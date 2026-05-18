عفو بینالملل: جمهوری اسلامی عامل اصلی جهش اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ بود
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده و اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی، اصلیترین عامل این افزایش بوده است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل درباره «احکام و اجرای اعدامها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو بینالملل در سال ۱۹۸۱، بیسابقه توصیف شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردند. آماری که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ است و بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدامها داشته است.
این گزارش همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رسانده و بهطور گسترده از مجازات اعدام برای برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده است.
در سال گذشته میلادی شمار اعدامها در کویت از شش به ۱۷، در مصر از ۱۳ به ۲۳، در سنگاپور از ۹ به ۱۷ و در آمریکا از ۲۵ به ۴۷ مورد افزایش یافت.
در مجموع، شمار اعدامهای ثبتشده در جهان نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم هزار و ۵۱۸ مورد اعدام ثبت شده بود.
این آمار شامل هزاران اعدامی نمیشود که عفو بینالملل معتقد است همچنان در چین انجام میشود.
چین هنوز بزرگترین مجری اعدام در جهان شناخته میشود.
جمهوری اسلامی و اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
عفو بینالملل اعلام کرد سیاستهای سختگیرانه در «مبارزه با مواد مخدر» یکی از عوامل اصلی افزایش اعدامها بوده است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ - معادل هزار و ۲۵۷ مورد - به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بودهاند؛ از جمله در ایران، چین، سنگاپور، عربستان سعودی و کویت.
از میان این کشورها، ایران با ۹۹۸ اعدام مرتبط با مواد مخدر، بیشترین سهم را داشته است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت: «اقلیتی شرمآور از حکومتها از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفتها و تنبیه گروههای به حاشیه رانده شده، استفاده میکنند.»
او افزود: «از چین، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این کشورها از اعدام برای ایجاد ترس و نمایش قدرت حکومت استفاده میکنند.»
کشورهای مجری اعدام همچنان در اقلیتاند
عفو بینالملل تاکید کرد با وجود افزایش اعدامها، کشورهای مجری این مجازات همچنان در اقلیت قرار دارند.
آمریکا، ایران، چین، سومالی، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، مصر، ویتنام و یمن، پنج سال متوالی در میان کشورهایی بودهاند که همچنان اعدام اجرا میکنند.
در مقابل، این سازمان اعلام کرد روند جهانی لغو مجازات اعدام ادامه دارد. زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت علیه اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند، اما اکنون این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوه و اختلاس، لغو کرده و گامبیا نیز اعدام را برای قتل، خیانت و برخی جرایم علیه حکومت کنار گذاشته است.
عفو بینالملل همچنین از تلاشها در قرقیزستان، لبنان و نیجریه برای جلوگیری از بازگشت یا گسترش مجازات اعدام خبر داد.
رسانه دولتی کره شمالی، «کیسیانای» (KCNA)، دوشنبه گزارش داد کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، اعلام کرده است تقویت یگانهای مستقر در خط مقدم مرز با کره جنوبی و دیگر واحدهای اصلی ارتش، برای «بازدارندگی هرچه کاملتر از جنگ» ضروری است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت نوشت اظهارات کیم درباره تقویت توان نظامی در مرز و تبدیل آن به «دژی نفوذناپذیر» در نشست ۲۷ اردیبهشت فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش مطرح شد.
بر اساس گزارش کیسیانای، او خواستار اصلاح نظام آموزشی ارتش و گسترش رزمایشهای عملی متناسب با تغییرات جنگهای مدرن شد و تاکید کرد مفاهیم عملیاتی ارتش کره شمالی باید بازتعریف شوند.
کیم همچنین بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر «دشمن اصلی» تاکید کرد. اصطلاحی که کره شمالی برای اشاره به کره جنوبی به کار میبرد.
دو کره همچنان از نظر فنی در وضعیت جنگی قرار دارند، زیرا جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با آتشبس پایان یافت و هیچ توافق صلحی میان دو طرف امضا نشد.
وزارت اتحاد کره جنوبی ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد به نظر میرسد این «نخستین نشست گزارششده» کیم با فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش از زمان به قدرت رسیدنش باشد.
این وزارتخانه افزود سئول همچنان تلاش خواهد کرد تنشهای نظامی را مدیریت و اعتمادسازی کند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد نیروهای کره شمالی از اسفندماه عملیات استحکامبخشی در مناطق نزدیک مرز زمینی دو کشور را از جمله با ساخت دیوارهای دفاعی افزایش دادهاند.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره در سئول، گفت اشاره کیم به تقویت «مرز جنوبی» میتواند به این معنا باشد که پیونگیانگ قصد دارد حضور نظامی خود را در مرزهای دریایی با کره جنوبی نیز افزایش دهد؛ از جمله در خط مرزی مورد مناقشه موسوم به «خط محدودیت شمالی» (NLL).
او افزود تاکید کیم بر جنگ مدرن و بازتعریف عملیات «در همه حوزهها» احتمالا بازتاب درسهایی است که پیونگیانگ از جنگ اوکراین و درگیریهای خاورمیانه گرفته است. درسهایی مرتبط با استفاده از پهپادها، حملات دقیق و جنگ الکترونیک.
از سوی دیگر، اوایل اردیبهشت ماه، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، گفت پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی تهران، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس علمی در شورای بینالمللی مطالعات کره در موسسه هادسون در واشینگتن افزود کره شمالی برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن زیرساختهای دریایی و تاسیسات زیرزمینی نیز ایجاد کرده است.
بکتول گفت: «نمونههای اولیه موشکهای اصلی که جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاههای نظامی ایالات متحده شلیک کرده، همگی از فناوری کره شمالی سرچشمه گرفتهاند.»
او همچنین اظهار داشت کره شمالی تقریبا ۷۰ درصد از سیستمهای رزمی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، را تامین کرده است.
در همین نشست، اندرو اسکاول، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت به نظر میرسد کره شمالی از زمان آغاز جنگ اخیر از پشتیبانی تسلیحاتی از تهران خودداری کرده است.
اوکراین در یکی از بزرگترین حملات پهپادی خود علیه روسیه از آغاز جنگ، حدود ۶۰۰ پهپاد را به ۱۴ منطقه این کشور روانه کرد. به گفته مقامهای روسیه، این حمله دستکم چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت. این حملات پس از حمله مرگبار سهروزه مسکو به اوکراین انجام شد.
وزارت دفاع روسیه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که موجی شامل نزدیک به ۶۰۰ پهپاد اوکراینی در طول شب، ۱۴ منطقه روسیه و همچنین شبهجزیره کریمه و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داد. به گفته آنها حومه پایتخت این کشور از جمله نقاطی است که بیشترین آسیب را دید.
طبق گفته مقامهای روسیه سه نفر در نزدیکی مسکو و یک نفر در منطقه بلگورود کشته شدند. به گفته آنها پدافند هوایی روسیه از ساعات ابتدایی یکشنبه ۵۵۶ پهپاد و پس از سپیدهدم نیز ۳۰ پهپاد دیگر را سرنگون کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این حملات را تایید واعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. طبق اعلام رسمی دولت این کشور، یک کارخانه الکترونیکی تولید قطعات تسلیحاتی و یک ایستگاه پمپاژ نفت در این حملات هدف قرار گرفتند.
او درباره جزئیات این حملات گفت که پهپادها بیش از ۵۰۰ کیلومتر در خاک روسیه نفوذ کردند و اوکراین در حال «غلبه» بر سامانههای پدافند هوایی روسیه است که داخل و اطراف مسکو متمرکز شدهاند.
او گفت: «پاسخهای ما به ادامه جنگ و حملات روسیه به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است.» او همچنین افزود حملات به مسکو نشان داد کییف «بهروشنی به مردم این کشور اعلام میکند که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد».
حملات هفته گذشته روسیه به سراسر خاک اوکراین، از جمله پایتخت این کشور، که طی سه روز پیاپی انجام شد، بیش از ۲۰ کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت. پس از آن زلنسکی هشدار داد که حملات پهپادی بیشتری در انتظار روسیه خواهد بود.
به گفته مقامهای اوکراینی، در طول این حمله سهروزه بیش از ۱۵۰۰ پهپاد و دهها موشک از سوی روسیه به اوکراین شلیک شد. پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، در دومین روز از این حملات سهروزه، یک موشک کروز روسی به یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه در کییف اصابت کرد و ۲۴ نفر، از جمله سه کودک، را کُشت.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، در شبکههای اجتماعی نوشت که سامانههای پدافند هوایی این شهر در طول شب بیش از ۸۰ پهپاد را رهگیری کردند. به گفته او در پی این حملات ۱۲ نفر زخمی شدند و در محل سقوط بقایای پهپادها «خسارتهای جزئی» ثبت شد.
اهداف حملات
سوبیانین گفت یکی از این حملات کارگران ساختمانی را زخمی کرد و به سه خانه در نزدیکی پالایشگاه نفت و گاز مسکو آسیب زد. او افزود تولید پالایشگاه مختل نشده و «فناوری» پالایشگاه تحت تاثیر قرار نگرفته است.
طبق اعلام اسبییو، سرویس امنیتی اوکراین، یک پالایشگاه نفت و دو ایستگاه پمپاژ در اطراف مسکو هدف قرار گرفتهاند. این نهاد گفت این حملات «توانایی دشمن برای ادامه جنگ را کاهش میدهد» و نشان داد «حتی منطقه بهشدت حفاظتشده مسکو نیز امن نیست».
اسبییو، همچنین حمله به کارخانه آنگستروم در زلنوگراد را برجسته کرد؛ کارخانهای که به گفته این نهاد، «در تولید محصولات پیشرفته و ریزتراشهها برای جنگافزارهای دقیق نقش دارد.»
فرودگاه شرمتیوو مسکو، بزرگترین فرودگاه روسیه، اعلام کرد بقایای پهپاد داخل محدوده آن سقوط کرده اما خسارتی وارد نکرده است.
منطقه مسکو اغلب هدف حملات پهپادی قرار میگیرد، اما شهر مسکو که حدود ۴۰۰ کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد، در طول جنگ کمتر هدف قرار گرفته است.
ولودیمیر زلنسکی گفت کشاندن جنگ به مسکو «کاملا موجه» است. رییسجمهوری اوکراین در سخنرانی شبانه خود گفت روز یکشنبه، عملیاتهای رزمی نیروهای اوکراینی در میدان نبرد از عملیاتهای روسیه بیشتر بود؛ «نتیجهای بسیار مهم». او افزود: «امسال کارهای زیادی انجام شده و تغییر در توازن فعالیتها در خطوط مقدم محسوس است.»
مسکو و کییف پس از پایان آتشبس سهروزه در سهشنبه گذشته، دوباره به تبادل حملات روی آوردهاند؛ آتشبسی که به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برقرار شده بود و هر دو طرف، طرف مقابل را به نقض آن متهم کردند.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به این مناقشه چهار ساله در بنبست است؛ کییف حاضر نیست خواستههای حداکثری مسکو برای تصرف سرزمینهایی در منطقه دونباس شرقی را بپذیرد و توجه آمریکا به جنگ ایران معطوف شده است.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، هدف قرار دادن تاسیسات انرژی هستهای صلحآمیز را غیرقابل قبول دانست و بر همبستگی کشورش با امارات متحده عربی در ارتباط با حملات پهپادی به نیروگاه هستهای براکه در این کشور تاکید کرد.
او نوشت: «قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قوانین بینالمللی هر دو تاکید میکنند که هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هستهای صلحآمیز غیرقابل قبول است.»
آناند اشاره کرد که در تماس با همتای خود در امارات متحده عربی حمایت کامل خود را از این کشور ابراز داشته است، و نوشت: «کانادا از تحقیقات کامل در مورد این حملات حمایت میکند و از جامعه بینالمللی میخواهد که آنها را به طور مشابه محکوم کند.»
آتلانتیک در تحلیلی تازه «بیثباتسازی» را هویت جمهوری اسلامی خواند و نوشت جنگ اخیر به بازتولید همان بیثباتی منجر شده که تهران از آن تغذیه میکند. در مقابل، امارات بهعنوان نماد ثبات منطقه نیاز دارد این جنگ با صلحی پایان یابد که در آن تهران امکان بیثباتسازی را از دست داده باشد.
این رسانه آمریکایی، در تحلیلی نوشته کریم سجادپور که یکشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، امارات را نماد مدلی مبتنی بر ثبات، توسعه و پیوند با اقتصاد جهانی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را حکومتی دانست که هویت آن با بیثباتی، جنگهای نیابتی و تخریب گره خورده است.
به نوشته آتلانتیک، تهران اکنون با تکیه بر همین ویژگی، در پی پیش بردن هدفی است که مقامهایش آن را «کشتن ایده دبی» خواندهاند؛ در حالی که جنگ آمریکا با ایران تاکنون همان بیثباتیای را تولید کرده که جمهوری اسلامی از آن تغذیه میکند و همان ثباتی را به خطر انداخته که امارات به آن وابسته است.
در ابتدای این مقاله آمده است: «جمهوری اسلامی در دوران صلح یک شکستخورده تمامعیار است؛ حکومتی دینی و ورشکسته که مهمترین صادراتش، بهترین مغزهای کشور است. اما در زمان جنگ و بیثباتی، یک مزیت ساختاری دارد: آستانه تحملش در برابر رنج مردم خود بهطرزی خارقالعاده بالاست؛ سطحی که کمتر دولتی توان رقابت با آن را دارد.»
«کشتن ایده دبی»
سجادپور در این مقاله از دو نماد برای بسط ایده اصلی خود استفاده کرده است: شاهین، بهعنوان نماد امارات متحده عربی در برابر لاشخور. ستون اصلی این مقاله بر تقابل میان دو مدل حکمرانی استوار است: امارات بهعنوان کشوری که موجودیت سیاسی و اقتصادی خود را بر رفاه، ثبات، گشودگی و اتصال به جهان بنا کرده، و جمهوری اسلامی بهعنوان حکومتی که از جنگ، دشمنی ایدئولوژیک و بیثباتی منطقهای نیرو میگیرد.
در این مقاله، حملات جمهوری اسلامی به امارات نه صرفا تعرض به خاک یک کشور همسایه، بلکه تلاشی برای هدف گرفتن ایدهای توصیف شده است که دبی و امارات نمایندگی میکنند: امکان ساختن کشوری موفق، ثروتمند، جهانی و باثبات در خلیج فارس.
به نوشته سجادپور، تهران از آغاز جنگ اخیر، عمدتا نه پایگاههای نظامی آمریکا در امارات، بلکه زیرساختهایی را هدف قرار داده که این کشور را به قطب حملونقل، تجارت، مالی و گردشگری جهان تبدیل کردهاند؛ از جمله فرودگاه بینالمللی دبی، مرکز مالی بینالمللی دبی، برجالعرب و بندر جبلعلی.
او نوشت هدف جمهوری اسلامی، همانطور که در رسانههای حکومتی ایران نیز بیان شده، «کشتن ایده دبی» است؛ ایدهای که برای بسیاری از ایرانیان یادآور چیزی است که ایران میتوانست باشد اما تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به آن نرسید.
شاهین در برابر لاشخور
در این تحلیل، نویسنده با مقایسه تاریخی میان شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، بنیانگذار امارات، و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دو جهانبینی متفاوت را در برابر هم قرار میدهد: یکی بر پایه این پرسش که «چه میتوان ساخت؟» و دیگری بر پایه این پرسش که «چه کسی باید نابود شود؟»
به نوشته این مقاله در دوران صلح، مدل امارات دست بالا را دارد، اما در دوران جنگ، جمهوری اسلامی از مزیتی خطرناک برخوردار میشود؛ زیرا نابود کردن فرودگاه، ترساندن سرمایهگذار و بستن مسیرهای تجاری بسیار آسانتر از ساختن شهرهای جهانی، جذب سرمایه و ایجاد ثبات است.
به نوشته سجادپور، جنگ آمریکا با ایران تاکنون همان بیثباتیای را تولید کرده که جمهوری اسلامی از آن تغذیه میکند و همان ثباتی را به خطر انداخته که امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس برای بقا و موفقیت خود به آن وابستهاند.
او هشدار داد که جمهوری اسلامی حتی بدون پیروزی نظامی مستقیم، میتواند از راه تخریب اعتماد، فراری دادن سرمایه و تهدید مسیرهای انرژی و تجارت جهانی، به مدل موفق امارات ضربه بزند.
پیروزی چیزی نیست جز صلحی که مانع بیثباتسازی جمهوری اسلامی شود
در بخش پایانی، سجادپور نوشت معیار واقعی پایان این جنگ، نه آن چیزی است که جمهوری اسلامی امضا میکند و نه آن چیزی که دونالد ترامپ اعلام میکند، بلکه این است که کدام چشمانداز در منطقه پیروز شود: مدل آیندهنگر، اقتصادی و مبتنی بر ثبات، یا مدل ایدئولوژیک، کینهمحور و متکی بر بیثباتسازی.
او نتیجه گرفت ترامپ جنگی منطقهای را آغاز کرده که امارات نمیتواند در آن بهتنهایی و بهطور مستقیم بر حکومت ایران پیروز شود؛ بنابراین اکنون باید اطمینان یابد این جنگ با صلحی منطقهای پایان مییابد که اجازه ندهد جمهوری اسلامی از مسیر بیثباتسازی، بر امارات غلبه کند.
همزمان با به بنبست رسیدن مذاکرات و تشدید تهدیدهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی از وقوع آتشسوزی ناشی از حملات پهپادی در یک نیروگاه هستهای در این کشور خبر داد. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد که سه پهپادی را بر فراز آسمانش رهگیری و منهدم کرده است.
آتشسوزی حوالی شامگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت به وقت محلی در نزدیکی نیروگاه هستهای براکه در منطقه الظفره امارات متحده عربی گزارش شد و وزارت امور خارجه این کشور حملهای را که منجر به این آتشسوزی شد، «تروریستی» اعلام کرد.
عبدالله بن زاید آلنهیان، وزیر امور خارجه امارات، پس از این حملات گفت که این کشور حق خود برای پاسخ به «این حملات تروریستی» را برای خود محفوظ میداند.
مقامهای اماراتی گفتند در حال تحقیق درباره منشأ این حمله هستند و امارات حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد. یک مشاور دیپلماتیک رئیسجمهوری امارات گفت این حمله، چه از سوی «عامل اصلی» انجام شده باشد و چه از سوی یکی از نیروهای نیابتی آن، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشهاست.
وزارت دفاع امارات اعلام کرد با دو پهپاد دیگر نیز «با موفقیت» مقابله شده و این پهپادها از «مرز غربی» پرتاب شده بودند. این وزارتخانه توضیح بیشتری ارائه نکرد.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد که صبح یکشنبه ۲۷ اردیبهشت سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کرد.
ترکی المالکی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که عربستان سعودی حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ میدارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم را برای پاسخ به هرگونه تلاشی برای نقض حاکمیت، امنیت کشور و ایمنی شهروندان و ساکنان آن در خاک خود اتخاذ و اجرا خواهد کرد.
از سوی دیگر، رسانههای رسمی امارات متحده عربی گزارش دادند که وزیر امور خارجه این کشور، با همتایان خود از دیگر کشورهای منطقه، از جمله وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفتوگو کرد. هرچند روابط ابوظبی با ریاض بهتازگی بر سر نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی دچار تنش بوده، اما ریاض حمله پهپادی به نیروگاه هستهای امارات را محکوم کرد.
وزارت دفاع امارات اعلام کرد پهپادی که نیروگاه براکه را هدف قرار داد، یکی از سه پهپادی بود که «از سمت مرز غربی وارد کشور شدند».
دفتر رسانهای ابوظبی که نهاد رسمی اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای امارت ابوظبی به شمار میآید، اعلام کرد پهپادی که از سد پدافند امارات عبور کرد، به یک ژنراتور برق در بیرون از محدوده داخلی نیروگاه هستهای براکه برخورد کرد.
این نهاد افزود که سطح تشعشعات در این نیروگاه در محدوده ایمن باقی ماند و کسی زخمی نشد. سازمان فدرال نظارت هستهای امارات نیز بعدتر تایید کرد که این نیروگاه همچنان ایمن است و در پی این حمله، هیچ ماده رادیواکتیوی منتشر نشده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد ژنراتورهای اضطراری دیزلی در حال تامین برق «واحد ۳» این نیروگاه هستند. این نهاد همچنین خواستار «حداکثر خویشتنداری نظامی» در نزدیکی هر نیروگاه هستهای شد.
انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، که در هفتههای گذشته موضعگیریهای تندی علیه جمهوری اسلامی داشته است، در شبکه اجتماعی ایکس نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات معرفی کرد.
او نوشت نوشت: «هدف قرار دادن نیروگاه هستهای براکه که عملی تروریستی است، چه از سوی عامل اصلی انجام شده باشد و چه از طریق یکی از مزدوران آن، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشهاست.»
قرقاش این حادثه را «صحنهای تاریک که ناقض همه قوانین و هنجارهای بینالمللی است» خواند و عاملان آن را به بیاعتنایی به جان غیرنظامیان متهم کرد.
در روزهای گذشته، بهویژه پس از انتشار خبر سفر محرمانه نخستوزیر اسرائیل به امارات حین جنگ ایران و گزارشهایی از حملات ابوظبی به اهدافی در جنوب ایران، تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی تشدید شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در اجلاس بریکس در دهلینو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی مستقیما در جنگ علیه ما دخیل بود»، این کشور را با عنوان «شریک فعال جنگ» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: «این همدستی با اسرائیل غیرقابل بخشش است.»
او افزود: «اماراتیها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.»
همان روز شش کشور عربی خلیج فارس در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل ادعای تهران درباره اداره یا وضع قواعد جدید برای تنگه هرمز را محکوم کردند. امارات متحده عربی نیز در نامهای جداگانه به همین نهاد، جمهوری اسلامی را به حملات «عامدانه» به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی متهم کرد.
ادمه بنبست دیپلماتیک و پیامرسانی مبهم و غیررسمی ترامپ از طریق شبکههای اجتماعی
این تحولات با تشدید پیامرسانی غیررسمی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به جمهوری اسلامی همراه بود.
او از بعد از ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی درباره مساله ایران را از سر گرفت و در اولین پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ساعت برای ایران در حال تیکتاک کردن است. بهتر است آنها خیلی سریع دستبهکار شوند، در غیر این صورت چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان بسیار حیاتی است!»
پس از آن تا پایان روز یکشنبه در یک بازه زمانی دو ساعته، ۹ پست درباره ایران، جنگ علیه جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز در شبکههای اجتماعی منتشر کرده که همه آنها حاوی پیام تصویری بود. ترامپ عکسهای هوش مصنوعی از شلیک به کشتیهای تندرو با پرچم جمهوری اسلامی و همچنین نمودار مدتزمان جنگ ایران در قیاس با دیگر جنگهای آمریکا را برای چندمین بار باز نشر کرد.
همزمان با انتشار این تصاویر، رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد که ترامپ شنبه ۲۶ اردیبهشت، در زمین گلف خود در ویرجینیا با مشاوران امنیت ملی دیدار کرد و انتظار میرود روز سهشنبه نیز برای بررسی گزینهها با تیم امنیت ملی خود دیدار و گزینههای اقدام نظامی درباره ایران را بررسی کند.
رییسجمهوری ایالات متحده همچنین پیش از نشست کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی تحولات ایران، لبنان و غزه، با بنیامین نتانیاهو گفتوگو کرد؛ آن هم در شرایطی که در اسرائیل گمانهزنیها درباره احتمال از سرگیری جنگ با ایران، در صورت نبود نشانهای از پیشرفت دیپلماتیک، شدت گرفته است.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یکشنبه در واکنش به اظهارات رییسجمهوری آمریکا گفت اگر تهدیدهای ترامپ عملی شود، آمریکا «با سناریوهای جدید، تهاجمی و غافلگیرکننده روبهرو خواهد شد و در باتلاقی خودساخته فرو خواهد رفت».