاباد، میاندوآب، نقده، یاسوج و یزد، دست به اعتصاب غذا زدند.